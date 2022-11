Mit den Rennsiegern Nathanaël Berthon und Gilles Magnus und dem neuen „König“ des WTCR, Mikel Azcona, endete an diesem Wochenende auf dem Dschidda Corniche Circuit nach fünf Saisons der FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) wie wir ihn kennen.

Auf dem spektakulären Stadtkurs gewann Nathanaël Berthon das erste Rennen. Sein Teamkollege bei Comtoyou-Audi, Gilles Magnus, feierte in Rennen 2 den Rennsieg. Die bestplatzierten WTCR-Trophy-Fahrer waren an diesem Wochenende Tom Coronel und Rob Huff.Dank der atemberaubenden Kulisse am roten Meer und den flutlichtgetränkten Rennen kam die erste WTCR-Tour im Nahen Osten zu einem würdigen Abschluss, nachdem bereits Anfang des Monats das Rennwochenende in Bahrain stattgefunden hatte. Die Fahrer und die von Goodyear ausgerüsteten Team konnten die Saison 2022 stilvoll ausklingen lassen.Die WTCR-Meisterschaft begann in diesem im Mai auf den Straßen von Pau in Frankreich. Vor dem Saisonfinale in Saudi-Arabien gastierte die Rennserie in Deutschland, Ungarn, Spanien, Portugal, Italien, im französischen Elsass und in Bahrain.Bereits vor dem Rennwochenende in Saudi-Arabien hatte Mikel Azcona dank 60 Punkten Vorsprung in der Fahrermeisterschaft den Titel so gut wie sicher. Dank der zweitschnellsten Rundenzeit im Qualifying am Samstagabend vergrößerte er den Abstand so, dass es für Néstor Girolami mathematisch nicht mehr möglich war, den Titel einzufahren. Gleichzeitig sicherte Azcona so die Teammeisterschaft für des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) für BRC Hyundai N Squadra Corse.Auch Rob Huff sicherte dank starker Vorstellungen bei der Europa-Tour des WTCR einen Titel – die WTCR-Trophy-Meisterschaft für unabhängige Rennfahrer.Neben den Rennsiegern Berthon und Magnus machten auch Norbert Michelisz und Tom Coronel mit ihren Leistungen auf sich aufmerksam. Beide standen nach dem ersten Rennen auf dem Podium. In Rennen 2 glänzte dann der nordmazedonische Wildcard-Fahrer Viktor Davidovski, der sich gegen Mikel Azcona im Kampf um Platz zwei durchsetzte. Der saudi-arabische Wilcard-Fahrer, Ahmed Bin Khanen, beendete die Rennen in seinem von Comtoyou Racing eingesetzten Audi auf den Plätzen zwölf und zehn.Beim Qualifying in Saudi-Arabien auf dem Dschidda Corniche Circuit stürmte Nathanaël Berthon auf seine erste Pole der Saison. Mikel Azcona hingegen hat sich den Titel des „Königs“ des WTCR 2022 gesichert.Nathanaël Berthon aus dem Team Comtoyou DHL Audi Sport sicherte sich als letzter Fahrer im Q3-Shootout die Poleposition und verdrängte damit Norbert Michelisz im allerletzten Moment von der Spitze. Platz drei ging an Mikel Azcona, der sich aber bereits in Q2 den Titel als „König“ des WTCR sicherte, da sein Titelrivale Girolami es nicht über Platz zwölf hinausschaffte. HIER klicken für die gesamte StoryNathanaël Berthon münzte beim ersten Rennen auf dem Dschidda Corniche Circuit in Saudi-Arabien seine Poleposition in den zweiten Saisonsieg um.Der Fahrer aus dem Team Comtoyou DHL Audi Sport hielt das gesamte Rennen über Norbert Michelisz (BRC Hyundai N Squadra Corse) in Schach, wodurch er in der WTCR-Fahrermeisterschaft die Lücke zu Néstor Girolami im Kampf um Platz zwei nahezu schließt.Das Rennen wurde kurz durch ein Safety-Car unterbrochen, als es Attila Tassi nach dem Start keinen Gang in seinem Engstler-Honda, der im zweiten Rennen auf der Poleposition steht, einlegen konnte. Der neue „König“ des WTCR verlor direkt am Start drei Plätze gegen die Audi von Tom Coronel, Franco Girolami und Gilles Magnus. Während die ersten Audi die Jagd auf Norbert Michelisz starteten, sicherte Magnus Platz sechs ab.Als das Rennen in Runde vier wieder freigegeben wurde, ließ Coronel den hinter sich fahrenden Franco Girolami vorbei, der sofort versuchte, an Michelisz vorbeizugehen. Dieser hatte seine Probleme mit dem Grip und überhitzte Bremsen und wäre dadurch beinahe in das Heck von Berthon gekracht. Der Hyundai konnte das Tempo des Führenden nicht