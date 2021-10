Dank seines Erfolgs beim Wochenende des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) in Frankreich ist Vernay ein zweifacher Rennsieger in dieser Saison. Des Weiteren verbesserte er seine Chancen auf den Titel bei noch vier verbleibenden Rennen in dieser Saison deutlich.

1. Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 30:49.555 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 136,6 km/h2. Thed Björk (SWE) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, +1,069 Sekunden3. Gabriele Tarquini (ITA) BRC Hyundai LUKOIL Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, +5,045 SekundenFrédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 1:19.837 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 136,6 km/1. Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, 31:09.653 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 135,3 km/h2. Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, +1,531 Sekunden3. Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, +2,457 SekundenJean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, 1:20.584 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 153,3 km/h1. Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 160 Punkte2. Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, 144 Punkte3. Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR, 138 Punkte4. Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 131 Punkte5. Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 126 PunkteAuf dem anspruchsvollen und 3,030 Kilometer langen Circuit Pau-Arnos gastierte der WTCR an diesem Wochenende zum ersten Mal in Frankreich. Bei seinem Heimspiel schlug Jean-Karl Vernay seinen französischen Landsmann Yvan Muller und sicherte sich in seinem mit Goodyear-Reifen ausgerüsteten Hyundai Elantra N TCR seinen ersten Sieg seit dem WTCR-Wochenende von DeutschlandMullers Lynk-&-Co-Kollege Santiago Urrutia komplettierte das Podium – ein schönes Ergebnis, anlässlich des fünften Geburtstages des chinesischen Herstellers.Doch Vernay war nicht der erste zweifache Saisonsieger, sondern Frédéric Vervisch. Der Belgier aus dem Team Comtoyou Audi Sport hatte das erste Rennen in seinem Audi Sport RS 3 LMS eindrucksvoll gewonnen. Vervisch startete dank Reverse-Grid von der Poleposition. Hinter ihm kamen Thed Björk (Cyan Racing Lynk & Co) und Gabriele Tarquini (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse) auf das Podium.Esteban Guerrieri aus dem Team ALL-INKL.COM Münnich Motorsport wurde Vierter in Rennen 1 und nach einer Kollision mit Vervisch, die ihm wertvolle Punkte kostete, Siebter im zweiten Rennen. Damit liegt der Argentinier nun sieben Punkte hinter dem neuen Zweitplatzierten Jean-Karl Vernay und 22 Punkte hinter dem von Goodyear präsentierten #FollowTheLeader Yann Ehrlacher.Luca Engstler war in beiden Rennen der erfolgreichste Juniorenfahrer und liegt in dieser Wertung nur noch drei Punkte hinter Gilles Magnus. Tom Coronel holte sich den Doppelsieg in der WTCR-Trophy für unabhängige Rennfahrer. Frédéric Vervisch erhielt die Tag-Heuer-Trophäe für die schnellste Rennrunde während Jean-Karl Vernay die Tag-Heuer-Trophäe für den „wertvollsten Fahrer“ gewann. Er sammelte in beiden Rennen auf dem Circuit Pau-Arnos 42 Punkte.„Vor dem Wochenende hatte ich nicht mit einem Sieg gerechnet, aber wenn man dank Reverse-Grid ganz vorne steht muss man gewinnen. Von außen sieht es immer sehr leicht aus. Thed hatte einen deutlich besseren Start als ich, aber ich konnte mich geradeso vorne halten. Das war der Schlüssel zum Sieg. Nach der Safety-Car-Phase habe ich wahrscheinlich alle überrascht, indem ich so früh Gas gegeben habe. Als ich hinter dem Safety-Car fuhr, wusste ich, dass Thed schnell sein würde, aber indem ich so zeitig beschleunigt habe, konnte ich einen guten Vorsprung herausfahren. Obwohl Thed etwas herankam, hat dieser Vorsprung ausgereicht. Ich bin sehr froh, dass ich das Rennen ohne technische Probleme beenden konnte. Die Strecke strapaziert das Auto sehr. Meine größte Sorge nach dem Start war, dass das Auto nicht durchhalten würde. Vielen Dank an mein Team und an Audi. Der Start war hier der Schlüssel und wir hatten die Pace, um vorne zu bleiben.“„Wir haben heute viele Punkte geholt, also war es ein guter Tag. Seit dem Wochenende auf dem Nürburgring haben wir nicht mehr so viele Zähler eingesammelt. Wir haben eine sehr gute und vor allem konstanten Leistung gezeigt. Wir hatten bereits in Rennen 1 gesehen, dass die Lynk & Cos Probleme am Start haben, worauf wir gesagt haben: „Okay, der Start ist die einzige Gelegenheit Yvan zu schlagen.“ Ich bin sehr glücklich darüber, dass das funktioniert hat. Danach habe ich versucht in den ersten Runden eine Lücke herauszufahren. Anschließend ging es nur noch darum auf das Auto und auf die Vorderreifen aufzupassen und keine Fehler zu machen. Sobald man ein bisschen unkonzentriert ist, passieren hier Fehler oder man bekommt einen Reifenschaden. Man muss immer mit einem Safety-Car rechnen. Insgesamt haben wir in Frankreich sehr gut abgeschnitten. In Ungarn haben wir einige Fehler gemacht und in Most hatten wir ein Problem am Auto. Unser Stabilisator ist gebrochen, woraufhin die Jungs alles versucht haben, das noch in der Startaufstellung zu reparieren. Aber wir haben es nicht rechtzeitig geschafft und wurden bestraft. Dadurch haben wir acht Punkte verloren. Das ist eine Menge. Aber so ist das halt manchmal. Wir werden sehen, was die letzten beiden Rennen bringen und wir freuen uns drauf. Aber wir sind jetzt wieder mitten im Titelkampf. Die Rennen in Italien sind wahrscheinlich eher mein Heimspiel als die in Frankreich, denn sie sind näher an meinem Zuhause. Aber du kannst nie wissen, wie es läuft. Wir haben dort im Winter getestet. Es ist eine sehr langsame Strecke, auf der es wahrscheinlich nicht viele Überholmöglichkeiten gibt. Das Qualifying wird sehr wichtig werden. Wir müssen für die letzten vier Rennen nochmal alles geben.“WTCR-Rennwochenende von Italien, Adria International Raceway, 5. bis 7. November