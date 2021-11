An diesem Wochenende wird das Saisonfinale des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) auf dem Sotschi-Autodrom ausgetragen. Sebastian Trinks, Eventleiter bei Goodyear, erklärt welche Herausforderungen die russische Strecke für die Fahrer bereithält.

„Es ist schade, dass es bereits das letzte Rennwochenende in dieser Saison ist. Dennoch rechne ich mit einer guten Show, besonders weil einige Wildcard-Fahrer dabei sein werden.“



„Das Sotschi-Autodrom ist eine Strecke nach Formel-1-Standard, die Einrichtungen sind alle auf einem sehr hohen Niveau. Hier wechseln sich schnelle Kurven mit 90-Grad-Kurven ab. Das heißt, es wird besonders auf die Bremsen und auf die Traktion ankommen, weswegen wir mit zwei sehr interessanten Rennen rechnen können.“



„Die meisten Fahrer waren noch nicht hier, weshalb sie die Strecke digital erlernt haben. Ich persönlich war zuletzt 2016 in Sotschi. Damals war die Strecke noch sehr jung und der Asphalt war recht neu. Ich denke, dass das Gripniveau heute deutlich besser sein wird.“



„Laut der Wettervorhersage erwarten uns milde Temperaturen um die 15 Grad Celsius und es könnte regnen. Nichtsdestotrotz freuen wir uns darauf, die Saison mit einem echten Höhepunkt zu beenden.“



Alle Fahrer verwenden den Goodyear-Eagle-F1-SuperSport-Reifen mit einer einzigen Spezifikation. Für das Rennwochenende in Russland stehen jedem Fahrer zwölf Slick-Reifen für trockenes Wetter zur Verfügung, von denen er zehn von früheren Veranstaltungen übernehmen kann. Darüber hinaus hat jeder Fahrer 16 Regenreifen zur Verfügung.

