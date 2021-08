Dank der Siege der beiden WTCR-Youngstars, Gilles Magnus und Santiago Urrutia, bleibt der Titelkampf im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) völlig offen.

1. Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 30:41.529 Minuten2. Mikel Azcona (ESP) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competitión, +2,127 Sekunden3. Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, +2,682 SekundenFrédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 1:53.904 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 138,4 km/h1. Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 28:53.853 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 138,2 km/h2. Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, +2,328 Sekunden3. Mikel Azcona (ESP) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competitión, +3,387 SekundenVervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 1:54.036 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 138,3 km/h1. Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 103 Punkte2. Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 101 Punkte3. Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, 87 Punkte4. Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 84 Punkte5. Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 82 PunkteDank seines Triumphes im ersten Rennen ist der 21-jährige Gilles Magnus der zweitjüngste Rennsieger der WTCR-Geschichte. Der Belgier, der von ASN unterstützt wird, fährt einen mit Goodyear-Reifen ausgerüsteten Audi RS 3 LMS für das Team Comtoyou Audi Sport. Das zweite Rennen gewann der 24-jährige Santiago Urrutia aus dem Team Cyan Performance Lynk & Co. An diesem Wochenende kehrten tausende Fans auf die Tribünen zurück.Doch leider hatten sie wenig Grund zum Jubeln. Rob Huff, der für das ungarische Team Zengő Motorsport antritt, konnte das zweite Rennen nicht von der Poleposition aus starten. Grund dafür, war ein Schaden aus Rennen 1. Des Weiteren machte ein Kontakt in Kurve 1 das Rennen des ungarischen Publikumslieblings Norbert Michelisz frühzeitig zu Nichte. Jedoch ging das Team Zengő Motorsport nicht mit leeren Händen nach Hause. Im ersten Rennen wurde Mikel Azcona Zweiter vor Yann Ehrlacher aus dem Team Cyan Performance Lynk & Co und im zweiten Rennen erbte der Spanier nach der Strafe gegen Néstor Girolami den dritten Platz. Michelisz der für das Team BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse antritt, wurde in Rennen 1 Sechster. In Rennen 2 kämpfe er sich nach seinem Zusammenstoß mit Néstor Girolami wieder auf Platz 14 vor.Der Fahrer des Teams All-INKL.COM Münnich Motorsport rutschte durch die Fünf-Sekunden-Strafe für die Kollision mit Michelisz vom dritten auf den fünften Rang zurück. Dadurch profitierte nicht nur Mikel Azcona, sondern auch Frédéric Vervisch, der damit auf den zweiten Platz vorrückte – eine kleine Wiedergutmachung dafür, dass er im Rennen 1 den zweiten Platz nach einem Kontakt mit Azcona in der letzten Runde verpasste.Neben seinem Rennsieg sammelte Gilles Magnus auch die meisten Punkte in der WTCR-Juniorenwertung und der WTCR-Tropy-Wertung. Der amtierende „König“ des WTCR, Yann Ehrlacher, verlässt Ungarn als neuer von Goodyear präsentierter #FollowTheLeader mit zwei Punkten Vorsprung auf Santiago Urrutia. Ursprünglich stand nach dem zweiten Rennen der Uruguayer an der Spitze der Gesamtwertung, doch durch Girolamis Strafe rückte Ehrlacher einen weiteren Platz nach vorne und holte damit zwei Punkte mehr.„Ich muss sagen, es ist eine große Erleichterung. Als ich wusste, dass ich von der Poleposition aus starten würde, war ich sehr zuversichtlich. Auf dieser Strecke kommt es auf Abtrieb an, und vorne zu starten, ist dann natürlich von Vorteil. Dennoch muss man einen guten Start erwischen, denn der Weg zu Kurve 1 ist sehr lang. Das war für mich der entscheidende Moment. Danach ging es nur noch darum das Rennen zu managen. Ich hatte das Glück, das Fred direkt hinter mir war. Ich muss mich bei ihm für seine hervorragende Teamarbeit bedanken, denn er hat mich sehr gut geschützt. Nachdem ich bereits ein paar Mal Zweiter geworden bin, freue ich mich über diesen Sieg. Wir hatten einen schwierigen Saisonstart, weshalb wir überglücklich mit Platz drei in der Gesamtwertung sind.“„Ich muss bei meinem Cyan-Team für ihre harte Arbeit bedanken, denn sie haben mir ein herausragendes Auto zur Verfügung gestellt. Im Rennen kommt es auf einen selbst an. Man darf sich bei dem hohen Niveau der Fahrer und Teams keine Fehler erlauben und muss jedes Wochenende 100 Prozent geben. Nach meinem Fehler in Aragon, durch den ich in Q2 ausgeschieden bin und der mich sehr viele Punkte gekostet hat, habe ich in der Sommerpause an mir gearbeitet. Trotzdem habe ich nicht den Glauben an mich selbst verloren. Ich habe bereits zu Beginn des Wochenendes gesagt, dass ich das Gefühl habe, hier gut abschneiden zu können. Ich mag diese Strecke und nach dem Qualifying stand ich in der ersten Startreihe. Im ersten Rennen bin ich Siebter geworden. In Rennen 2 hatte ich natürlich auch Glück, dass Rob [Huff] nicht von der Poleposition aus gestartet ist, denn so stand ich praktisch ganz vorne. Ich hatte einen sehr guten Start und lag dann an der Spitze, was es viel einfacher macht, weil man nicht so viel Abtrieb verliert. Was soll ich noch sagen? Ich bin einfach überglücklich.“Mit dem WTCR-Wochenende in der Tschechischen Republik, Autodrom Most, 8.-10. Oktober