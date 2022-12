Esteban Guerrieri beendete die letzte Saison des FIA Tourenwagen-Weltcup WTCR in seiner jetzigen Form beim Saudi-Arabien-Rennen des WTCR im vergangenen Monat mit dem Rekord für die meisten Siege. Er feierte zehn Triumphe für ALL-INKL.COM Münnich Motorsport mit Honda-Power. Aus diesem Anlass erinnert sich der 37-jährige Argentinier an seine besten Siege zurück.

Der Druck durch Verfolger Rob Huff war immens, aber Guerrieri behielt beim Saisonfinale einen kühlen Kopf und gewann das dritte von drei Rennen auf dem härtesten Straßenkurs der Welt."Wir waren nach Mandarin im sechsten Gang am Drehzahllimit, also war meine einzige Chance ein Megastart. Ich überholte vor Mandarin und versuchte dann, den Reifenabbau in Grenzen zu halten, denn ich brauchte in den letzten beiden Kurven eine gute Traktion. Im Infield fuhr ich mit 80 Prozent, und Rob hat mich in einigen langsamen Kurven tatsächlich getroffen. Es war so eng, aber ich kannte die Kurven, in denen ich Gefahr lief, die Position zu verlieren, also habe ich an diesen Stellen gepusht, aber trotzdem versucht, ein paar Reifen für die letzten beiden Kurven zu sparen. Dann habe ich in den letzten beiden Kurven gepusht und versucht, einen kleinen Vorsprung herausfahren, der nach Mandarin in jeder Runde ausreichen würde. Ich erinnere mich, dass ich mit gebrauchten Reifen in Mandarin das Gefühl hatte, am Limit zu fahren, aber ich musste den Reifen rannehmen, weil ich danach den Begrenzer erwischte und Rob mich auf dem letzten Teil der Geraden [vor Lisboa] sehr schnell einholte. Das war ein sehr anspruchsvolles Rennen, bei dem man sich keinen einzigen Fehler erlauben durfte. Rob ist ein großartiger Fahrer, der in Macau wieder den Sieg wollte, also ging es darum, sich auf den Sieg zu konzentrieren. Danach feierte ich mit Yamamoto-San, der von Honda kam und damals der Leiter von Honda Motorsport war, bevor er in die Formel 1 ging. Mein Team war auch im Ziel, und für mich war es ein Traum, in Macau zu gewinnen. Auch die Qualifikationsrunden waren großartig, wenn man bedenkt, was für ein Auto wir bei diesem Rennen hatten. Wir wussten, dass wir nicht das beste Auto hatten, aber wir hatten eine Chance, es zu schaffen. Es war ein tolles Gefühl, in Macau eine heiße Runde zu fahren, und in diesem Rennen war jede Runde eine heiße Runde."Guerrieris Eröffnungsrunde in Rennen 2 des Malaysia-Rennens des WTCR wird für immer eine der herausragenden ersten Runden in der Geschichte der FIA World Touring Car bleiben. Vom neunten Startplatz aus übernahm er nach etwas mehr als der Hälfte der Runde die Führung. Als das Rennen nach einer Unterbrechung mit roter Flagge fortgesetzt wurde, blieb er geduldig und fuhr dann zum Sieg, während sein Konkurrent Norbert Michelisz auf Platz acht zurückfiel. Es war sein vierter Saisonsieg und sorgte für einen spannenden Showdown im letzten Rennen um den Titel."Das war mein bestes Rennen, denn ich habe getan, was ich tun musste, um den Titelkampf am Leben zu erhalten. Ich hatte das Gefühl, dass ich es schaffen kann. Ich hatte dieses Gefühl, als ich vom neunten Platz aus startete, während Norbi Zehnter war. Ich habe kleine Tricks auf der Strecke studiert, denn in Rennen 1 hatten wir ähnliche Bedingungen, ich war genau so schnell wie die anderen, aber nichts Besonderes. Für das zweite