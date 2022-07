Der FIA Tourenwagen-Weltcup WTCR betritt vom 22. bis 24. Juli Neuland, wenn in Vallelunga zum ersten Mal das Italien-Rennen des WTCR stattfindet.

Doch auch wenn der WTCR in dem nördlich von Rom gelegenen Ort neu ist, gehört Vallelunga zur italienischen Motorsport-Folklore, denn die Strecke war in den frühen 1990er-Jahren Schauplatz vieler berühmter Tourenwagenschlachten.Auf der 3,228 Kilometer langen historischen internationalen Strecke des Autodromo Vallelunga Piero Taruffi haben die Fans dank der riesigen Tribüne auf der Start- und Zielgeraden, von der aus sie einen Großteil der Strecke überblicken können, den besten Blick auf das Geschehen.Mit dem FIA ETCR E-Tourenwagen-Weltcup des WTCR-Veranstalters Discovery Sports Eventsim Rahmenprogramm gibt es für die Zuschauer viel zu sehen. Der Eintritt zur Rennstrecke ist kostenlos.Das 1951 eröffnete Autodromo Vallelunga Piero Taruffi wurde zu Ehren des Rennfahrers der Mille Miglia benannt, der die Strecke als Hauptkonstrukteur entworfen hat. In den vergangenen fünfzig Jahren wurden hier internationale und nationale Wettbewerbe ausgetragen, darunter die erste ETCR-Veranstaltung im Juni letzten Jahres und die ersten FIA Motorsport Games im Oktober, bei denen auch der Tourenwagen-Cup mit zwei Rennen für TCR-Fahrzeuge ausgetragen wurde.Das WTCR reist nach Italien, wobei das Titelrennen nach dem jüngsten Besuch in Portugal mit einem klassischen Stadtrennen im Vila-Real-Stilweiter völlig offen ist. Nach drei Siegen im Jahr 2022 ist der Spanier Mikel Azcona der Goodyear #FollowTheLeader mit einem Vorsprung von 16 Punkten. Azcona, der einen Hyundai Elantra TCR für das italienische BRC Racing Team fährt, hat bereits Erfahrung mit Vallelunga."In Vallelunga bin ich nur einmal gefahren, letztes Jahr mit dem ETCR, doch habe ich sehr gute Erinnerungen", sagte der 26-Jährige. "Ich mag die Strecke und für das TCR-Auto passt sie sehr gut. Wenn man [in der Gesamtwertung] führt, ist das immer gut. In Vallelunga haben wir einen kleinen Vorteil, aber an einem Wochenende kann alles passieren. Wir müssen einfach auf Kurs bleiben, mit guten Ergebnissen, einem guten Gefühl mit dem Auto und einer guten Atmosphäre in der Zusammenarbeit mit dem Team und allen anderen."Azcona ersetzt an der Seite von Norbert Michelisz im BRC-Team für 2022 Gabriele Tarquini, nachdem sich die italienische Legende am Ende der vergangenen Saison nach einer glanzvollen Karriere, in der er 2018 den ersten WTCR-Titel gewann, aus dem aktiven Rennsport zurückgezogen hat. Er ist jetzt Teammanager bei BRC in Cherasco."Mikel ist sehr schnell und hat wahrscheinlich den besten Start in eine Saison hingelegt, den es je gab", sagte Tarquini. "Ich habe Hyundai zu Mikel geraten, weil ich ihm vertraue. Ich bin mit ihm Rennen gefahren und ich weiß, dass er einer der besten Fahrer ist, also habe ich sehr darauf gedrängt, Mikel im Team zu haben, auch wenn ich da noch nicht wusste, dass ich mit dem Team arbeiten würde. Wenn ich ihm etwas aus meiner Erfahrung erzählen kann, werde ich das sicher tun, aber um ehrlich zu sein, braucht er nicht viel Unterstützung von mir, denn er ist großartig."Tarquinis Sicht auf Azcona war jedoch nicht immer so positiv, denn das Duo ist für sein Tempo und seinen kämpferischen Fahrstil bekannt. "Der erste Aufeinandertreffen mit Mikel war nicht sehr gut, weil wir in Ungarn [2019] miteinander kollidiert sind. Das gehört