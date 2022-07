Rob Huff hat beim Rennwochenende in Vila Real mit seinem Sieg beim 100. Rennen des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) Geschichte geschrieben. Wie bereits im Hauptrennen hat sich auch bei Huffs dramatischen Triumph die Joker-Runde als Zünglein an der Waage erwiesen.

1. Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 32:55.515 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 141, 3 km/h2. Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, +0,264 Sekunden3. Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnuch Motorsport, Honda Civic Type R TCR, +5,236 Sekunden4. Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, +5,911 Sekunden5. Ma Qing Hua (CHN) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, +6,651 SekundenSantiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 2:01.999 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 141,3 km/h1. Rob Huff (GBR) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición, 34:41.616 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 141,8 km/h2. Attila Tassi (HUN) LIQUI MOLY Team Engstler, Honda Civic Type R TCR, +0,388 Sekunden3. Mikel Azcona (ESP), BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, +0,935 Sekunden4. Yvan Muller (FRA), Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, +1,474 Sekunden5. Norbert Michelisz (HUN), BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, +2,644 SekundenRob Huff (GBR) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición, 2:01.525 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 141,8 km/hDer von Goodyear präsentierte #FollowTheLeader: Mikel Azcona, 153 Punkte2. Santiago Urrutia, 137 Punkte3. Yann Ehrlacher, 133 Punkte4. Rob Huff, 130 Punkte5. Néstor Girolami, 113 PunkteFür Rob Huff und sein Team Zengő Motorsport war es der erste Saisonerfolg, wodurch der Brite, der einen mit Goodyear-Reifen ausgerüsteten CUPRA Leon Competición pilotiert, wieder zurück im Titelkampf ist. Nach acht gefahrenen Rennen liegt Huff 23 Punkte hinter dem amtierenden, von Goodyear präsentierten #FollowTheLeader Mikel Azcona. In der WTCR-Trophy, der Meisterschaft für unabhängige Fahrer, beträgt sein Vorsprung mittlerweile 36 Punkte.Honda-Pilot Attila Tassi hingegen meldete sich nach einem schwierigen Saisonstart mit Platz zwei eindrucksvoll zurück. Komplettiert wurde das Podium durch Mikel Azcona aus dem Team BRC Hyundai N Squadra Corse, der zuvor im ersten Rennen nicht über Platz acht hinausgekommen war.Deutlich schlechter lief es für Tassis Teamkollegen Tiago Monteiro. Während der Ungar sein bestes Saisonergebnis bejubeln durfte, schied der Lokalmatador bereits in der zweiten Runde nach einer Kollision mit Esteban Guerrieri aus dem Team ALL-INKL.COM Münnich Motorsport aus. Naturgemäß sorgte dieser Zwischenfall bei den tausenden Fans auf dem Circuito Internacional de Vila Real für große Enttäuschung, was sie allerdings nicht daran hinderte, ihrem Landsmann nach dem Rennen auf dem Podium zuzujubeln.Das erste Rennen entschied Santiago Urrutia für sich. Hinter ihm landete sein Lynk-&-Co-Kollege und amtierender „König“ des WTCR, Yann Ehrlacher, der davon alles anderes als begeistert war. Platz drei ging an Néstor Girolami aus dem Team ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda. Norbert Michelisz und Ma Qing Hua komplettierten die Top 5.Mehdi Benanni war mit Platz sieben in Rennen 1 und Platz sechs in Rennen 2 der beste Audi-Pilot des Wochenendes.Santiago Urrutia führte den Cyan-Doppelsieg im ersten Rennen vor Yann Ehrlacher an. Für den Uruguayer, der auch von der Poleposition