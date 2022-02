René Münnich, Teamchef des WTCR-Teams ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, erzielte am vergangenen Wochenende als Fahrer bei der UAE-Procar-Meisterschaft auf dem Dubai Autodrome einen Doppelerfolg.

Damit stellte der Deutsche und Gelegenheitsrennfahrer einen neuen Rekord für sein Team auf. Dank seines Doppelsieges gewann kein Team mehr Rennen in einem von JAS Motorsport gebauten Honda Civic Type R TCR. Es waren die Siege 28 und 29 für ALL-INKL.COM Münnich Motorsport mit Honda-Power.



Bereits in der ersten WTCR-Saison hat sich das Team an der Spitze des Feldes etabliert. Dabei haben Fahrer wie Yann Ehrlacher, Néstor Girolami und Esteban Guerrieri allesamt Siege für das deutsche Team einfahren. Seit 2020 tritt man mit ALL-INKL.DE Münnich Motorsport sogar mit einem zweiten Team im Tourenwagen-Weltcup an. In der vergangenen Saison erzielten Tiago Monteiro und Attila Tassi jeweils einen Rennsieg im WTCR für das Team.