mitgeben. In der vorletzten Runde setzte Girolami zu einem gewagten Manöver gegen Michelisz an, doch er verbremste sich auf dem Weg in Kurve 1 und krachte so in den Hyundai hinein. Da er nicht an Michelisz vorbeikam, bremste Girolami in der letzten Runde ab, um kurz vor der Ziellinie die Position an Tom Coronel zurückzugeben. Am Ende standen die Fahrer von Comtoyou-DHL auf den Plätzen 1-3. HIER klicken für die gesamte StoryGilles Magnus gewinnt das finale Rennen des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR). Attila Tassi, der das Rennen in der Anfangsphase angeführt hatte, schied beim zweiten Rennen in Saudi-Arabien auf dem Dschidda Corniche Circuit nach einer dramatischen Kollision aus.Attila Tassi aus dem Team LIQUI MOLY Engstler führte das Rennen nach dem Start in seinem Honda Civic Type R TCR an. In der zweiten Runde allerdings wurde er von Esteban Guerrieri aus dem Team ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, der sich bei seiner Attacke in Kurve 1 verbremste und damit sich selbst und Attila Tassi herausdrehte. In der folgenden Runde griff Franco Girolami (Comtoyou Racing) Nicky Catsburg auf der Innenbahn an – ein Manöver, das sowohl Tassi und auch Catsburg aus dem Rennen nahm.Dadurch bekam Magnus einen gewaltigen Vorsprung, wodurch der Belgier kein Problem mehr hatte, seinen dritten WTCR-Sieg der Saison einzufahren. Durch eine weitere Kollision zwischen Nathanaël Berthon and Rob Huff wurde das Rennen hinter dem Safety-Car beendet. Dank Berthons Nullnummer steht Néstor Girolami aus dem Team ALL-INKL.COM Münnich Motorsport als Vizechampion hinter dem neuen „König“ des WTCR, Mikel Azcona, fest. HIER klicken für die gesamte Story1. Nathanaël Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 37:02.491 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 161,1 km/h2. Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, +1,869 Sekunden3. Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, +4,573 Sekunden4. Franco Girolami (ARG) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, +5,758 Sekunden5. Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, +9,430 SekundenBerthon, 1:17.052 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 161,1 km/h1. Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 32:55.427 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 161, 3 km/h2. Viktor Davidovski (MKD) Comtoyou Racing, Audi RS 3 LMS, +0,464 Sekunden3. Mikel Azcona (ESP) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, +0,932 Sekunden4. Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, +1,314 Sekunden5. Rob Huff (GBR) Zengő Motorsport CUPRA Leon Competición, +1,570 SekundenMagnus, 1:16.986 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 161,3 km/hGoodyear #FollowTheLeader und König der WTCR*: Mikel Azcona, 337 Punkte2. Néstor Girolami, 254 Punkte3. Nathanaël Berthon, 240 Punkte4. Norbert Michelisz, 222 Punkte5. Gilles Magnus, 210 Punkte„Norbi [Michelisz] hat keine Fehler gemacht und mich zum Schluss unter Druck gesetzt. Das Rennen war sehr lang, 26 oder 27 Runden und dann noch mit Safety-Car. Ich musste sehr viel Druck aushalten. Ein Fehler und er hätte mich überholen können. Ich bin einfach überglücklich mit diesem Sieg, ich freue mich natürlich auch für das Team. Sie haben einen großartigen Job gemacht, sie alle, meine Crew, Comtoyou und Audi Sport. Gratulation auch an Norbi. Er war das ganze Rennen über sehr fair, danke dafür. Gegen ihn zu fahren, macht immer sehr viel Spaß. Und natürlich möchte ich mich auch bei Tommy [Coronel] bedanken. Er war stets hinter mir und ich wusste, er ist da, um mir zu helfen. Ich freue mich, dass ich zusammen mit ihm beim letzten Rennen, dem letzten Tanz der Saison, auf dem Podium stehen kann. Mal sehen, was nächstes Jahr passiert, aber im Moment bin ich einfach glücklich.