In wenigen Tagen beginnt die neue Saison des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR). Zum ersten Mal seit 2019 wird dabei wieder auf einem Stadtkurs gefahren. Sebastian Trinks, WTCR-Eventleiter von Goodyear, hat nun verraten, worauf es auf dem Circuit de Pau-Ville ankommt.

Zum ersten Mal seit Goodyear 2019 der Reifenzulieferer des WTCR wurde, gastiert die Strecke auf einem Stadtkurs. Welche zusätzlichen Herausforderungen bringt das mit sich?



"Es ist nicht nur für uns, sondern auch für die Fahrer, Teams und Ingenieure eine große Herausforderung. Das Set-up der Autos muss perfekt sein. Das Besondere an Stadtkursen ist, dass sie am Tag oder sogar in der Nacht vor dem Rennwochenende noch befahren werden. Autos, Motorräder und sämtliche anderen Fahrzeugarten sind dann noch unterwegs. Zwar reinigen die Behörden die Strecke vor jedem Tag, doch die Herausforderung bleibt bestehen. Zusammen mit den Teamingenieuren versuchen wir Set-ups zu entwickeln, bei denen die Reifen, trotz der stark unterschiedlichen Bedingungen, immer die perfekte Leistung entfalten können."



Obwohl die Strecke jeden Tag gereinigt wird, bergen Stadtkurse naturgemäß mehr Gefahren als eine permanente Rennstrecke. Wie bereiten Sie sich darauf vor?



"Das ist von Stadtkurs zu Stadtkurs unterschiedlich. Aber die Randsteine sind immer höher als auf normalen Rennstrecken, die Fahrer müssen also aufpassen. Auch wenn es nicht so leicht ist, auf Stadtkursen Streckeninspektionen durchzuführen, werden wir genau dies tun, um mögliche Gefahrenstellen aufzudecken, die den Reifen schaden könnten. Dennoch ist es ein historischer Stadtkurs und jeder wird top vorbereitet in das Rennwochenende gehen. Auf die Fans vor Ort und vor den Fernsehern warten zwei spannende Rennen und jeder will beim Saisonstart eine gute Leistung zeigen."



Gibt es in diesem Jahr irgendwelche Änderungen an den Reifen?



"Die Spezifikation der Regen- und der Trockenreifen sind genau wir im letzten Jahr. Auf die Fahrer wartet also keine Änderung, denn wir mögen Beständigkeit. Auch den Teams kommt das zugute: Sie können auf den Erfahrungen der vergangenen Saison aufbauen und müssen kein zusätzliches Geld ausgeben, was sehr wichtig ist. Sie kennen unsere Reifen jetzt zwei Jahre lang, werden aber zum ersten Mal mit ihnen auf einem Stadtkurs fahren."



Wurden die Reifenmengen angepasst?



"Nein, die Verteilung ist wie im Vorjahr. Alle Fahrer haben am ersten Rennwochenende 16 Trocken- und 16 Regenreifen zur Verfügung. Am zweiten Rennwochenende bekommen sie wieder 16 Regenreifen, aber nur noch zwölf Trockenreifen. Allerdings können die Fahrer bis zu zehn Reifen aus dem vorherigen Wochenende mit in das nächste nehmen. Außerdem hat es auch keine Auswirkung, ob auf einem Stadtkurs oder auf einer permanenten Rennstrecke gefahren wird."



Das sportliche Reglement wurde dahingehend geändert, dass Rennen 1 nun 30 Minuten +1 Runde umfasst. Welchen Unterschied wird das machen?



"Das müssen wir noch abwarten. Es gibt einige Strecken, die sehr reifenfordernd sind, besonders das Motorland Aragon im Juni, wenn es dort sehr, sehr heiß sind. Für uns ist es weniger ein Problem, wenn die Rennen zwei oder drei Runden länger gehen, aber die Teams müssen das für ihr Set-up berücksichtigen, aber auch das sollte kein Problem sein. Wir arbeiten sehr eng mit den Teams zusammen, um sicherzustellen, dass sie von Anfang bis Ende das Beste aus den Reifen herausholen können."



Wie viele Goodyear-Ingenieure und Reifenmechaniker werden in Pau vor Ort sein?



"Bei jedem WTCR-Rennwochenende sind wir mit sechs Monteuren und drei Streckeningenieuren im Einsatz. Sie sprechen mit den Teamingenieuren und den Fahrern, sammeln Daten und messen den Reifendruck und die Reifentemperaturen."



Alle Fahrer des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) verwenden den Eagle-F1-Supersport-Reifen von Goodyear mit einer einheitlichen Spezifikation. Für das Rennwochenende in Frankreich stehen jedem Fahrer 16 Trockenreifen und 16 Regenreifen zur Verfügung.

