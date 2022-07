Néstor Girolami hat sich unter der sengenden Hitze Italiens dank seines zweiten Saisonsiegs wieder zurück im Titelkampf des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) gemeldet.

1. Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR, 31:21.344 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 151,9 km/h2. Mikel Azcona (ESP), BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, +0,248 Sekunden3. Gilles Magnus (BEL), Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, +1,788 Sekunden4. Norbert Michelisz (HUN), BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, +2,099 Sekunden5. Attila Tassi (HUN) LIQUI MOLY Team Engstler, Honda Civic Type R TCR, +6,706 SekundenNathanaël Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, Rundenzeit 1:15.763 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 153,3 km/h1. Gilles Magnus (BEL), Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 27:10.386 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 151,9 km/h2. Nathanaël Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, +1,409 Sekunden3. Mikel Azcona (ESP), BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, +1,783 Sekunden4. Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, +11,857 Sekunden5. Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnuch Motorsport, Honda Civic Type R TCR, +12,768 SekundenGilles Magnus (BEL), Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, Rundenzeit 1.16.494 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 151,9 km/hDer amtierende, von Goodyear präsentierte #FollowTheLeader: Mikel Azcona, 200 Punkte2. Néstor Girolami, 164 Punkte3. Rob Huff, 148 Punkte4. Gilles Magnus, 142 Punkte5. Santiago Urrutia, 137 PunkteNéstor Girolami aus dem Team ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, der bereits den Saisonauftakt in Pau gewonnen hatte, fuhr in seinem Honda Civic Type R TCR seinen zweiten Saisonsieg ein. Doch dieser Sieg war hart arbeitet, denn der amtierende, von Goodyear präsentierte #FollowTheLeader Mikel Azcona setzte den Argentinier über das gesamte Rennen auf dem Autodromo Vallelunga Piero Taruffi unter immensen Druck.Mit diesem Sieg und dem fünften Platz im zweiten Rennen macht Girolami einen gewaltigen Satz nach vorne in Fahrermeisterschaft. Mit 36 Punkten Rückstand auf Mikel Azcona ist er nun der schärfte Verfolger des Meisterschaftsführenden.Italien war auch ein hervorragendes Rennen für den belgischen Nachwuchsstar Gilles Magnus. Genauso wie Girolami feierte er hier seinen zweiten Saisonsieg. Grund zur Freude hatten auch Nathanaël Berthon, der in seinem Audi einen zweiten Platz einfuhr, und Mikel Azcona, der in beiden Rennen in Vallelunga auf dem Podium stand.Ebenfalls zu überzeugen wusste Norbert Michelisz in seinem 100. und 101. Rennen im WTCR. Der Ungar schaffte es in beiden Rennen auf Platz vier. Sein Landsmann Attila Tassi aus dem Team LIQUI MOLY Engstler wurde im ersten Rennen Fünfter.Berthons Teamkollege, Tom Coronel, beendete das erste Rennen als bestplatziertester WTCR-Trophy-Fahrer – zum ersten Mal in dieser Saison. Ein Umstand, den Rob Huff im zweiten Rennen wieder geraderückte, wodurch er zum zehnten Mal in dieser Saison der bestplatzierte Trophy-Fahrer wurde. Für Tom Coronel gab es aber noch mehr Grund zur Freude: Der Niederländer feierte in seinem 100. WTCR-Rennen sein bisher bestes Saisonergebnis.Die fünf Lynk-&-Co-Fahrer Thed Björk, Yann Ehrlacher, Ma Qing Hua, Yvan Muller und Santiago Urrutia nahmen an beiden Rennen nicht teil. Cyan Racing entschied sich dazu alle Autos nach der Einführungsrunde zurück an die Box zu holen, weil das Team Bedenken bezüglich der Sicherheit der Reifen hatte.Mikel Azcona war aber nicht nur im WTCR an diesem Wochenende in Italien erfolgreich. Der Spanier absolvierte an diesem Wochenende für Hyundai ein Parallelprogramm im eTourenwagen-Weltcup (ETCR). Durch seine Ergebnisse in beiden Rennen wurde er zum „König“ des Wochenendes im ETCR gekrönt.Für den Argentinier aus dem Team ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic TCR ist es der zweite Saisonsieg. Dennoch kann der amtierende, von Goodyear präsentierte #FollowTheLeader, Mikel Azcona, seinen Meisterschaftsvorsprung weiterausbauen.Das Duell entflammte direkt beim Start. Seite an Seite gingen Girolami und Aczona durch die