“„Das ist meine Art und Weise, danke am mein Team Comtoyou zu sagen. Es tut mir wirklich leid um Nath [Berthon]. Ich hätte ihn wirklich gerne auf Platz zwei in der Meisterschaft gesehen. Aber ich möchte wirklich nochmal danke sagen bei Comtoyou. Ich bin so glücklich, dass ich es kaum in Worten ausdrücken kann. Es war ein sehr emotionaler Moment, als ich über die Ziellinie fuhr. Als mir klar wurde, dass das Rennen hinter dem Safety-Car beendet werden würde, wurde ich sehr emotional. Obwohl ich schon wichtigere Siege eingefahren habe, haben mich in diesem Moment meine Gefühle übermannt. Ich bin so froh, dass es auf diese Weise ausgegangen ist. Danke an Comtoyou, danke für die lange Nacht in Bahrain. Rennen 1 war schon schwierig für mich, aber Rennen 2 noch mehr. Vielleicht war es das härteste Rennen der Saison. Zum Glück sind wir bei Nacht gefahren, denn ich bin nicht sicher, ob wir es bei Tag ins Ziel geschafft hätten. Es war wirklich schwierig. Schade, dass Franco den Fehler gemacht hat, aber wir machen alle mal Fehler. Ich selbst habe einen in Bahrain gemacht und es tut mir wirklich leid für ihn. Allerdings hat er für mich dadurch auch die Tür geöffnet. So etwas kann im Rennsport schonmal passieren.“Mikel Azcona wurde nach dem Qualifying beim WTCR Race of Saudi Arabia am Samstagabend vorläufig zum König des WTCR gekrönt. Das sagte der 26-jährige Spanier nach seinen Heldentaten für BRC Hyundai N Squadra Corse. "Für mich ist es ein fantastisches Gefühl. Ehrlich gesagt, habe ich lange darauf hingearbeitet, im Grunde mein ganzes Leben lang. Diese Saison war perfekt, muss ich sagen. Vom ersten Moment an, als ich in das Team kam, wurde ich sehr gut aufgenommen, vom ersten Tag an mit Norbi, mit allen im Team, mit meinen Mechanikern, mit allen. Wenn du in der Nähe von guten Leuten bist, kommen gute Dinge auf dich zu. Ich muss mich bei allen im Team für ihre Arbeit bedanken, nicht nur an den Rennwochenenden, sondern auch von Montag bis Montag." HIER klicken für die vollständige StoryRob Huff und sein Team Zengő Motorsport durften sich schon frühzeitig über den Gewinn der WTCR-Trophy-Meisterschaft freuen. Nachdem er beim Rennwochenende im Elsass beide Rennen als bestplatzierter Trophy-Fahrer abschloss, stand er in der WTCR-Trophy-Meisterschaft bereits bei 124 Punkten und damit bei 50 Punkten mehr als sein schärfster Verfolger Mehdi Bennani. Da bei den Rennwochenenden in Bahrain und Saudi-Arabien aber nur noch 23 Punkte in der WTCR-Trophy-Meisterschaft zu vergeben waren, stand Huff bereits vor der Reise in den Nahen Osten als Meister der unabhängigen WTCR-Fahrer fest. Er schließt sich damit Jean-Karl Vernay (2020) und Gilles Magnus (2021) an und ist damit der dritte Sieger der WTCR-Trophy, die von Discovery Sports Events ausgerichtet wird. HIER klicken für die vollständige StoryNéstor Girolami (ARG), ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCRMikel Azcona (ESP), BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCRMikel Azcona (ESP), BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCRSantiago Urrutia (URY), Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCRGilles Magnus (BEL), Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMSMikel Azcona (ESP), BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCRSantiago Urrutia (URY), Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCRRob Huff (GBR), Zengő Motorsport, CUPRA Leon CompeticiónNéstor Girolami (ARG), ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCRGilles Magnus (BEL), Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMSRennen 1: Nathanaël Berthon (FRA), Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMSRennen 2: Rob Huff (GBR), Zengő Motorsport, CUPRA Leon CompeticiónRennen 1: Mikel Azcona (ESP), BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCRRennen 2: Norbert Michelisz (HUN), BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCRRennen 1: Nathanaël Berthon (FRA), Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMSRennen 2: Gilles Magnus (BEL), Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMSMikel Azcona (ESP), BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCRBRC Hyundai N Squadra CorseRob Huff (GBR), Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición*Vorbehaltlich der Bestätigung der Ergebnisse durch die FIA