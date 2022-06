Mikel Aczona war beim Qualifying des Rennwochenendes in Ungarn der schnellste Mann und steht damit folgerichtig auf der Poleposition für das erste Rennen auf dem Hungaroring.

Das Q3-Shootout in Ungarn



1. Mikel Azcona (ESP) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, 1:52.020 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 140,7 km/h



2. Nathanaël Berthon (FRA), Comtoyou DHL Team Audi Sport, 1:52.148 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 140,6 km/h



3. Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 1:52.344 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 140,3 km/h



4. Esteban Guerieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Audi RS 3 LMS, keine Zeit



5. Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, Keine Zeit



Reverse-Grid-Pole für Rennen 2: Santiago Urrutia, Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



Die im Qualifying verteilten Punkte



10 Punkte: Gilles Magnus, Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 1:51.684 Minuten



8 Punkte: Yann Ehrlacher, Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 1:51.687 Minuten



6 Punkte: Nathanaël Berthon, Comtoyou DHL Team Audi Sport, 1:51.707 Minuten



4 Punkte: Mikel Azcona, BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, 1:51.768 Minuten



2 Punkte: Esteban Guerieri, ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Audi RS 3 LMS, 1:51.804s



Mikel Azcona aus dem Team BRC Hyundai N Squadra Corse setzte sich in einem dramatischen Q3-Shootout gegen Nathanaël Berthon aus dem Team Comtoyou DHL Audi Sport und gegen dem amtierenden „König“ des WTCR, Yann Ehrlacher, durch.



„Das war wirklich hart“, sagte Aczona nach seiner ersten Poleposition seit dem Rennwochenende in Tschechischen im vergangenen Jahr. „Die Strecke ist so eng und wir liegen so nah beieinander. Ich bin überglücklich über diese erste Poleposition des Jahres, aber ich freue mich auch für das Team, denn sie arbeiten jeden Tag extrem hart. Das Auto hat unglaublich gut funktioniert und wir müssen morgen die Chance nutzen, den Sieg einzufahren. Es wird nicht einfach werden, aber ich weiß, wir werden sie ergreifen und auch weiterhin ein Auge auf die Meisterschaft werfen, die natürlich noch sehr lang ist.“







Néstor Girolami der schnellste in Q1



Der amtierende, von Goodyear präsentierte #FollowTheLeader Néstor Girolami gab in der 20-minütigen Q1-Session mit einer 1:51.86 Minuten das Tempo vor. Hinter ihm landeten der Lokalmatador Norbert Michelisz, Berthon und Santiago Urrutia. Auch Dániel Nagy schaffte mit Platz zwölf den Sprung in das Q2. Gilles Magnus wurde Zehnter, obwohl ihm aufgrund der Missachtung der Streckenlimits einige Runden gestrichen worden. Platz elf ging an Yvan Muller.



Nicht geschafft hat es Thed Björk, der noch am Vormittag im ersten Freien Training der Schnellste gewesen war. Am Ende steht der Schwede in beiden Rennen auf Platz 13. Auch der Ungar Attila Tassi, Mehdi Bennani, Tom Coronel und Tiago Monteiro schafften es nicht ins Q2. Coronel konnte mit einem brillanten Rettungsversuch immerhin auf sich aufmerksam machen. Er fing sein Auto ab, als es sich aufgrund eines Schadens am linken Hinterreifen zu drehen begann.



Kein Glück für Nagy, Magnus Schnellster in Q2



Q2 wurde nach drei Minuten durch eine rote Flagge unterbrochen, nachdem Nagy in seinem Cupra Leon Competición in Kurve 1 geradeaus gefahren und in die Leitplanke eingeschlagen war. Zum Glück blieb er dabei unverletzt.



Nach dem Neustart der Session stürmte Magnus mit einer 1:51.684 Minuten als erster in das Q3-Shootout. Ihm folgten Erhlacher, Berthon, Azcona und der Honda von Esteban Guerrieri.



Ma Quing Hua ging die Zeit aus, wodurch er keine Runde mehr fahren konnte. Er landete am Ende auf Platz sechs. Platz zehn ging an seinen Teamkollegen Santiago Urrutia, der damit auf der Poleposition für Rennen 2 steht. Yvan Muller verpasste diese mit Platz elf äußert knapp.



