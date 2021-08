Gilles Magnus feiert nach einem Start-Ziel-Sieg seinen ersten Erfolg im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR).

Der Fahrer aus dem Comtoyou Audi Team führte das Rennen die meiste Zeit vor seinem Teamkollegen Frédéric Vervisch an, bevor dieser von Mikel Azcona in der letzten Runde überholt wurde. Der Spanier sicherte sich somit den zweiten Platz. Von diesem Zweikampf hat auch der neue von Goodyear präsentierte #FollowTheLeader Yann Ehrlacher profitiert. Durch das Gerangel überholte er Vervisch und beendete das Rennen auf Platz drei.



Das Rennen wurde zwischenzeitlich durch eine Safety-Car-Phase unterbrochen, nachdem Rob Huff beim Durchfahren der Schikane den Reifenstapel touchierte und seine linke Vorderradaufhängung brach. Der Engländer hatte sich gestern die Poleposition für das zweite Rennen gesichert.







Mehr in Kürze an dieser Stelle.

