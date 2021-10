Die zweite Saisonhälfte des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) 2021 beginnt auf dem Autodrom Most. Sebastian Trinks, Eventleiter bei Goodyear, dem offiziellen WTCR-Reifenlieferanten, spricht über die Herausforderungen, die auf beim WTCR-Wochenende in der Tschechischen Republik auf die Fahrer warten.

„Ich bin hier selber schon einige Rennen gefahren. Auch wenn das schon viele Jahre her ist, kenne ich die Strecke sehr gut. Es ist ein sehr technischer Kurs mit vielen Kurven, weshalb die Reifen kaum Zeit haben, sich zu erholen. Sie werden immer entweder rechts oder links belastet.“



„Die lange Gerade wird für einige Windschattenspiele sorgen. Außerdem muss für die erste Kurve, die direkt danach kommt, sehr stark abgebremst werden.“



„Auf dieser Strecke gibt es keinen Platz für Fehler. Wer einmal von der Strecke abkommt, landet im Kiesbett, aus dem man nicht so leicht wieder herauskommt.“



„Die Motorräder aus der EWC werden auch Einfluss auf die Strecke nehmen, denn sie fahren auf unterschiedlichen Reifenmischungen von verschiedenen Marken. Aus diesem Grund wird das Grip-Niveau am Sonntag bei den Rennen anders sein als am Freitag nach dem Qualifying. Immerhin fährt die EWC am Samstag ein sechsstündiges Rennen. Darauf werden sich die Fahrer einstellen müssen. Im Moment ist es jedoch schwer zu sagen, ob das eine Veränderung zum Guten oder zum Schlechten sein wird.“



„Die kalten Temperaturen werden kein Problem sein, denn bei den vielen Kurven werden sich die Reifen schnell erhitzen – im Gegensatz zu Strecken mit vielen Geraden. Außerdem haben die Teams bereits viel Erfahrung mit unseren Reifen. Sie wissen, wie sie mit den verschiedenen Situationen und Umständen umgehen müssen - auch bei Regen. Wie sind besonders im letzten Jahr einige Trainings auf nasser Strecke gefahren und da wir dieses Jahr den gleichen Regenreifen fahren, können die Teams auf ihr Wissen zurückgreifen.“



„Wie üblich werden wir bei der Ankunft einen Rundgang über die Strecke machen, um alle Randsteine und die Streckenoberfläche genau zu überprüfen.“

WTCR VORSCHAU WTCR-RENNWOCHENDE IN DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK: TITELKAMPF ZU BEGINN DER ZWEITEN VOR 2 STUNDEN

WTCR MAGNUS: ERSTER WTCR-SIEG HAT KEINEN EINFLUSS AUF DIE HERANGEHENSWEISE VOR 4 STUNDEN