Rennen wusste ich dann, wo der Grip war und versuchte, jede Chance zu nutzen. Und in der ersten Runde klappte jedes Manöver, es war unglaublich, es war verrückt, und außerdem hatte ich drei Hyundais vor mir. Das war wie eine Mauer, unmöglich zu überholen, weil sie mich gegen Norbi decken wollten. Aber ich habe es geschafft, einen am Start zu überholen und die anderen beiden in der ersten Kurve auf der Innenseite. Für mich war diese Runde eine dieser Runden, in denen man im Tunnel ist und mit allem, was kommt, völlig im Einklang ist. Es war ein fehlerfreies Rennen, und Runde für Runde konnte ich meinen Vorsprung ausbauen. Es war mühelos, ein Mega-Rennen, und das gab mir die Chance, in Rennen 3 um den Titel zu fahren. Mit diesem Sieg hatte ich nicht gerechnet, und ich erinnere mich, dass meine Familie und meine Freunde im [offenen] Bus, mit dem wir zum Hauptfahrerlager fuhren, einige Lieder für mich anstimmten. Ich sang mit ihnen, aber ich wusste, dass ich noch eine weitere Aufgabe zu erledigen hatte, einen weiteren Kampf vor mir. Ich habe den Moment genossen, aber natürlich nicht entspannt."Bei nassen Bedingungen, die die Nordschleife des Nürburgrings zu einer noch größeren Herausforderung machten, ließ sich Guerrieri nicht entmutigen, als er Yvan Muller in Rennen 1 des Deutschland-Rennen des WTCR im September 2020 mit einem dramatischen Manöver an der Außenbahn überholte und die Führung übernahm. Diese Aktion war so gut, dass sie vom WTCR für die Videoabstimmung zur #FIAActionoftheYear in diesem Jahr nominiert wurde."Wir hatten nicht viel Erfahrung mit der Strecke bei nassen Bedingungen, aber als ich ein paar private Tests mit einem Straßenauto machte, erkannte ich, dass der Grip an einigen Stellen besser war als an anderen. Ich erkannte, dass in dieser Kurve, Aremberg, mehr Grip vorhanden war, als man erwarten würde, und ich wusste, dass man in dieser Kurve überholen kann. Ich habe in der schnellen Linkskurve viel riskiert, um dicht an ihm dran zu bleiben, mein Auto auf der rechten Seite zu zeigen und dann links außen zu überholen. Und es hat geklappt. Es war ein Risiko, und wenn ich ein bisschen vorne blockiert hätte, wäre ich raus gewesen, weil ich keinen Spielraum hatte. Er versuchte, sich breiter zu machen und mich ein wenig abzudrängen, ich fuhr über den Randstein, aber ich gab weiter Vollgas. Auf der Abfahrt waren wir Seite an Seite und ich war entschlossen, nicht nachzugeben. Und schließlich gab er nach und fuhr hinter mich. Danach machte ich weiter Druck, um eine Lücke zu schließen, aber im dritten Sektor rutsche ich raus, was im Fernsehen nicht zu sehen war. Ich kam schnell wieder auf die Strecke zurück, aber es war eine verrückte Runde und ein toller Sieg. Aber eigentlich war auch mein erster Sieg 2018 sehr gut. Wir kamen auf der Döttinger Höhe an den Drehzahlbegrenzer, also musste ich in den ersten Kurven zur Nordschleife in Führung gehen, damit ich in den Kurven der Nordschleife herausfahren konnte, und dann wusste ich natürlich, dass ich diesen Vorsprung auf der großen Geraden verlieren würde. Ich überholte Pepe Oriola auf der Grand-Prix-Strecke und gab dann auf der Strecke richtig Gas, um einen Vorsprung von etwa drei Sekunden herauszufahren. Als ich in die erste Kurve einbog, war er mir wieder dicht auf den Fersen, also musste ich noch einmal richtig Gas geben, um den Vorsprung auf die Döttinger Höhe mitzunehmen. Das