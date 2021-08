Santiago Urrutia ist nach seinem Erfolg beim zweiten Rennen in Ungarn der achte Sieger im achten Rennen des diesjährigen FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR). Der Uruguayer zeigte eine souveräne Leistung und führte das Rennen über die komplette Distanz an.

Rob Huff, der eigentlich auf der Poleposition gestanden hätte, musste von der Boxengasse aus starten, nach dem er sich im ersten Rennen die Aufhängung beschädigt hatte. Aus diesem Grund war der Lynk & Co 03 TCR von Urrutia das erste Auto in der Startaufstellung. Anschließend führte der Cyan-Performance-Pilot das Rennen von der Startampel bis zu Zielflagge hin an. Zweiter wurde Néstor Girolami in seinem Honda Civic Type R TCR, gefolgt von Frédéric Vervisch im Audi RS 3 LMS – damit stehen auf dem Podium drei verschiedene Kundenrennsportmarken.



Mehr in Kürze an dieser Stelle.

