Der Kampf um die Krone des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) 2021 geht nächste Woche in Italien in die entscheidende Phase. Auf dem Adria International Raceway wird das vorletzte Rennwochenende der ultraspannenden Saison ausgetragen.

Genau wie das Autodrom Most und der Circuit Pau-Arnos ist auch die 3,745 Kilometer lange Strecke aus der Adria neu im WTCR-Kalender. Obwohl die Fahrer auf dem Adria International Raceway vor der Saison getestet haben, hat keiner von ihnen dort jemals ein Rennen bestritten.Das macht die beiden Freien Trainings am Samstag noch wichtiger als sonst. Die Fahrer und deren Teams werden dann daran arbeiten, das richtige Set-up für das dreiteilige Qualifying herauszufahren.Das Land Italien gilt als die Heimat des Tourenwagen-Sports. Dort wurde 1987 der erste Lauf der FIA Tourenwagen-Meisterschaft und 1993 das erste Rennen des FIA Tourenwagen-Weltcups ausgetragen. Zusätzlich feierte die WTCC 2005 ihre Wiedergeburt in Italien. Im Jahr 2021 gastiert nun also der WTCR zum ersten Mal hier. Diese „Heimkehr“ wird von den Fans mit Spannung erwartet, insbesondere weil Lokalmatador und Rennsportlegendeder erste „König“ des WTCR geworden ist.„Es ist toll, endlich in Italien Rennen zu fahren. Ich habe hier viele Fans, besonders im letzten Abschnitt meiner Karriere. Ich bin Italiener und liebe mein Land“, sagte der Fahrer aus dem Team BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse. „2017 [das letzte Mal, als ein WTCC-Event in Italien stattfand] konnte ich nicht dabei sein, weil ich den Großteil der Saison aussetzen musste. Mein letztes Rennen in Italien ist also schon eine Weile her.“Garbriele Tarquini ist einer von zehn Piloten aus dem aktuellen Fahrerfeld, die 2021 ein WTCR-Rennen gewinnen konnten. Doch beim Rennwochenende an der Adria wird mitein weiterer Italiener Teil der Startaufstellung sein. Baldan gewann 2017 die Campionato Italiano Turismo. Die beiden Lokalmatadoren fahren jeweils einen mit Goodyear-Reifen ausgerüsteten Hyundai Elantra N TCR. Nach seinem Wildcard-Einsatz beim Rennwochenende in Ungarn gilt Nicola Baldan nun als regulärer Teilnehmer, wodurch er berechtigt ist Punkte für die Fahrermeisterschaft und für die WTCR-Trophy zu sammeln. Außerdem muss er während der Rennen keine zehn Kilogramm Ausgleichsgewicht tragen.Das Rennwochenende in Italien hat für das Team BRC Racing eine besondere Bedeutung. Der Sitz der Mannschaft liegt in Cherasco in der Provinz Cuneo im Nordwesten des Landes. Das italienische Team brachte die ersten beiden „Könige“ des WTCR, Garbriele Tarquini und, hervor. Den letzten Rennsieg feierte man im Oktober beim zweiten Rennen in der Tschechischen Republik.Doch Italien ist die Heimat eines weiteren WTCR-Teams. Die Mannschaft von Target Competition, die in dieser Saison zum ersten Mal ganzjährig am WTCR teilnimmt, kommt aus dem Ort Andrian, der in der Nähe von Bozen in Norditalien liegt.Außerdem werden die Honda Civic Type R TCR, die von den Teams ALL-INKL.COM Münnich Motorsport und ALL-INKL.DE Münnich Motorsport eingesetzt werden, von JAS Motorsport in der Nähe von Mailand gebaut.Im Gegensatz zum langjährigen Titelanwärtergewannen mitundbereits drei Honda-Fahrer in dieser Saison ein Rennen. Allerdings ist Guerrieri nach starken Leistungen in der Tschechischen Republik und in Frankreich am besten in der Meisterschaft platziert. Vor dem Rennwochenende in Italien beträgt sein Rückstand auf den von Goodyear präsentierten #FollowTheLeadergerade einmal 22 Punkte. Er wird bereit sein, jeden Fehler des Franzosen auszunutzen, um an ihm vorbeizuziehen. Doch der amtierende „König“ des WTCR aus dem Team Cyan Racing Lynk & Co leistet sich nur selten einen Ausrutscher., der italienisch spricht, feierte bei seinem Heimspiel in Frankreich seinen zweiten Saisonsieg. Der Mann aus dem Team Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team kommt also in absoluter Top-Form und mit gerade einmal 16 Punkten Rückstand auf Yann Ehrlacher nach Italien. Teamkollegegewann am vergangenen Wochenende zum siebten Mal die TCR Deutschland. Diesen Schwung möchte er mit nach Italien nehmen.gewann wie Jean-Karl Vernay zum zweiten Mal in dieser Saison in Frankreich. Das dieses Kunststück bisher nur zwei Fahrern gelungen ist, zeigt wie eng es im aktuellen Titelkampf zugeht.Vervischs Teamkollege,, gewann 2021 ebenfalls ein Rennen. Doch der Belgier erlebte zwei schwierige Wochenenden