ist mir gelungen und ich habe mein erstes WTCR-Rennen gewonnen."Hier noch einmal sehen: https://www.youtube.com/watch?v=4IUgLnTY6Rw Guerrieri kämpfte darum, im Titelkampf zu bleiben, doch ein Doppelsieg auf dem Hungaroring änderte alles. Guerrieri startete beide Male von der Poleposition und sein Sieg in Rennen 3 war besonders denkwürdig, nachdem er eine Honda-angetriebene Podiumsverteidigung anführte. Er verließ Ungarn mit 22 Punkten Rückstand auf seinen Titelrivalen Yann Ehrlacher, obwohl sein Civic, wie er hinterher verriet, in beiden Rennen nicht voll funktionstüchtig war."Am Samstag war es regnerisch, und wir waren im Nassen sehr gut, denn am Montag davor hatten wir einen privaten Test in der Slowakei, bei dem es ebenfalls regnete. Es gelang uns, viele Informationen über die Reifen zu sammeln. Wir waren im ersten Jahr mit den Goodyear-Reifen unterwegs, aber nach dem Test in der Slowakei waren wir mit den Temperaturen und dem Reifendruck genau richtig. Dieser Test war ausschlaggebend dafür, dass wir mit einem Vorsprung gegenüber unseren Konkurrenten starten konnten. Ich konnte zwei Polepositions einfahren, was großartig war, aber diese Siege waren eher eine Teamleistung, denn meine Teamkollegen haben mich unterstützt und ich konnte alles tun, was ich tun musste. Wir hatten einige Probleme mit dem Auto, so dass ich beten musste, dass das Auto nicht kaputt geht. Aber wir haben überlebt, und ich habe einige sehr wichtige Punkte geholt, die uns die Chance geben, in Spanien um den Titel zu kämpfen."Die Ausgangslage:In der Saison 2020 ging Guerrieri zum dritten Mal in Folge in das entscheidende Wochenende, um König der WTCR zu werden. Im Kampf um den Titel mitzuhalten, schien jedoch ein schwieriges Unterfangen zu sein, denn die Strecke im MotorLand Aragón war alles andere als gut für die Stärken seines Honda geeignet. Doch ein ungewöhnlich kalter Novembermorgen erlaubte es ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, sein ganzes Know-how von einem Testbesuch auf der Strecke zu Beginn des Jahres einzusetzen, als die Ingenieure beobachtet hatten, dass die Strecke lange brauchte, bis der Tau abtrocknete. Die Entscheidung, mit Regenreifen zu starten, erwies sich als goldrichtig: Teamkollege Néstor Girolami, der beste Honda-Pilot in der Qualifikation, ging von Startplatz elf aus im letzten Sektor der ersten Runde in Führung, während Guerrieri von Platz 16 auf Platz sieben vorfuhr. Bald war er Zweiter und wurde in der letzten Runde von einem großmütigen Girolami mit dem ersten Platz beschenkt, womit die beiden einen atemberaubenden Doppelsieg einfuhren, der den Titelkampf offen hielt."Ich folgte [Gabriele] Tarquini in die Startaufstellung. Er war mit Slicks unterwegs und ich sah, wie sehr er zu kämpfen hatte. Aber ich habe ihn absichtlich nicht überholt, sondern so getan, als wäre ich auch am Limit, damit er nicht merkt, was ich mache. Selbst wenn ich den Asphalt nur mit der Hand berührte, war er feucht und kalt, und bei 20 Autos, die neun Runden lang fuhren, war es unmöglich, dass die Strecke genügend abtrocknen würde. Es war sonnig, aber die Sonne war zu dieser Tageszeit nicht sehr stark, und nach der ersten Kurve des Rennens wurde mir klar, dass wir auf dem richtigen Weg waren. Wir wussten schon vorher, dass die Strecke nicht für die Honda geeignet war, also war die einzige Option, etwas anderes zu probieren, denn im Titelkampf