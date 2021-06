Publiziert 26/06/2021 Am 15:43 GMT | Update 26/06/2021 Am 15:43 GMT

Esteban Guerrieri war in einem engen Qualifying der Schnellste. Gleich drei Honda stehen nach dem Zeittraining auf dem Circuito do Estoril auf den Positionen eins bis drei.

Der Argentinier schlug seine Teamkollegen bei ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Tiago Monteiro und Néstor Girolami und sicherte sich damit die Poleposition für das zweite Rennen in seinem Honda Civic Type R TCR.



Mehr dazu in Kürze an dieser Stelle!

WTCR 2. FREIES TRAINING: BJÖRK SCHNELLSTER – TOP 16 INNERHALB VON 0,9 SEKUNDEN VOR 4 STUNDEN

WTCR 1. FREIES TRAINING: URRUTIA SCHNELLSTER – FÜNF MARKEN IN DEN TOP 10 VOR 5 STUNDEN