in der Tschechischen Republik und in Frankreich, weswegen er vor dem Rennwochenende in Italien „einen kompletten mentalen Neustart“ durchführen wollte, um seinen Titel in der WTCR-Juniorenmeisterschaft zu verteidigen. Genau wie seine Werkskollegen, die beide Rennsiege im WTCR vorweisen können, fährt er einen Audi RS 3 LMS der zweiten Generation.Das Zengő-Motorsport-Quartett rund umunderlebte in Frankreich ein rabenschwarzes Wochenende. Der CUPRA Leon Competición, mit dem sie antreten, hatte nicht die Pace um mit den Führenden mitzuhalten. Sie wollen nun auf der Adria zurückschlagen.Für die Lynk-&-Co-Fahrer lief es in Frankreich deutlich besser.undlandeten allesamt auf dem Podium.Im Fahrerfeld des WTCR sind Piloten aus zwölf verschiedenen Ländern und sechs Weltmeister vertreten. Der aktuelle „König“ des WTCR ist Yann Ehrlacher. Sieben Fahrer sind jünger als 25 Jahre.Alle Fahrer setzen auf nachhaltigen Biokraftstoff vonund Reifen von. Eine Balance of Performance, die mit Ausgleichsgewichten arbeitetet, sorgt dafür, dass alle Fahrer und Teams faire Ausgangsbedingungen haben. Zusätzlich tragen umfangreiche Maßnahmen zur Kostenersparnis dazu bei, dass es ein starkes Starterfeld gibt, in dem Privatteams mit begrenzter Herstellerunterstützung um die Spitze kämpfen können.Die Saison 2021 umfasst acht Rennwochenende, bei denen zwei Freie Trainings, ein Qualifying und zwei Rennen ausgetragen werden. Alle Sessions werden dabei weltweit live übertragen.Neben der Fahrer- und der Teammeisterschaft existiert mit derein weiterer Titel, um den die Fahrer kämpfen können, die vor Saisonbeginn höchsten 24 Jahre alt sind und noch keine Erfahrung im WTCC oder im WTCR vor 2019 gesammelt haben. Fahrer, die ohne direkte Herstellerunterstützung antreten, gelten als unabhängig und sind für diequalifiziert. Außerdem wird an jedem Wochenendeundvergeben.Der Fahrer, der nach einem Qualifying oder einem Rennen die Fahrermeisterschaft anführt, gilt als. Dann erhält er eine blaue Jacke mit dem Schriftzug „#FollowTheLeader“ und einen gelben Streifen auf der Windschutzscheibe seines Fahrzeugs mit demselben Schriftzug. Diese kann er solange behalten bis er nicht mehr der Führende in der Fahrermeisterschaft ist. Vor dem Rennwochenende in Italien ist Yann Ehrlacher der von Goodyear präsentierte #FollowTheLeader. Jean-Karl Vernay und Esteban Guerrieri sind seine engsten Verfolger.*Ab 2021 werden nur noch zwei Rennen pro Wochenende ausgetragen und nicht mehr drei.*Neue Fahrzeuge von Audi (Audi RS 3 LMS der zweiten Generation) und Hyundai (Elantra N TCR) gehen an den Start.*P1 Racing Fuels ist offizieller Kraftstofflieferant des WTCR. Die Fahrer werden mit einem maßgeschneiderten Kraftstoff angetrieben, der zu 15 Prozent aus erneuerbaren Rohstoffen besteht.*Jordi Gené ist ein WTCR-Rookie. Rob Huff und Frédéric Vervisch sind wieder dabei, nachdem sie 2020 ausgesetzt haben.*Die Tschechische Republik (in Most), Frankreich (in Pau-Arnos), Italien (auf der Adria) und Russland (in Sotschi) sind zum ersten Mal Gastgeber eines WTCR-Wochenendes*Die Rookie-Fahrerwertung wurde überarbeitet und in die WTCR-Juniorenmeisterschaft umbenannt*Der WTCR-Veranstalter Discovery Sports Events (vormals Eurosport Events) verfügt über die Drei-Sterne-Umweltzertifizierung der FIA nach einem strengen Prüfungsverfahren, das mit dem Umweltzertifizierungsrahmen des Motorsport-Weltverbands im Einklang steht. HIER klicken für weitere Informationen*Wie eng es im WTCR zugeht, zeigte sich, als die besten 18 Fahrer im ersten Qualifyingabschnitt beim Rennwochenende in der Tschechischen Republik Anfang des Monats nur 0,7 Sekunden auseinander lagen.*Esteban Guerrieri hat die meisten Rennsiege im WTCR vorzuweisen. Der Honda-Pilot triumphierte zehn Mal für das Team ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.*Der Honda Civic Type R Limited Edition ist in dieser Saison nach 2020 erneut das offizielle Safety-Car des WTCR. Bruno Correia aus Portugal wird beim Rennwochenende in Italien der Fahrer sein.Gefahren werden dievon insgesamt 165. bis 7. NovemberInternationale Adria-RennstreckeLocalità Smergoncino 7, Frazione Cavanella Po, 45011 Adria (RO)3,745 Kilometer14 Runden (52,430 Kilometer)17 Runden (63,665 Kilometer)Rundenrekord im Qualifying: Wird noch aufgestelltRundenrekord im Rennen: Wird noch aufgestellt09:30 Uhr bis 10:15 Uhr12:30 Uhr bis 13:00 Uhr15:30 Uhr bis 15:50 Uhr15:55 Uhr bis 16:05 Uhrca. 