ersten drei Kurven, doch in Kurve 4 konnte der Argentinier sich behaupten und die Führung übernehmen. Doch Azcona gab nicht locker und jagte Girolami bis ins Ziel.DAS ZWEITE RENNEN IN ITALIEN: GILLES MAGNUS HOLT SICH SEINEN ZWEITEN SAISONSIEGNachdem der Fahrer aus dem Team Comtoyou Audi Sport schon im ersten Rennen mit Platz drei auf dem Podium gestanden war, krönte er sein Wochenende jetzt mit dem Sieg. Auch Nathanaël Berthon hatte Grund zum Jubeln: Er wurde in Rennen 2 Zweiter und holt sich damit sein verdientes Spitzenergebnis, nachdem er schon im ersten Rennen auf Podiumskurs gewesen war.Eigentlich hätten Yann Ehrlacher und Santiago Urrutia aus der ersten Reihe starten sollen. Doch wie bereits im ersten Rennen entschied man sich bei Cyan Racing dazu, die fünf Lynk & Co nach der Aufwärmrunde aus dem Rennen zu nehmen, weil man Bedenken wegen der der Sicherheit der Reifen hatte.Dadurch standen Magnus und dessen Teamkollege Bennani praktisch in Reihe eins. Die beiden Audi-Fahrer lieferten sich dann auch ein hartes Rad-an-Rad-Duell durch die ersten Kurven. Magnus ging letztendlich in Kurve 4 als Sieger hervor und die hinterherfahrenden Attila Tassi und Nathanaël Berthon nutzen den Zweikampf, um beide an Bennani vorbeizuziehen.„Ich möchte mich erstmal meinen Glückwunsch an Mikel und Gilles sowie an mein gesamtes Team und HRC aussprechen. Es war ein wirklich hartes Rennen. Ich wusste, auf der Poleposition zu stehen, würde hier kein Vorteil sein, da das Gripniveau auf der Innenbahn einfach etwas schlechter ist. Ich habe mich also auf Wheelspin beim Start eingestellt, welchen ich dann auch hatte. Trotzdem ist es mir gelungen, meine Vorderachse in der ersten Kurve auf der Höhe seine Hinterachse zu halten. Zum Glück war es eine Rechtskurve, denn so konnte ich die Position verteidigen. Das war der Schlüsselmoment des Rennens. Danach ging es nur noch darum durchzukommen, denn es war wirklich brutal heiß während dieses Rennens. Als ich sah, dass einige Fahrer Probleme bekommen haben, wusste ich, ich muss vorsichtiger fahren. Zum Glück kam dann das Safety-Car, denn so konnten die Reifen und der Motor etwas abkühlen. Das Safety-Car hat mir das Leben in der Hinsicht also leichter gemacht. Aber vielleicht auch nicht, denn Mikel schien ebenfalls Probleme mit den Temperaturen zu haben. Im Rückspiegel sah ich, wie er aus dem Windschatten ausscherte und dachte mir, dass er vielleicht versuchen würde anzugreifen. Doch je näher er rankam, desto mehr Probleme bekam er mit den Temperaturen. Das Safety-Car kam also auch ihm zu Gute, denn so konnte sein Motor ebenfalls abkühlen. Nach dem Safety-Car machte ich mir nochmal Sorgen, weil ich nicht einschätzen konnte, wie viel Reserven er noch hat, um mich anzugreifen.“„Obwohl das zweite Rennen kürzer war, war es noch anstrengender. Allerdings weiß ich nicht, warum. Wahrscheinlich lag es an der Hitze und daran, dass uns das erste Rennen schon in den Knochen steckte. Ich weiß ehrlich nicht, was dieser Typ [Mikel Azcona] zum Frühstück ist, denn er fährt sogar ein Doppelprogramm [WTCR und ETCR]. Dafür hat er allen Respekt verdient, denn ich bin jetzt schon tot und ihm muss es noch schlechter gehen. Doch ich möchte ihm und auch meinen Teamkollegen Nath gratulieren. Wir stehen wieder mal auf dem Podium, aber es war wirklich hart. Wir alle haben uns Sorgen bezüglich des linken Vorderreifens gemacht. Auf diese Art und Weise zu gewinnen, ist vielleicht nicht das Beste, aber ich bin mir sicher, dass wir auch unter normalen Bedingungen den Sieg geholt hätten. Unser Speed hat ausgereicht, um viele wichtige Punkte zu holen. Wir stehen heute zum zweiten Mal auf dem Podium, also kann man es durchaus als ein perfektes Wochenende bezeichnen. Besser hätte es nicht laufen können. Obwohl ich einen ordentlichen Vorsprung auf Nath hatte, war es ein ziemlich hartes Rennen. Ich hörte ständig die Reifen schreien und spürte jede kleine Vibration Wahrscheinlich ist es eine reine Kopfsache, aber wenn man ständig daran denkt, wird es noch schlimmer. Aber wir haben es geschafft und viele Punkte geholt. Das macht mich sehr glücklich.“Mit dem Rennwochenende im Elsass, wo vom 5. bis 7. August auf dem Circuit de l'Anneau du Rhin in der Nähe der Städte Colmar und Mulhouse die Rennen 13 und 14 des diesjährigen FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) ausgetragen werden. HIER klicken für weitere Informationen.