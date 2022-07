Santiago Urrutia blieb trotz Hitze auf den Straßen von Vila Real cool und sicherte sich mit einer atemberaubenden Runde auf dem 4,790 Kilometer langen Stadtkurs die Poleposition für das Hauptrennen des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) in Portugal.

DAS ERGEBNIS DES Q3-SHOOTOUTS



1. Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 1:59.626 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 144,1 km/h



2. Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, +0,049 Sekunden



3. Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR, +0,253 Sekunden



4. Ma Qing Hua (CHN) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, +0,254 Sekunden



5. Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, +0,475 Sekunden



Reverse-Grid-Pole für Rennen 2:Yvan Muller, Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



DIE PUNKTEVERGABE IM QUALIFYING



10 Punkte: Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



8 Punkte: Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



6 Punkte: Ma Qing Hua (CHN) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



4 Punkte: Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR



2 Punkte: Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR



Santiago Urrutia setzte sich bei heißen 33 Grad Celsius mit seinem mit Goodyear-Reifen ausgerüsteten Lynk & Co 03 TCR an die Spitze der Zeitenliste – 0,049 Sekunden vor Yann Ehrlacher. Dritter wurde Néstor Girolami, dessen Runde um 0,204 Sekunden langsamer als die von Ehrlacher.



Urrutias Teamkollege bei Cyan Performance Lynk & Co, Ma Quing Hua, landete knapp hinter Néstor Girolami aus dem Team ALL-INKL.COM Münnich Motorsport-Pilot – sein Rückstand betrug gerade einmal 0,001 Sekunden. Norbert Michlisz konnte seinen Trainingsunfall abschütteln und seinen Hyundai Elantra N TCR auf Platz fünf setzen.



„Ich bin überglücklich. Es ist immer gut, auf der Poleposition zu stehen“, sagte Urrutia, der bei seinem ersten Besuch in Vila Real seine dritte WTCR-Pole eingefahren hat. „Vielen Dank an Cyan Performance. Sie haben mir ein herausragendes Auto zur Verfügung gestellt. Es war hart, die Strecke heute zu lernen, aber die Jungs haben das Beste für mich aus dem Auto herausgeholt. Meine letzte Pole ist schon lange her, damals in Aragon. Jetzt müssen wir uns auf die Strategie für morgen konzentrieren.“



Ehrlacher war angesichts des minimalen Abstandes enttäuscht darüber, nicht ganz vorne zu stehen. „Ein gutes Ergebnis für das Team. Wir haben heute 10 Punkte bekommen [für die schnellste Gesamtzeit im Qualifying]. Wir können also mit unserer Leistung zufrieden sein. So ist das nun mal. Ich war wirklich gut, aber leider hat es dann am Ende nicht gereicht. Dennoch, wir haben einen guten Job gemacht.“



Mikel Azcona gibt im Q1 das Tempo vor



Der amtierende, von Goodyear präsentierte #FollowTheLeader, Mikel Azcona, drehte gegen Ende des 30-minütigen Q1 mit einer 2:00.063 Minuten die schnellste Runde im ersten Qualifyingabschnitt. Eine Leistung, die umso beeindruckender ist, angesichts der Tatsache, dass sein BRC Hyundai N Squadra Corce gezwungen war, das Auto innerhalb der Session an der Box zu reparieren, nachdem Azcona eine Barriere gestreift hatte.



Zweitschnellster war Yvan Muller in seinem Lynk & Co. Dahinter landeten Attila Tassi und Yann Ehrlacher, der sich trotz eines Funkproblems, welches ihn anschließend zum Wechseln seines Helmes zwang, weit vorne qualifizieren konnte.



Néstor Girolami schaffte es mit einer starken Runde kurz vor dem Schluss auf Platz zehn und damit in das Q2. Die Plätze elf und zwölf gingen an die beiden Lynk & Co von Ma Qing Hua und Thed Björk.



Großer Pechvogel des Tages war der Lokalmatador, Tiago Monteiro, der mit Platz 13 nur knapp den Einzug in die nächste Runde verpasste. Ebenfalls in Q1 ausgeschieden sind: Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport), Nathanaël Berthon, Tom Coronel (Comtoyou DHL Team Audi Sport) sowie Dániel Nagy (Zengő Motorsport).



