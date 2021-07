Gabriele Tarquini holte seinen ersten Sieg im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) seit 2 Jahren. Im schwülen Motorland Aragon startete er dank umgekehrter Startreihenfolge der Top 10 von der Poleposition.

Seinen letzten Rennsieg feierte der italienische Routinier beim WTCR-Rennwochenende in Ungarn 2019. Heute konnte sich der Mann aus dem BRC-Hyundai-N-LUKOIL-Squadra-Corse-Team gegen Lokalmatador Mikel Azcona durchsetzen.



Mehr dazu in Kürze an dieser Stelle!