startete, ist es der zweite Sieg der Saison. Zwischenzeitlich lag allerdings Yann Ehrlacher durch eine perfekt getimte Joker-Runde in Führung. Aber das Team intervenierte und wies den amtierenden „König“ des WTCR an, die Position zurückzugeben. Auf Platz drei landete Néstor Girolami. Der bestplatzierteste WTCR-Trophy-Fahrer war Rob Huff aus dem Team Zengő MotorsportRob Huff gewann das prestigeträchtige 100. Rennen des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) und sicherte sich damit seinen ersten Saisonsieg. Dieser Erfolg, der maßgeblich auf einer hervorragend getimten Joker-Runde basiert, ist auch der erste für das Team Zengő Motorsport und den mit Goodyear-Reifen ausgerüsteten CUPRA Leon Competición in dieser Saison. Der Polesitter, Yvan Muller, verlor seine Führung durch einen Verbremser in der Ausfahrt der Joker-Runde, wodurch er auf den vierten Platz zurückfiel. Auf das Podium schafften es noch Attila Tassi und Mikel Azcona, der weiterhin der amtierende, von Goodyear präsentierte #FollowTheLeader ist.„Yann und ich waren schnell genug, das Rennen zu kontrollieren“, sagte Urrutia. „Ich habe vor dem Rennen bereits gesagt, wir haben eine Strategie, der wir folgen werden. Und das hat super funktioniert. Wir haben viele Punkte für die Fahrer- und die Teammeisterschaft geholt. Danke an Cyan, danke an Yann und an alle anderen. Wir haben unseren Job erledigt und sind so in das Ziel gekommen, wie wir gestartet sind – auf eins und zwei. Das freut mich vor allem für das Team. Unsere Strategie ist hervorragend aufgegangen. Nach einem sauberen Start konnten wir die Positionen verteidigen und das Rennen auf den Plätzen eins und zwei beenden. Damit haben wir ordentlich Punkte geholt. Bereits gestern im Qualifying haben wir uns mit Platz eins und zwei die maximale Punkteausbeute gesichert. Wir haben alles richtig gemacht, was mich besonders für das Team freut.“„Es war sehr heiß im Auto und als ich das Rennen anführte, stand ich extrem unter Stress. Diese Rennen sind von der Strategie geprägt, was es ziemlich schwierig für uns war, denn wir konnten zwischen den Kurven 6 bis 22 keine Informationen miteinander austauschen, weil wir keinen Funkkontakt hatten. Jedes Mal, wenn ich dann aus Kurve 22 herausgefahren bin, habe ich sofort alle Informationen erhalten. Das Team hat eine herausragende Entscheidung getroffen, wann wir die Joker-Runde absolvieren. Letztendlich blieb uns nicht anderes übrig, als solange wie möglich zu warten. Ich habe dann in der gleichen Runde, in der das Safety-Car herauskam, den Joker genommen. Meine Lücke zu Norbi hinter mir war groß genug, um keine Position zu verlieren. Dann kam das Safety-Car. Als das Rennen wieder freigegeben wurde, entschied sich Yvan eine oder zwei Runden später die Joker-Runde zu fahren. Das war seltsam, denn er war schnell genug, um eine Lücke herauszufahren. Als dann Mikel und Attila ihren Joker nahmen, hatte ich freie Fahrt, wodurch ich sofort eine halbe bis eine Sekunde schneller fahren konnte. Das Auto war fantastisch, genau wie die Strategie, solange wie möglich zu warten. Eigentlich wollte ich schon eine Runde vorher die Joker-Runde fahren, weil ich zu dem Zeitpunkt 2,4 Sekunden Vorsprung hatte, aber das Team sagte: ‚Nein, in der nächsten Runde wird es viel einfacher sein‘. Meine Joker-Runde war perfekt und auch in darauffolgenden Rennrunde habe ich nochmal ordentlich gepusht, wodurch ich eine weitere Sekunde gewonnen habe. Beinahe hätte ich mich aber in der Joker-Runde verbremst. Aber es war der richtige Zeitpunkt, denn eine Runde später kam das Safety-Car heraus. Dann weiß ich nur noch, wie ich die schwarz-weiße Flagge gesehen habe. Es war einfach unglaublich. "