16:10 Uhr bis 16:25 UhrStart um 10:15 Uhr (14 Runden, 52,430 Kilometer)Gegen 10:50 UhrStart um 12:15 Uhr (17 Runden, 63,665 Kilometer)Gegen 12.55 Uhr.Nachdem der WTCR im Jahr 2020 aufgrund von Verzögerungen bei der Fertigstellung der verlängerten und überarbeiteten Strecke nicht auf dem Adria International Raceway gastieren konnte, feiert die Strecke nun vom 5. bis 7. November ihr Debüt in der Saison 2021. Damit findet zum ersten Mal seit 2017, als die WTCC in Monza zu Gast war, ein internationales Tourenwagen-Rennen in Italien statt. Der Adria International Raceway, der über ein überdachtes Fahrerlager verfügt, hat allerdings Erfahrungen bei der Ausrichtung internationaler Veranstaltungen. 2007 richtete die Strecke ein Rennwochenende des europäischen Tourenwagen-Cups aus. Die Strecke befindet sich 60 Kilometer nördlich von Bologna und 60 Kilometer südlich von Venedig.3 Gabriele Tarquini (ITA) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR5 Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR8 Luca Engstler (DEU) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, Juniorenfahrer9 Attila Tassi (HUN) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR11 Thed Björk (SWE) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR12 Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR16 Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, Juniorenfahrer + WTCR-Trophy-Fahrer17 Nathanael Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS18 Tiago Monteiro (PRT) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR22 Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS28 Jordi Gene (ESP) Zengő Motorsport Drivers' Academy, CUPRA Leon Competicion29 Nestor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR32 Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, WTCR-Trophy-Fahrer55 Bence Boldizs (HUN) Zengo Motorsport Drivers' Academy, CUPRA Leon Competicion, Juniorenfahrer + WTCR-Triophy-Fahrer68 Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR69 Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR79 Rob Huff (GBR) Zengo Motorsport, CUPRA Leon Competicion82 Nicola Baldan (ITA) Target Competition Hyundai Elantra N TCR, WTCR-Trophy-Fahrer86 Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR96 Mikel Azcona (ESP) Zengo Motorsport, CUPRA Leon Competicion100 Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & C0 03 TCR*Alle Fahrzeuge sind mit Goodyear-Reifen ausgestattet und verwenden nachhaltigen Biokraftstoff von P1 Racing FuelsYann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing / Lynk & Co 03 TCRNorbert Michelisz (HUN) BRC Racing Team / Hyundai i30 N TCRGabriele Tarquini (ITA) BRC Racing Team / Hyundai i30 N TCRBei den letzten vier Rennen in Italien und Russland werden noch 120 Punkte vergeben, wodurch der Titelkampf noch völlig offen ist.Das WTCR-Wochenende in Italien beginnt mit zwei Freien Trainings, wobei FP1 45 Minuten und FP2 30 Minuten dauert, gefolgt von einem Qualifying. Dieses Qualifying ist in drei Abschnitte unterteilt (Q1, Q2 und Q3) und beinhaltet zwei Ausscheidungsrunden (Q1 und Q2). Q1 dauert 20 Minuten, wobei die schnellsten Zwölf in Q2 einziehen, wo sie zehn Minuten Zeit haben, um die fünf Plätze zu erkämpfen, die in Q3 angeboten werden. Die Fünf, die in Q3 weiterkommen, erhalten jeweils eine Runde, um die Poleposition zu erreichen. Die Punkte werden an das Q3-Quintett nach der Skala 5-4-3-2-1 vergeben.Das erste Rennen verwendet eine teilweise umgekehrte Startaufstellung, bei der die schnellsten Zehn aus Q2 in umgekehrter Reihenfolge antreten. Das bedeutet, dass der Fahrer, der Q2 auf P10 beendet, das erste Rennen von der Poleposition aus startet, Platz neun als Zweiter und so weiter. Die Fahrer, die in Q2 auf Platz elf und Platz zwölf lagen, starten als nächstes, gefolgt von den nach Q1 ausgeschiedenen Fahrern. Die Startaufstellung für das zweite Rennen erfolgt in der kombinierten Qualifying-Reihenfolge nach Q3.Die schnellsten fünf Fahrer im Qualifying erhalten wie folgt Punkte: 5-4-3-2-1Die 15 bestplatzierten Fahrer in jedem Rennen erhalten Punkte wie folgt: 25-20-16-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1Das gleiche Punktesystem gilt für die FIA-Teamwertung und den FIA-Juniortitel. WTCR-Trophy-Fahrer punkten wie folgt: 10-8-5-3-1. Außerdem gibt es einen Punkt für die schnellste Qualifying-Runde plus einen Punkt für die schnellste Runde in jedem Rennen.