freilich zum Spiel dazu, in dieser Kategorie hat man am Anfang sehr schnell eine Berührung. Aber ich erinnere mich an meinen letzten Sieg [in der WTCR] vergangenes Jahr in Aragón. Er war das ganze Rennen über hinter mir, er fuhr sehr gut und war ein sehr harter Gegner."Tarquini, der im März 60 Jahre alt wurde, hätte sich nach seiner 1974 begonnenen Karriere mit einem entspannten Ruhestand begnügen können, fand aber die Chance, ins Teammanagement zu wechseln, zu verlockend, um sie auszuschlagen. "Um ehrlich zu sein, gibt es nichts Aufregenderes als das Fahren, aber dieser neue Job, ein Teil des Teams zu sein, zu versuchen, meine lange Erfahrung weiterzugeben... außer dem Fahrer ist der zweitbeste Platz im Team der Job, den ich jetzt mache."Azcona ist einer von fünf Fahrern, die 2022 WTCR-Rennen gewonnen haben, und liegt in der vorläufigen Wertung vor Santiago Urrutia (Cyan Performance Lynk & Co) und dem amtierenden König des WTCR Yann Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co). Urrutia, Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport), Rob Huff (Zengoe Motorsport) und Gilles Magnus (Comtoyou Team Audi Sport) haben 2022 ebenfalls einen Rennsieg errungen, was den offenen Charakter des WTCR unterstreicht.Beim Italien-Rennen des WTCR geht es nicht nur um die beiden Rennsiege. Die Trincea Hero Trophy wurde ins Leben gerufen, um den Fahrer auszuzeichnen, der die berühmte und gefürchtete Trincea-Kurve von Vallelunga am schnellsten nimmt. Trincea ist eine superschnelle Rechts-Links-Kurve. Dort wird mit einer Radarfalle ermittelt, wer in Rennen 1 oder Rennen 2 der Mutigste ist.Nachdem Thed Björk, Yann Ehrlacher und Yvan Muller in Vila Real als erste Fahrer den Meilenstein von 100 WTCR-Starts erreicht haben, wollen Tom Coronel (Comtoyou DHL Team Audi Sport), Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) und Norbert Michelisz (BRC Hyundai N Squadra Corse) beim Italien-Rennen des WTCR nachziehen. Coronel und Guerrieri haben 99 WTCR-Starts auf dem Konto, Michelisz 98.Rob Huff, der Anfang des Monats das zweite Rennen des Portugal-Rennen des WTCR gewann, befindet sich in der WTCR Trophy für Privatfahrer in einem Hoch, nachdem er mit seinem siebten Klassensieg bei acht Starts in Vila Real einen Vorsprung von 36 Punkten herausgefahren hat. Die Klasse für Fahrer, die nicht von einem Hersteller finanziell unterstützt werden, wurde 2020 eingeführt und hat bisher Jean-Karl Vernay und Gilles Magnus als Titelträger hervorgebracht. Huff gewann die Kategorie in Rennen 2 des Clean Fuels for All Frankreich-Rennen des WTCR, nachdem Mehdi Bennani im ersten Lauf für das Comtoyou Team Audi Sport triumphiert hatte. Der Brite Huff holte dann auf dem Hungaroring einen Doppelsieg, eine Leistung, die er im MotorLand Aragón und auf dem Circuito Internacional de Vila Real in seinem Zengoe Motorsport CUPRA Leon Competición wiederholte. Tom Coronel und Huffs Teamkollege Dániel Nagy standen in dieser Saison bereits auf dem Podium der WTCR Trophy. Klicken Sie HIER für den Stand der WTCR Trophy.11 und 12 von 2022.