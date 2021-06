Tiago Monteiro gewann den ersten Lauf des FIA-Tourenwagen-Weltcups (WTCR) 2021 auf der legendären Nürburgring-Nordschleife mit einem grandiosen Überholmanöver aus dem Windschatten. Jean-Karl Vernay setzte sich im zweiten Rennen gegen seinen Teamkollegen und Lokalmatador Luca Engstler durch und verließ Deutschland als Goodyear-#FollowTheLeader.

Erstes Deutschland-Rennen des WTCR Top 3:1. Tiago Monteiro (PRT) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport

Honda Civic Type R TCR, 27:18.961 Minuten

2. Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co

Lynk & Co 03 TCR +0,514 Sekunden

3 Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co

Lynk & Co 03 TCR +0,746 Sekunden

Schnellste Runde: Mikel Azcona (ESP) Zengo Motorsport

CUPRA Leon Competicion, 9:01.919 Minuten (168,5 km/h)

Zweites Deutschland-Rennen des WTCR Top 3:1. Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team

Hyundai Elantra N TCR, 26:46,689 Minuten

2. Luca Engstler (DEU) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team

Hyundai Elantra N TCR, +0,348 Sekunden

3. Nestor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport

Honda Civic Type R TCR, +12,479 Sekunden

Schnellste Runde: Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team

Hyundai Elantra N TCR, 8:53.608 Minuten

WTCR Vernay gewinnt die TAG-Heuer-Best-Lap-Trophy beim Deutschland-Rennen des WTCR VOR 4 STUNDEN

Top 5 der Gesamtwertung:1. Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team

Hyundai Elantra N TCR, 39 Punkte

2. Tiago Monteiro (PRT) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport

Honda Civic Type R TCR, 33 Punkte

3. Nestor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport

Honda Civic Type R TCR, 33 Punkte

4. Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co

Lynk & Co 03 TCR, 29 Punkte

5. Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co

Lynk & Co 03 TCR, 29 Punkte

Tiago Monteiro gewann den ersten Lauf des FIA-Tourenwagen-Weltcups (WTCR) 2021 auf der legendären Nürburgring-Nordschleife mit einem grandiosen Überholmanöver im Windschatten. Jean-Karl Vernay setzte sich im zweiten Rennen gegen seinen Teamkollegen und Lokalmatador Luca Engstler durch und verließ Deutschland als Goodyear-#FollowTheLeader.



Yvan Muller, der im ersten Lauf von der Pole-Position aus gestartet war und einen mit Goodyear-Reifen ausgerüsteten Lynk & Co 03 TCR für Cyan Racing Lynk & Co fuhr, konnte sich nicht gegen Monteiro (ALL-INKL.DE Münnich Motorsport) wehren, da der Portugiese seinen Angriff auf die Führung am Ende der langen Geraden auf der Döttinger Höhe perfekt timte.



Es war Monteiros erster Sieg auf der 25,378 Kilometer langen Strecke in einem WTCR-Rennen und der dritte für sein deutsches Münnich-Motorsport-Team auf heimischem Terrain und im Honda Civic Type R TCR. Für den Portugiesen Monteiro war es zudem der zweite WTCR-Triumph seit seinem Comeback nach schweren Kopf- und Nackenverletzungen, die er sich bei einem Testunfall zugezogen hatte.



Santiago Urrutia aus Uruguay komplettierte die Top 3 für Cyan Performance Lynk & Co nach mehreren Positionswechseln in einer spannenden letzten Runde.



Während Monteiro im ersten Rennen nur eine Handvoll Runden lang führte, lag Vernay (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team) im zweiten Lauf durchgängig in Führung. Der Franzose wehrte mehrere Angriffe seines jungen deutschen Teamkollegen ab und bescherte dem brandneuen Hyundai Elantra N TCR den ersten WTCR-Sieg. Nestor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) wurde von der Pole-Position aus Dritter.



Engstler sicherte sich in beiden Läufen den FIA-WTCR-Junioren-Sieg. Tom Coronel und Gilles Magnus teilten sich in ihren von Comtoyou eingesetzten Audis die Siege in der WTCR-Trophy. Bence Boldizs (Zengő Motorsport Drivers' Academy) war mit Platz 13 im zweiten Lauf der beste CUPRA-Leon-Competicion-Fahrer. Nathanael Berthon (Comtoyou DHL Team Audi Sport) war mit Platz sechs im zweiten Lauf der beste der Audi RS 3 LMS der zweiten Generation, Jessica Bäckman sammelte bei ihrem Debüt in der WTCR als erste Fahrerin der Serie Punkte.



