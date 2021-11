Yann Ehrlacher münzte seine Poleposition im zweiten Rennen des WTCR-Rennwochenendes in Italien in einen Rennsieg um. Er geht als Führender in das entscheidende Wochenende des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) 2021 in Russland. Doch es haben auch noch fünf andere Fahrer Chancen auf den Titel.

1. Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 26:17.538 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 120,3 km/h2. Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, +1,432 Sekunden3. Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR, +3,352 SekundenUrrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCRCoronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 1:51.969 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 120,4 km/h1. Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 31:49.017 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 120,9 km/h2. Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, +3,356 Sekunden3. Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, +4,092 SekundenYann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 1:49.347 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 123,2 km/hFrédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 1:51.459 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 120,9 km/h1. Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 201 Punkte2. Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 165 Punkte3. Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR, 164 Punkte4. Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 157 Punkte5. Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 151 PunkteYann Ehrlacher zeigte in seinem mit Goodyear-Reifen ausgerüsteten Lynk & Co 03 TCR eine überragende Leistung. Auf dem Adria International Raceway erzielte er einen Start-Ziel-Sieg vor Frédéric Vervisch und Gilles Magnus.An diesem Wochenende sammelte er 25 Punkte für den Sieg im zweiten Rennen, zehn Punkte für seine Leistung im Qualifying und sechs Punkte für Platz 10 in Rennen 1. Damit baut der von Goodyear präsentierte #FollowTheLeader vor dem entscheidenden Rennwochenende in Russland seine Meisterschaftsführung auf 36 Punkte aus. Vom 26. bis 28. November entscheidet sich, ob er der erste Fahrer der WTCR-Geschichte sein wird, der zwei Titel in Folge gewinnen kann.Santiago Urrutia gewann ebenfalls wie Yann Ehrlacher an diesem Wochenende sein zweites Rennen in dieser Saison. Der Mann aus dem Team Cyan Performance Lynk & Co entschied den ersten Rennlauf für sich. Dabei fiel der Uruguayer, der von der Poleposition ins Rennen gegangen war, am Start hinter Esteban Guerrieri zurück und musste sich im Anschluss noch gegen Tom Coronel verteidigen. Doch bereits in der ersten Runde überholte er Esteban Guerrieri und setzte sich im Anschluss ab. Diesen Vorsprung sollte er das Rennen über nicht mehr abgeben. In der Schlussphase ging Coronel noch an Guerrieri vorbei. Dadurch feierte das Team Comtoyou DHL Audi den zweiten Platz während sich die Mannschaft von ALL-INKL.COM Münnich Motorsport mit Rang drei zufriedengeben musste.Mit diesem Ergebnis ist Guerrieri nun Dritter in der Meisterschaft, einen Punkt hinter Frédéric Vervisch und 37 Punkte hinter Yann Ehrlacher. Allerdings werden in Sotschi noch 60 Punkte vergeben, wodurch auch Santiago Urrutia, Yvan Muller und Jean-Karl Vernay Chancen auf den Titel haben.Der Franzose Jean-Karl Vernay hatte sich viel vom WTCR-Rennwochenende in Italien versprochen, aber es endete in einem Desaster für ihn. Nachdem er das zweite Rennen in Frankreich gewonnen hatte, rechnete er sich gute Chancen aus, auch in Italien erfolgreich zu sein. Doch der Fahrer aus dem Team Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing erlebte ein desaströses Qualifying und schied im zweiten Rennen nach einer Kollision sogar aus. Dadurch haben seine Hoffnungen auf den Titelgewinn einen gewaltigen Dämpfer bekommen.Deutlich besser lief es in der Adria für Yvan Muller. Der Franzose wurde im ersten Rennen Fünfter hinter Norbert Michelisz und setzte sich im zweiten Rennen gegen den Lokalmatador Gabriele Tarquini im Kampf um Platz vier durch. Die italienische Legende gab am Freitag bekannt, dass er sich nach einer unglaublichen Karriere, in der er unter anderem zwei Tourenwagen-Weltmeisterschaften gewann, am Ende der Saison aus dem aktiven Rennsport zurückziehen wird.Rob Huff aus dem Team Zengő Motorsport war mit Platz zehn in Rennen 2 der beste CUPRA-Pilot. Seine Teamkollege Mikel Azcona wurde Elfter. Der zweite Italiener im Feld, Nicola Baldan, landete im ersten Rennen auf Platz 19 und in Rennen 2 auf Rang 18.Frédéric Vervisch gewann die TAG-HEUER-Trophäe für die schnellste Rennrunde und Yann Ehrlacher erhielt mit 41 gesammelten Punkten an diesem Wochenende die Tag-Heuer-Trophäe für den „wertvollsten Fahrer“.„Es war ein schwieriges Rennen. Ich wusste, dass die Honda besser starten als wir. Ich glaube, auch Tommy war schneller als ich, aber ich konnte die Tür in Kurve 1 schließen. Esteban hatte einen wirklich guten Start, aber ich wusste, dass es auf dieser Strecke schwierig ist, zu überholen. Mir war klar, dass ich es frühzeitig versuchen würde müssen, wenn meine Reifen noch frisch sind. Ich weiß, dass die Strecke eng und das Überholen schwierig ist, aber es gibt nichts zu sagen, es war einfach gut. Von vorne war es nicht einfach, ich habe sehr hart gepusht, um eine Lücke zu schaffen, und schließlich habe ich den Sieg geholt. Ich freue mich für mich selbst über einen weiteren Sieg in dieser Saison und auch für das Team, das mir ein wirklich gutes Auto zur Verfügung stellt. Ich hatte einige Vibrationen im Auto und litt sehr unter den Bremsen, aber ich glaube, so ziemlich jeder hatte das gleiche Problem. Aber zum Glück war ich vorne und konnte es im Grunde kontrollieren. Wir starten von Platz zehn in Rennen 2 und werden sehen, wie es sich von weiter hinten anfühlt, aber ich hoffe, dass es okay sein wird. Es war schön zu gewinnen.“„Mit der Poleposition hatten wir einen guten Start in das Wochenende. Die Runde in Q1 war schon nicht schlecht, aber meine Q3-Runde war noch besser. Wir haben zum richtigen Zeitpunkt alles zusammengebracht. Das ist besonders jetzt, kurz vor dem Saisonende wichtig. Ich habe ein schwieriges erstes Rennen erwartet und wollte dabei kein Risiko eingehen. Meine Konzentration galt ganz dem zweiten Rennlauf. Besonders weil wir in den vergangenen Rennwochenenden einige schlechte Starts gehabt haben. Aus diesem Grund hat das Team gestern bis spät in die Nacht gearbeitet und ein neues System im Auto installiert, an das wir uns erst gewöhnen mussten. Vielen Dank an sie, sie haben uns heute gerettet. Der Start war sehr gut und ich konnte die Führung in die erste Kurve hinein verteidigen. Dann habe ich ein paar Runden die Symphonie gespielt, die ich spielen musste, wodurch wir das Rennen nachhause bringen konnten. Darüber freue ich mich riesig und ich kann dem Team gar nicht genug dafür danken, dass sie mir so ein tolles Auto zur Verfügung gestellt haben, mit dem ich jedes Mal, wenn ich auf die Strecke gehe, pushen kann. Ich bin wirklich zufrieden mit der Arbeit, die wir alle zusammen leisten.“WTCR-Rennwochenende in Russland, Sotchi Autodrom, 26. bis 28. November