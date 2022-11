Mikel Azcona feiert beim Rennwochenende des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) in Bahrain seine dritte Poleposition im WTCR und festigt damit seinen Status als der amtierende, von Goodyear präsentierte #FollowTheLeader.

Der amtierende, von Goodyear präsentierte #FollowTheLeader gab in allen Sessions das Tempo vor und ist mit seiner zweiten Poleposition in dieser Saison dem Titelgewinn einen gewaltigen Schritt nähergekommen.



Azcona machte bereits mit der schnellsten Runde in Q1 deutlich, welcher Fahrer den Ton angibt. Dank eines Windschattens seines Teamkollegen Norbert Michelisz sprang der Spanier an die Spitze der Zeitenliste, wodurch beide Hyundai am Ende ganz vorne standen. Auf Platz drei landete Azconas engster Verfolger im Titelkampf, Néstor Girolami, dessen Teamkollge bei ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Esteban Guerrieir, Vierter wurde.



Mit Platz fünf und sechs waren Gilles Magnus und Berthon die bestplatzierten Audi-Piloten. Mehdi Bennani, ebenfalls teil der Comtoyou-Familie, wurde Siebter. Franco Girolami, Wilcard-Starter und jüngerer Bruder von Néstor, lieferte ein beeindruckendes Debüt. Mit Platz neun schaffte er es ohne Probleme in Q2 und ließ dabei auch den dritten Hyundai von Wilcard-Fahrer Nicky Catsburg hinter sich. Ebenfalls eine Runde weiter kamen die beiden CUPRA-Piloten von Zengő Motorsport. Bence Boldisz wurde Elfter, Teamkollege Dániel Nagy Zwölfter.



Der frustrierende 13. Platz ging an Tom Coronel. Tiago Monteiro und Wilcard-Fahrer Viktor Davidovski schieden auf den Plätzen 14 und 15 ebenfalls aus.



„Es war einfach schlechtes Timing“, sagte Coronel. „Wir waren einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Beim ersten Versuch hatte ich ein paar Probleme. Danach haben wir etwas Zeit durch falsche Reifendrücke verloren. Am Ende haben uns zwei Hundertstel gefehlt. Einfach nicht zu glauben.“



Auch im zweiten Qualifying-Segment war Mikel Azcona nicht zu stoppen. Der Spanier brannte eine 2:11.177 Minuten in den Asphalt und schlug damit Berthon auf seinem Weg ins Q3. Néstor Girolami hingegen musste lange Zeit um das Q3 bangen. Erst mit seiner letzten schnellen Runde verbesserte er sich von Platz elf auf Platz drei. Die letzten verbeidenden Plätze in Q3 gingen an die beiden Hyundai-Piloten Norbert Michelisz und Nicky Catsburg.



Attila Tassi verpasste den Sprung ins Q3 mit Platz sechs denkbar knapp. Dahinter landeten Gilles Magnus und Esteban Guerrieri. Letzterer war in einen kleinen Zwischenfall mit Franco Girolami verwickelt. Guerrieri bremste für Girolami unerwartet heftig vor einer Kurve, sodass der Audi-Fahrer gezwungen war, einen weiten Bogen um ihn herum zu fahren. Am Ende landete Girolami auf Rang neun. Platz zehn und die damit einhergehende Reverse-Grid-Pole für das zweite Rennen ging an Mehdi Bennani.



Im Q3-Shootout ging Néstor Girolami als erster auf seine fliegende Runde. Mit einer 2:11.221 Minuten war der Honda-Fahrer nur eine Zehntel langsamer als Azconas schnellste Runde in Q2. „Ich glaube, das war eine ziemlich gute Runde“, meldete er im Anschluss am Funk.



Als nächster war Catsburg an der Reihe, der die Pace von Girolami aber nicht mitgehen konnte und am Ende 0,543 Sekunden langsamer war. „Schwierige Runde. Ich habe das ganze Wochenende schon Probleme gehabt und bin einfach, es ins Q3 geschafft zu haben“, sagte er. Zwischenzeitlich meldete er am Funk, dass er „Zeit auf der Geraden verlieren würde“ und dass er Schwierigkeiten hätten vom vierten in den fünften Gang hochzuschalten. Letztendlich wurde ihm seide Runde aufgrund eines Verstoßes gegen die Tracklimits sogar aberkannt.



Als nächster ging Michelisz auf seine schnellste Runde. Der Ungar setzte in den ersten beiden Sektoren die absolut schnellsten Zeiten, verlor dann aber im dritten und war am Ende 0,201 Sekunden langsamer als Girolami.



Der Vorletzte war Berthon. Der Audi-Fahrer verlor in den ersten beiden Sektoren auf Girolami, aber ein beeindruckender dritter Sektor reichte aus, um den Honda-Piloten zu schlagen – um 0,046 Sekunden.



Als letzter ging Mikel Azcona auf die Strecke, mit dem Wissen, dass es für eine Poleposition wichtige Punkte geben würden. Und der Hyundai-Topstar blieb cool und eroberte sich die Pole mit einem Vorsprung von 0,114 Sekunden. Damit lautet das finale Ergebnis: Azcona, Berthon, Girolami, Michelisz und Catsburg.



„Es war ein sehr gutes Qualifying, vor allem weil wir als Team sehr gut zusammen und in Q1 und Q2 mit Windschatten gearbeitet haben“, sagte Azcona. „Hier gibt es sehr lange Geraden und wir haben uns schon im Training auf das Qualifying vorbereitet. Die Q3-Runde war dann einfach perfekt. Keine Fehler und ich habe extrem wohlgefühlt. Ich wusste, der zweite Sektor würde uns liegen und ich wollte nicht unbedingt mehr als nötig pushen, um keinen Fehler zu provozieren. Das hat geklappt und ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Wir haben es perfekt hinbekommen. Die Leistung war eine 10 von 10. Aber mit den beiden Rennen gibt es noch einiges zu tun.“



Das Q3-Ergebnis vom Rennwochenende in Bahrain



1. Mikel Azcona (ESP) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, 2:11.061 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 148,7 km/h



2. Nathanaël Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, +0,026 Sekunden



3. Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR, +0,160 Sekunden



4. Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, +0,361 Sekunden



5. Nicky Catsburg (NLD) BRC Hyundai N Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, Keine Zeit gesetzt



Reverse-Grid-Pole für Rennen 2: Mehdi Bennani (MAR) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



Die Punktevergabe nach dem Qualifying in Bahrain



10 Punkte: Mikel Azcona (ESP) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR



8 Punkte: Nathanaël Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



6 Punkte: Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR



4 Punkte: Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR



2 Punkte: Attila Tassi (HUN) LIQUI MOLY Team Engstler, Honda Civic Type R TCR

