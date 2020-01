Rallye Dakar ruft WTCR-Fahrer Coronel

Tom Coronel tritt bei der am heutigen Sonntag in Saudi-Arabien gestarteten Rallye Dakar einmal mehr gemeinsam mit seinem Bruder Tim an.

Tom Coronel, der im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) ein regelmäßiger Punktesammler ist, stellt in diesen Tagen abermals seine Fähigkeiten im offenen Gelände auf die Probe. Bei der Rallye Dakar, die erstmals in ihrer Geschichte in Saudi-Arabien ausgetragen wird, fährt der Niederländer zusammen mit seinem Bruder Tim Coronel einen Beast-Buggy.



Nach dem Shakedown, der dem Start der Rallye vorausging, sagte Tom Coronel: "Auf dem losen Sand lag das Auto richtig gut und auch das Selbstvertrauen von Tim wächst stetig. Wir sind bereit."



Den offiziellen Auftakt der Rallye Dakar 2020 bildete am Sonntag eine 319 Kilometer lange Etappe von Dschidda nach Al-Wadschh.



Foto:#iGo2Dakar