Der „König“ des WTCR fährt die schnellste Zeit im Q2



In einem hart umkämpften Q2 setzte sich Yann Ehrlacher kurz vor dem Ende der 15-minütigen Session mit einer 1:59.543 Minuten an die Spitze des Klassements. Mit Santiago Urrutia und Ma schafften zwei weitere Lynk-Co-Fahrer den Sprung in das Q3. Néstor Girolami zeigte wie bereits im ersten Qualifyingabschnitt eine starke Leistung. Er zog als Vierter in das finale Shootout ein. Der letzte Platz im Q3 ging an Norbert Michelisz aus dem Team BRC Hyundai N Squadra Corse.



Mehdi Bennani aus dem Team Comtoyou Audi Sport blieb mit Platz sechs äußerst knapp im Q2 hängen. Rang sieben ging an Rob Huff aus dem Zengő Motorsport. Mikel Azcona schaffte es nicht über Platz acht hinaus, während Attila Tassi und Yvan Muller die Top 10 komplettierten. Damit wird der Franzose im zweiten Rennen, bei dem er seinen 100. WTCR-Renneinsatz feiert, von der Reverse-Grid-Pole starten.



Gilles Magnus meldete gegen Ende der Session im Funk, dass er „keine Leistung“ mehr habe. Für ihn stand am Ende Platz elf.



Vila-Real Rookie Santiago Urrutia sichert sich die Poleposition



Im Q3-Shootout ging Norbert Michelisz als Erster auf seine schnelle Runde. Der Ungar fuhr mit einer 2:00.101 Minuten eine respektable Zeit. Der nächste im Bunde war Néstor Girolami. Der Honda-Pilot war zwar im ersten Sektor langsamer, dafür aber im zweiten und dritten schneller als Norbert Michelisz. Am Ende war seine Runde um 0,222 Sekunden schneller.



Der Nächste war Qing Hua Ma. Nach zwei pinken Zeiten in den ersten beiden Sektoren deutete alles auf eine neue, schnellste Runde hin, doch im letzten Sektor kam er etwas aus dem Rhythmus, wodurch er am Ende langsamer als Girolami war – um 0,001 Sekunden.



Urrutia ging als nächster auf seine schnelle Runde. In Sektor 1 fuhr er die bisher langsamste Zeit und auch im zweiten Sektor vergrößerte sich sein Rückstand auf die Spitze. Allerdings legte er einen zauberhaften letzten Sektor hin, wodurch er mit einer 1:59.626 Minuten um 0,253 Sekunden schneller war als Néstor Girolami.



Damit konnte nur noch Ehrlacher Urrutia die Pole streitig machen. Der Franzose war im ersten Sektor der absolut Schnellste, schaffte es aber im zweiten Sektor nicht, die Bestzeit von Ma zu unterbinden und auch im dritten Sektor verlor er ein bisschen Zeit. Am Ende wurde er mit einem Abstand von 0,049 Sekunden Zweiter hinter Santiago Urrutia.



Néstor Girolami freute sich sichtlich über seinen dritten Platz: „Ich möchte dem gesamten Team für ihren hervorragenden Job gratulieren. Wir haben 100 Prozent aus dem Auto herausgekitzelt, vielleicht sogar 110. Manchmal machen wir deswegen auch Fehler, wie in Aragon. Wir sind stets am absoluten Limit.“



„Ich bin ein bisschen enttäuscht“, sagte Ma. „Der Abstand war nicht allzu groß. Trotzdem stehen unsere Chancen für morgen nicht schlecht. Meine Teamkollegen bilden Startreihe 1 und ich stehe in der zweiten Reihe dahinter. Außerdem steht Yvan im Reverse-Grid-Rennen auf der Pole. Das ist ein super Teamergebnis und wir freuen uns auf morgen.“



WIE GEHT ES WEITER?



Die Läufe neun und zehn des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) werden am 03. Juli wie folgt ausgetragen:



14:10 Uhr:Start Rennen 1 (30 Minuten+1 Runde) (Live auf Eurosport Player und bei anderen Sendern weltweit)



Gegen 15:00 Uhr:Podiumsfeier Rennen 1



18:15 Uhr:Start Rennen 2 (25 Minuten + 1 Runde) (Live im Eurosport Player und bei anderen Sendern weltweit)



Gegen 19:00 Uhr:Podiumsfeier Rennen 2



Alle Zeiten entsprechen der deutschen Zeit, Änderungen vorbehalten.