hatten wir nichts zu verlieren, auch wenn die Chancen gering waren.""Ich werde meine Statistik nicht mit der der anderen vergleichen, denn ich hätte natürlich gerne den Titel gewonnen, was immer das maximale Ziel war. Leider ist es aus vielen Gründen nicht dazu gekommen. Wir haben immer gekämpft, aber es hat sich nicht ergeben. Ich bin ein sehr fairer und geradliniger Wettkämpfer. Meine Motivation ist immer, von Moment zu Moment, von Rennen zu Rennen zu blicken. Ich versuche, die Chancen zu nutzen, die sich bieten, wie in Sepang, wo ich analysiert habe, wie ich vorgehen muss, und sie dann auch genutzt habe. Oder in Aragón mit der Reifenwahl und wie ich sie zum Laufen brachte. Zehn Siege sind gut, denn wenn man im Motorsport erfolgreich ist, hat man die Möglichkeit, weitere Chancen zu nutzen. Aber wir haben immer nach guten Ergebnissen gesucht, und das Team war immer motiviert, diese zu erreichen. Wichtig ist jetzt, was vor uns liegt. Aber wenn man ein Kapitel wie den WTCR abschließt und sich alle Ergebnisse ansieht, ist es schön zu sehen, was mit dem Team erreicht wurde.""Ich habe es auf jeden Fall genossen, es ist der Gipfel des Tourenwagensports, und es war sehr aufregend, mit so hochkarätigen Fahrern und Teams um die Welt zu fahren. In den ersten beiden Jahren sah es so aus, als ob es wirklich bergauf gehen würde, alles war gut, aber dann passierte COVID-19 und das verhinderte, dass der Schneeball immer weiter wuchs. Danach wurde es schwieriger, aber die Rennen waren immer gut, das Profil war immer vorhanden und die Serie war für die Fahrer immer schwierig. Es war reiner Rennsport, kurze Sprintrennen, und man musste ein echter Spezialist sein, um diese Art von Auto zu fahren und es gut zu fahren. Man konnte schnell sein, aber die letzten drei Zehntel waren wirklich schwer zu finden. Außerdem musste man in den Rennen mit dem Reifenabbau konstant sein und so weiter. Es war eine der schwierigeren Motorsportarten, die ich ausprobiert habe, das Niveau war immer hoch und es gab viel Respekt, sowohl innerhalb des Autos als auch außerhalb. Aber dieses Kapitel ist nun zu Ende, und ich blicke natürlich ein bisschen nostalgisch darauf"Ich würde gerne im Tourenwagensport weitermachen und habe auch im Sportwagensport einige spannende Möglichkeiten. Es sind zwei sehr unterschiedliche Arten des Rennsports und es gibt einige große Herausforderungen, aber das ist es, was ich mag. Jetzt möchte ich mich bei allen bedanken, die die letzten fünf Jahre WTCR möglich gemacht haben, bei René Münnich und dem gesamten Team sowie bei Honda Racing. Mein erstes Rennen für Honda war in Japan [in Motegi 2017]. Ich erinnere mich daran, dass ich das Honda-Museum besuchte, und es war etwas ganz Besonderes, und ich begann, die japanische Kultur zu studieren und zu sehen, wie respektvoll jeder ist. Ich habe eine sehr gute Beziehung zu Honda entwickelt und es war schön, als ich für Honda in Japan [in Suzuka 2019] gewonnen habe, denn damit war ein wichtiger Punkt abgehakt. Ich erinnere mich, dass mir einer der Fans ein Stirnband schenkte, auf dem 'ichiban' stand, was Nummer eins bedeutet. Ich habe es vor dem Rennen einem meiner Mechaniker gegeben und ihm gesagt, er solle es in seiner Tasche aufbewahren und es mir danach geben. Ich gewann das Rennen und trug das Stirnband auf dem Podium. Die Fans waren wirklich begeistert, es war ein schöner Sieg und ein ganz besonderer."