In der Teamwertung führt das Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team vor dem deutschen Team ALL-INKL.COM ünnich Motorsport. Jean-Karl Vernay gewann die TAG-Heuer-Best-Lap-Trophy für seine Leistung von 8.53.608 Minuten im zweiten Rennen.



Erstes Rennen: Monteiro geht in der letzten Runde an Muller vorbei und gewinnt



Tiago Monteiro gewann ein sensationelles erstes Deutschland-Rennen des WTCR, das den FIA-Tourenwagen-Weltcup 2021 (WTCR) mit umgekehrter Startreihenfolge der Top 10 auf der bewölkten und nebligen Nürburgring-Nordschleife eröffnete.



Der ALL-INKL.DE-Münnich-Motorsport-Honda-Pilot ging vom vierten Startplatz aus ins Rennen und kam in der letzten Runde auf der langen Geraden der Döttinger Höhe an dem lange führenden und von der Pole-Position gestarteten Yvan Muller vorbei. Er sicherte sich einen bemerkenswerten ersten Sieg auf der 25,378 Kilometer langen Strecke.



Die beiden Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR von Muller und dessen Neffen Yann Ehrlacher erwischten einen starken Start aus der ersten Reihe, als Gabriele Tarquini einen seiner typischen schnellen Attacken unternahm und von Startplatz fünf als Dritter in Kurve 1 einbog. Teamkollege Norbert Michelisz war der große Verlierer des Starts, denn er wurde weit nach außen gedrängt und fiel vom dritten Startplatz auf Platz zehn zurück, als das 22 Fahrzeuge umfassende Feld auf die Nordschleife hinausfuhr. Müller führte vor Ehrlacher, Tarquini, Santiago Urrutia, Monteiro, Esteban Guerrieri und dem Goodyear-#FollowTheLeader Nestor Girolami.



Auf der Döttinger Höhe setzte sich Tarquini zum ersten Mal an das Heck der beiden Lynk & Cos und erhöhte zu Beginn der zweiten Runde den Druck, so dass Ehrlacher beim Einbiegen in Kurve 1 das Heck von Muller berührte. Weiter hinten machte Michelisz einen Platz gut, indem er seinen Hyundai-Kollegen Jean-Karl Vernay überholte und Platz acht übernahm.



Tarquini übte weiter Druck auf Ehrlacher aus und überholte den Champion des WTCR. Der Italiener zog am Franzosen vorbei und machte sich auf die Verfolgung von Muller.



Der erste WTCR-Champion zog auf der Döttinger Höhe an Muller vorbei, kam dann im Tiergarten zu weit heraus, was den Lynk & Co. wieder nach vorne brachte. Zu Beginn der dritten Runde gab Tarquini dem Druck des angreifenden Urrutia nach und verbremste sich in Kurve 1, woraufhin er zu weit herauskam und zurückfiel. Nachdem sie alle durch die Kurve 1 gefahren waren, lautete die Reihenfolge Muller, Monteiro, Urrutia, Guerrieri, Michelisz, Tarquini und Ehrlacher, die noch viel Boden gutmachen mussten, als das Feld in einer spannenden dritten und letzten Runde zurück auf die Nordschleife fuhr.



Als es zum letzten Mal auf die Döttinger Höhe ging, schloss Monteiro auf Muller auf, zog heraus und übernahm die Führung, um einen fabelhaften Sieg einzufahren. "Ich habe versucht, clever zu fahren", sagt der Portugiese. "In der ersten Runde bin ich zurückgefallen, aber ich habe meinen Fokus behalten und so hart wie möglich gepusht. Ich sah meine Chance, als Gabriele sich in der ersten Kurve verbremste. Ich hatte einen Plan und der ist aufgegangen."



Muller sagt, er sei machtlos gewesen, den Honda zu stoppen, der vorbeifuhr. "Es war knapp, aber nicht genug", sagt er. "Ich wusste, dass es passieren kann. Vielleicht hätte ich Yann vorbeilassen sollen, weil er schneller war als ich."



