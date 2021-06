Publiziert 27/06/2021 Am 12:01 GMT | Update 27/06/2021 Am 12:01 GMT

WTCR-König Yann Ehrlacher holte sich seinen ersten Sieg im Jahr 2021, nachdem er Polesitter Gabriele Tarquini am Start überholte.

Der Cyan-Racer führte ein Lynk & Co-Trio vor Onkel Yvan Muller und Santiago Urrutia an, nachdem Tarquini mit einem Reifenschaden ausgeschieden war.



Tiago Monteiro von ALL-INKL.DE Münnich Motorsport wurde in seinem Honda Civic Type R TCR Vierter und ist damit neuer Goodyear #Followtheleader, nachdem die Titelrivalen Jean-Karl Vernay und Néstor Girolami nicht ins Ziel kamen.







Mehr dazu in Kürze an dieser Stelle!

WTCR MAGNUS: TROTZ FÜHRUNG IN DER WTCR-TROPHY UNZUFRIEDEN VOR 2 STUNDEN