-24. JuliAutodromo Vallelunga Piero TaruffiVia Mola Maggiorana 4, 00063 Campagnano di Roma (RM), Italien3.228 kilometres30 Minuten + 1 Runde25 Minuten + 1 RundeErstmals AustragungsortErstmals AustragungsortDas 1951 eröffnete Autodromo Vallelunga Piero Taruffi wurde zu Ehren des Rennfahrers der Mille Miglia und des Hauptkonstrukteurs der Strecke benannt. Auf der Rennstrecke in der Nähe von Rom wurden im Laufe der Jahre internationale und nationale Wettbewerbe ausgetragen. Im Jahr 2021 war sie Schauplatz der ersten PURE ETCR-Veranstaltung, zwei Jahre nach den ersten FIA Motorsport Games, bei denen auch der Tourenwagen-Cup mit zwei Rennen für TCR-Fahrzeuge ausgetragen wurde. Die 3,2 Kilometer lange historische internationale Strecke wurde in den 1990er-Jahren für eine Reihe berühmter Tourenwagenrennen genutzt.12:00-13:00 Uhr: Test09:00-09:45 Uhr: Erstes Freies Training (Live bei Facebook, YouTube, Eurosport Player)12:15-12:45 Uhr: Erstes Freies Training (Live bei Facebook, YouTube, Eurosport Player)15:00-15:20 Uhr: Qualifying Q1 (Live im Eurosport Player und bei anderen TV-Sendern rund um die Welt)15:25-15:35 Uhr: Qualifying Q2 (Live im Eurosport Player und bei anderen TV-Sendern rund um die Welt)15:45-16:00 Uhr: Qualifying Q3 (Live im Eurosport Player und bei anderen TV-Sendern rund um die Welt)11:15 Uhr: Rennen 1 (30 Minuten + 1 Runde) (Live im Eurosport Player und bei anderen TV-Sendern rund um die Welt)12:00 Uhr (voraussichtlich): Siegerehrung Rennen 117:10 Uhr: Rennen 2 (25 Minuten + 1 Runde) (Live im Eurosport Player und bei anderen TV-Sendern rund um die Welt)17:50 Uhr (voraussichtlich): Siegerehrung Rennen 2Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCRYann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR#5 Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR#9 Attila Tasi (HUN) LIQUI MOLY Team Engstler, Honda Civic Type R TCR#11 Thed Björk (SWE) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR#12 Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR#16 Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS#17 Nathanaël Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS#18 Tiago Monteiro (PRT) LIQUI MOLY Team Engstler, Honda Civic Type R TCR#25 Mehdi Bennani (MAR) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS#29 Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR#33 Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS#55 Ma Qing Hua (CHN) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR#68 Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR#79 Rob Huff (GBR) Zengoe Motorsport, CUPRA Leon Competición#86 Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR#96 Mikel Azcona (ESP) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR#99 Dániel Nagy (HUN) Zengoe Motorsport, CUPRA Leon Competición#100 Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR"In Vallelunga bin ich nur einmal gefahren, letztes Jahr mit dem ETCR, doch habe ich sehr gute Erinnerungen. Ich mag die Strecke und für das TCR-Auto passt sie sehr gut. Wenn man [in der Gesamtwertung] führt, ist das immer gut. In Vallelunga haben wir einen kleinen Vorteil, aber an einem Wochenende kann alles passieren. Wir müssen einfach auf Kurs bleiben, mit guten Ergebnissen, einem guten Gefühl mit dem Auto und einer guten Atmosphäre in der Zusammenarbeit mit dem Team und allen anderen.""Ich habe gute Erinnerungen an diese Strecke, nachdem ich dort 2003 auf dem gleichen Layout gefahren bin, auf dem wir am nächsten Wochenende fahren werden. Ich habe sogar beide Rennen in der Formel Renault Italien gewonnen, als ich das letzte Mal dort gefahren bin. Es ist eine tolle Strecke mit sehr anspruchsvollen Kurven. T1 ist flach, aber ein bisschen holprig, und dann gibt es noch die schnelle Linkskurve auf der Gegengeraden [Trincea]. Sie ist etwas überhöht und es ist schwierig, den Scheitelpunkt zu erwischen, wodurch man leicht Zeit verlieren kann. Im Infield