Trotz seiner Enttäuschung sorgte Urrutia für ein starkes Ergebnis für Lynk & Co, indem er in seinem Cyan-Performance-Boliden Dritter wurde. Er landete vor dem Honda von Guerrieri, der vom achten Startplatz aus einen guten vierten Platz belegte. Es folgten Michelisz, Tarquini und der erste der neuen Audi RS 3 LMS von Tom Coronel, der die WTCR-Trophy für unabhängige Teilnehmer gewann.



Ehrlacher kam als Achter ins Ziel. Girolami und Vernay komplettierten die Top 10. Die weiteren Punktesammler waren Nathanael Berthon (Audi), Attila Tassi (Honda), Thed Björk (Lynk & Co), Luca Engstler (Hyundai) und Gilles Magnus (Audi).



Zweites Rennen: Doppelsieg für Engstler



Jean-Karl Vernay bescherte dem brandneuen Hyundai Elantra N TCR im zweiten Deutschland-Rennen den ersten WTCR-Sieg. Er kam vor Luca Engstler ins Ziel und sorgte für einen denkwürdigen Doppelsieg von Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing auf der Nürburgring-Nordschleife.



Während Vernay und Engstler das 22-köpfige Feld während des gesamten Drei-Runden-Rennens anführten, gab es für den drittschnellsten Qualifikanten Esteban Guerrieri vor dem Start Frustration, als sein Honda in der Aufwärmrunde nicht ansprang und er aus der Startaufstellung geschoben wurde, nachdem das Feld zum Start aus der Boxengasse gefahren war. Sein Ausfall hinterließ eine große Lücke in der zweiten Reihe.



Vernay konnte den von der Pole-Position gestarteten Girolami in Kurve 1 überholen. Der Argentinier verteidigte sich hart gegen Engstler, konnte aber nicht verhindern, dass der Hyundai auf Platz zwei vorrückte. Dahinter wurde Santiago Urrutia von Gabriele Tarquini am Heck getroffen, wodurch die hintere Karosserie des Lynk & Co beschädigt wurde. In der zweiten Kurve gab es dann ein Drama: Norbert Michelisz und Mikel Azcona berührten sich, der Ungar wurde von Rob Huff getroffen, der seinerseits vom Hyundai von Andreas Bäckman erwischt wurde. Azconas Cupra blieb liegen, Bäckman konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit dem Spanier zusammen. Alle vier Fahrer waren aus dem Rennen, ebenso wie Tarquini.



Vernay führte am Ende der ersten Runde vor Engstler, Girolami, Urrutia, Attila Tassi, Yvan Muller und Nathanael Berthon, während Frederic Vervisch einen großen Moment im Gras hatte. Pech hatte auch sein Audi-Kollege Tom Coronel, der nach einem Ausflug ins Kiesbett in Runde zwei zurückfiel.



Tassi ging in der zweiten Runde an Urrutia vorbei auf den vierten Platz, während Engstler seinen Teamkollegen und Spitzenreiter Vernay bis in die dritte und letzte Runde verfolgte. Auf der Döttinger Höhe zog Engstler ein letztes Mal an Vernay heran und schien kurz davor zu sein, ihn zu überholen, um sich dann zurückfallen zu lassen und dem Franzosen über die Ziellinie zu folgen – obwohl ein emotionaler Funkspruch nach dem Passieren der Zielflagge die Enttäuschung des jungen Deutschen über die Entscheidung des Teams zeigte, dass die beiden ihre Positionen halten sollten.



"An einigen Stellen hatte ich Glück, dass mein Teamkollege bei mir war, so dass wir zusammenarbeiten konnten", sagt ein zufriedener Vernay. "Er hat ein fantastisches Potenzial. Ich hatte ein kleines Problem mit den Bremsen, aber es ist ein perfekter Abschluss des Wochenendes und ein fantastischer Start in die Saison. Ich konzentriere mich nur auf den Titel."



Engstler setzt ein tapferes Gesicht auf, um seine offensichtliche Enttäuschung zu verstecken. "Ich bin sehr glücklich, es ist mein erstes WTCR-Podium und ich habe so hart dafür gearbeitet", sagt er. "Rennen zu fahren ist nicht immer einfach und ich muss mich jetzt ein bisschen beruhigen."



Hinter den Engstler-Hyundais hielt sich der Polesitter Girolami auf dem dritten Platz, obwohl er sich am Start gegen Engstler wehrte. "Leider haben sie heute ihre Pace gezeigt, die sie im Qualifying nicht hatten", sagt der Honda-Pilot. "Ich konnte ihnen nicht folgen, sie waren zu schnell. Das war enttäuschend"



Tassi wurde in seinem Honda vor Urrutia und Berthon im ersten der beiden Audis Vierter. Muller wurde vor Rennsieger Tiago Monteiro Siebter. Gilles Magnus (Audi) und WTCR-Champion Yann Erhlacher (Lynk & Co) rundeten die Top 10 ab.