Rob Huff sicherte sich Platz neun und steht damit im Reverse-Grid-Rennen in der ersten Startreihe. Von der reinen Zeit qualifizierte sich Norbert Michelisz auf Platz sieben, durch den Unfall mit Tassi in Pau wird er aber in der Startaufstellung um sechs Plätze nach hinten versetzt. Néstor Girolami war mit seinem achten Platz nicht zufrieden. Dennoch kann sich der Argentinier mit der zweiten Startreihe im Reverse-Grid-Rennen trösten.



Guerrieri stolpert über Track-Limits, Aczona fliegt



Das Q3-Shootout wurde durch Esteban Guerrieri eröffnet. Seine Runde war eine beeindruckende 1:52.086 Minuten, die ihm allerdings aufgrund eines Verstoßes gegen die Track-Limits aberkannt wurde. Danach folgte Mikel Azcona, der alles gab und am Ende die Bestzeit von 1:52.086 Minuten gesetzt hat.



Danach folgte Berthon, der sogar in den ersten beiden Sektoren schneller war, dann aber im letzten Abschnitt viel zeit verlor, wodurch er in der Endabrechnung um 0,128 Sekunden langsamer war Mikel Azcona. „Ich habe die Front verloren – argh!“, sagte er im Anschluss.



Als nächstes folgte Yann Ehrlacher. Allerdings konnte der Franzose das Tempo seiner Vorgänger nicht mitgehen. Am Ende fehlten ihn 0,324 Sekunden auf den Hyundai. Über den Funk meldete Ehrlacher ein starkes Untersteuern bei seinem Lynk & Co. „Es war schwierig“, sagte er. „Aber das ist in Q3 immer so. Doch heute haben wir schon eine Weile vorher im Auto gesessen und das bei sehr heißen Temperaturen. Wir haben seit Beginn der Saison schon Schwierigkeiten, von daher ist es nicht allzu schlimm. Wir sind bereit, gute Rennen zu fahren.“



Nun blieb nur noch Magnus übrig. Doch der schnellste Mann aus Q2 kam auf seiner schnellen Runde in Kurve 11 zu weit heraus, wodurch Azcona die Poleposition sicher hatte. Am Ende stand Azcona vor Berthon, Ehrlacher, Guerrieri und Magnus.



Magnus ärgerte sich über seinen Fehler. „Man musste das Auto permanent am Limit fahren, um schnell zu sein“, sagte er. „Deshalb war es nicht sehr leicht zu fahren. Aber wirklich enttäuscht bin ich nicht. Ich habe versucht eine langsamere Runde mit weniger Risiko zu fahren, aber das Heck ist trotzdem ausgebrochen. Die Pole wäre hier besonders schön gewesen, denn sie ist gerade hier besonders wichtig. Ich bin enttäuscht von mir selber und möchte mich bei meinem Team entschuldigen. Aber ändern kann ich es jetzt nicht mehr. Das Gute ist, dass unsere Pace auf einer Strecke, die uns eigentlich nicht liegen sollte, besser als erwartet ist. Nach Q1 war ich mir nicht sicher, ob wir es in die Top 10 schaffen würden, weswegen ich froh bin, jetzt hier zu sein.“



Mit diesem Ergebnis bleibt Girolami vor dem ersten Rennen weiterhin der amtierende, von Goodyear präsentierte #FollowTheLeader, allerdings beträgt sein Vorsprung auf den Spanier Aczona nur noch zwei Punkte. Esteban Guerrieri befindet sich mit drei Punkten Rückstand auf Azcona auf Rang drei.



Wie geht es weiter?



Die Läufe 5 und 6 des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) 2022 werden am 12. Juni nachfolgendem Ablaufplan ausgetragen.



Rennen 1:Start um 11:20 Uhr (30 Minuten + 1 Runde)



Podiumsfeier Rennen 1:Gegen 12:00 Uhr



Rennen 2:Start um 16:45 Uhr (25 Minuten + 1 Runde)



Podiumsfeier Rennen 2:Gegen 17:20 Uhr.



Alle Zeitangaben gelten als vorläufig, Änderungen vorbehalten.

