Mikel Azcona ist nach dem sonnigen WTCR – FIA Tourenwagen-Weltcup auf dem Hungaroring der neue Goodyear #FollowTheLeader, nachdem er seinen zweiten Saisonsieg für das Team BRC Hyundai N Squadra Corse erobert hat.

Der 25-jährige Spanier, der einen Hyundai Elantra NTCR fährt, hat von der Poleposition eine fehlerfreie Fahrt gezeigt und Rennen 1 vor Néstor Girolami, der für ALL-INKL.COM Münnich Motorsport fährt, gewonnen.Yann Ehrlacher, der für Cyan Racing Lynk & Co. fährt, überholte im Eröffnungsrennen spät Nathanaël Berthon für den zweiten Platz. Berton, der für Comtoyou DHL Team Audi Sport fährt, musste sich mit Rang drei zufriedengeben. Dahinter folgte sein Teamkollege Gilles Magnus.Der Belgier, 22 Jahre alt, hat sich die 10 zusätzlichen Punkte gesichert, weil er die schnellsten Zeiten in den drei Abschnitten im samstäglichen Qualifying aufgestellt hat. Er setzte sich im ersten Rennen gegen den Chinesen Ma Quing Hua für den vierten Platz durch. In Lauf zwei sah er die Zielflagge als Siebter.Aber während Magnus Siebter wurde, eroberte Santiago Urrutia in Rennen 2 den Sieg, wo die Startaufstellung teilweise umgedreht war. Der Fahrer aus Uruguay hielt über die 14 Runden dem Druck von Rob Huff stand.Obwohl Huff mit seinem Zengö Motorsport CUPRA Leon Competición Druck machte, behielt Urrutia mit seinem Cyan Performance Lynk / Co 03 TCR um 0,380 Sekunden die Oberhand. Huff gewann zweimal die Trophäe für unabhängige Fahrer.Auch zwischen Girolami und Lokalmatador Norbert Michelisz war es ein enges Duell um Platz drei, wobei der Argentinier die Oberhand behielt. Auf der Ziellinie waren sie durch 0,745 Sekunden voneinander getrennt. Ma zeigte wieder ein konstantes Wochenende und wurde vor Ehrlacher Fünfter.Der Ungar Attila Tassi hatte vom ersten Saisonevent in Pau eine Strafe von sechs Startplätzen. Er verhinderte in Rennen 1 ein starkes Ergebnis von WTCR King of Hero 2019 Michelisz, der trotz großem Beifall des Publikums Zwölfter wurde.Dániel Nagy erlebte ein schwieriges Wochenende für Zengö Motorsport. Im Qualifying führte ein mechanisches Problem zu einem Unfall bei hohem Tempo im Qualifying. In Rennen 1 wurde der Ungar von Tom Coronel weit geschickt und schaffte nicht mehr als Platz 17.Er wollte sich zurückmelden, aber weitere Berührungen sorgen für längere Reparaturen. Deshalb schien Nagy im Endergebnis nicht auf.Gleichzeitig fuhr Tassi, der mit 22 der Jüngste des ungarischen Trios war, seinen LIQUI MOLY Team Engstler Honda Civic in beiden Rennen zu Platz 14."Ich bin wirklich glücklich. Der Start ist bei diesen Rennen sehr wichtig, besonders auf dieser Strecke. In Sektor 2 ist es normalerweise sehr schwierig, zu überholen. Ich habe von Anfang an mein Bestes gegeben und versucht, mich in T1 und T2 zu verteidigen, wo normalerweise alle Überholmanöver stattfinden. Aber am Ende hatten wir einen fairen Kampf in T1 und T2 und ich nahm die Innenseite, was die beste Position ist. Von dort aus habe ich versucht, Sektor 2 zu bewältigen, um eine Lücke zu schaffen. Es ist immer einfacher, wenn man vorne ist und freie Fahrt hat, wenn man keine Autos vor sich hat. Am Ende habe ich versucht, diese Chance zu nutzen, und es hat geklappt. Ich habe keine Fehler gemacht und versucht, das Auto bis zum Ende des Rennens auf vier Rädern zu halten, und ich bin sehr zufrieden. Danke an das Team, das Auto funktionierte fantastisch und ich muss sagen, dass die Vorderreifen fantastisch waren.""Ja, es war hart. Ich höre einige Fahrer, die nach einer PolePosition sagen: 'Das war die Runde meines Lebens'. Das ist das Rennen meines Lebens. Ich bin mir nicht sicher, denn ich erinnere mich nicht an jedes Rennen, das ich gefahren bin, aber ich sage euch, dieses war wirklich sehr hart. Von der ersten Runde an durfte ich keinen Fehler machen, weil ich wusste, dass Rob schnell ist. Vor dem Rennen habe ich ihn im ersten Rennen gesehen, und er war in der ersten Runde so schnell, also wusste ich, dass es schwierig werden würde, wenn ich keinen Vorsprung herausfahren würde. Ich hatte einen guten Start, aber es gelang mir nicht, eine Lücke zu schaffen, denn er war immer hinter mir, ich konnte ihn immer in meinen Spiegeln sehen. Dann kam das Safety Car. Unter dem Safety Car habe ich mir gesagt: OK, es kann so oder so laufen: Entweder fahre ich schneller oder langsamer, denn man weiß ja nicht, wie das Auto danach reagiert. Ich musste einen guten Restart hinlegen, und das ist mir gelungen, und das hat mir am Ende den Sieg gebracht. Aber nochmals Glückwunsch an Rob, der wirklich gut war, und auch an Néstor, der viele Kilos im Auto hatte und wirklich schnell war. Ich freue mich für meine Leute, Cyan Performance Lynk & Co. Ein weiterer Sieg auf dieser Strecke [nach dem letzten Jahr]."Die Rennen 7 und 8 der FIA Tourenwagen-Weltmeisterschaft (WTCR) findet im MotorLand Aragón in Spanien vom 25. bis 27. Juni statt.