Tom Coronel beendete das Rennen dort, wo er gestartet war, auf Platz elf, trotz seines Ausflugs ins Kiesbett. Guerrieri punktete auf Platz zwölf nach seinen Problemen beim Start und einer Strafe für ein Teammitglied, das am Auto arbeitete, als das Feld in der Aufwärmrunde davonzog. Bence Boldizs holte in seinem CUPRA Leon Competicion auf Platz 13 die ersten Punkte für die Zengo Motorsport Drivers' Academy. Die letzte Fahrerin in den Punkten war WTCR-Debütantin Jessica Bäckman in ihrem Hyundai Elantra N TCR von Target Competition, die damit als erste Frau in der Serie in die Punkte fuhr.



ZITATE DER RENNSIEGER



RENNEN 1: Tiago Monteiro (ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR)

"Das war definitiv eines dieser tollen Rennen, bei denen alles nach Plan läuft. Das passiert nicht oft, schon gar nicht hier auf der Nordschleife. Aber nach einem schwierigen Start, bei dem ich ein paar Positionen verloren hatte, war die Pace gut und ich war in einem Rhythmus mit den Top 4. Also habe ich weiter gepusht, einen kühlen Kopf bewahrt und versucht, mich für die letzte Runde zu positionieren. Vor mir gab es eine Berührung, ich nutzte die Gelegenheit, um mich sofort auf Platz zwei zu schieben, und danach ging es nur noch darum, Yvan zu folgen und dann später im Rennen etwas zu versuchen. Es war ein guter Kampf mit ihm, er ist ein harter, aber sehr fairer Rennfahrer, also wusste ich, dass ich bis zum Ende mit ihm kämpfen konnte. Ich bin natürlich viele Risiken eingegangen, aber man ist hier und in diesem Moment muss man es tun und es durchziehen. Das Auto war sehr gut, ich bin sehr zufrieden mit dem Team, Honda, ALL-INKL natürlich und JAS für all die Updates, die wir über den Winter gemacht haben. Jeder im Team hat Leistung an diesem Wochenende auf der Nordschleife gezeigt und es war toll, die Saison mit einem Sieg zu beginnen. Es war heute ein Moment mit viel Adrenalin."



RENNEN 2: Jean-Karl Vernay (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team Hyundai Elantra N TCR)

"Zunächst einmal Glückwunsch an Tiago, das ist ein perfektes Wochenende für Skywalker [Management]. Und Gratulation an die anderen Jungs auf dem Podium. Das Wochenende begann nicht so, wie wir es wollten. Wir haben schon darüber gesprochen, aber das Wichtigste war, im Qualifying und in beiden Rennen Punkte zu holen. Heute Morgen hatten wir ein bisschen zu kämpfen und wir haben herausgefunden, warum, und im Rennen lief es dann ziemlich perfekt. Ich wollte heute Morgen einfach ein paar Änderungen am Set-up vornehmen, und es hat wirklich funktioniert. Der Schlüssel war, einen besseren Start als Nestor zu erwischen, und das haben wir geschafft. Danach war ich wirklich in Qualifying-Laune, versuchte die ersten beiden Runden zu pushen, um eine Lücke zu sichern, und das Auto ließ sich fantastisch fahren, ich war mit 150 Prozent unterwegs. Wenn man sich gut fühlt, kann man Risiken eingehen und es kommt einfach von selbst. Ich bin sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie wir mit dem Team Engstler und meinen Ingenieuren gearbeitet haben, mit all den Jungs von Hyundai. Es war auch für Hyundai wichtig, den ersten Sieg für den neuen Elantra TCR zu holen, und es war gut, dass wir die Verantwortung dafür übernommen haben. Mit all den Leuten aus dem Vorstand von Hyundai hier ist es ein wirklich positives Wochenende."



ERGEBNISSE



GESAMTWERTUNG



WAS FOLGT?

Das Portugal-Rennen des WTCR, Circuito do Estoril, 25. bis 27. Juni

Nürburgring Vernay gewinnt: Stallorder verhindert deutschen Sieg auf der Nordschleife VOR 5 STUNDEN