gibt es einige Überholmöglichkeiten, und die letzte Kurve mit der Überhöhung ist ziemlich cool. Die Strecke gefällt mir sehr gut, aber wir müssen das Wetter im Auge behalten, denn es wird mit Sicherheit sehr heiß sein, und der Reifenabbau könnte ein Problem sein. Ich werde versuchen, konkurrenzfähig zu sein, was wir in den letzten Rennen nicht waren. In Aragón lief es nicht besonders gut und auch nicht in Vila Real, wo ich im Qualifying einige Probleme hatte, die mich für den Rest des Wochenendes zurückwarfen. Hoffentlich können wir viele Punkte holen, aber ein Podium oder sogar ein Sieg wäre toll, also lasst uns das versuchen.""Ich bin noch nie in Vallelunga gefahren, aber ich habe dort einen Tag lang getestet, und ich würde sagen, dass die Strecke nicht wirklich schwer zu lernen ist. Es gibt Überholmöglichkeiten, und die Strecke ist wunderbar für Tourenwagenrennen geeignet. Es gibt viele schöne Kurven mit Möglichkeiten zum Verteidigen und Angreifen, also wird es eine gute Show. Da alle Autos von Lynk & Co das maximale Kompensationsgewicht erhalten werden, wird es eine große Herausforderung für uns sein, zumal einige unserer Konkurrenten weniger Gewicht haben werden. Es wird schwieriger werden, aber wir haben immer noch eine gute Chance, einige gute Positionen zu erreichen, und ich fühle mich wohl, auch wenn es nicht einfach sein wird, nicht so wie in Vila Real und bei den Rennen zuvor. Ich bin zufrieden damit, wie meine Saison mit meinem neuen Team verläuft, und ich liebe den Lynk & Co 03 TCR wirklich. Es ist das Auto in der TCR, das ich wirklich gerne fahre, vor allem was das Handling angeht. Cyan Racing hat viel Erfahrung, und meine Teamkollegen machen sich wirklich gut. Ich habe das Gefühl, dass es mir gut geht, ich kann mich noch verbessern, aber ich brauche einfach mehr Kilometer im Auto und auf den Strecken [die ich noch nicht kenne].""Ich mag die Strecke sehr, auch wenn wir ein anderes Layout verwenden als 2019, als ich dort bei den FIA Motorsport Games war. Ich erinnere mich, dass es eine schöne Strecke und die Atmosphäre bei dieser Veranstaltung wirklich cool war. Für mich war es ein positives Wochenende, wir hätten die Veranstaltung gewinnen können, nachdem ich das zweite Rennen gewonnen habe, also waren es gute Erinnerungen und es ist immer schön, an eine Strecke zurückzukehren, auf der man gute Erfahrungen gemacht hat. Ich bin mir sicher, dass die kürzere Strecke immer noch sehr cool sein wird. Es ist auch cool, in Italien zu sein, ein Land, das ich sehr mag, und es wird schön sein, in der Nähe von Rom zu sein. Wenn man gute Erinnerungen an eine Strecke hat, ist es schön, dorthin zurückzukehren, anstatt zu einer Strecke zu fahren, auf der man ein schreckliches Wochenende erlebt hat. Das versetzt mich in eine bessere Stimmung. Es wird ein hartes Wochenende mit den 40 Kilo, und die Strecke ist nicht so schnell, also könnte es für die Charakteristik unseres Autos schwierig werden. Ich erwarte ein hartes Wochenende, aber wie immer kann eine Top-10-Platzierung im Qualifying alles verändern.""Ich mag Vallelunga sehr, nachdem ich dort letztes Jahr in der ETCR gefahren bin und vorher auch TCR-Autos getestet habe. Es wäre wirklich sehr schade, wenn ich dort nicht fahren könnte, aber ich wurde [nach meinem Unfall in Vila Real] an der Hand operiert. Es wird besser, aber sie ist noch nicht bei 100 Prozent. Und wir analysieren immer noch den genauen Schaden [am Auto], also gibt es zwei Faktoren für Italien. Ich muss meine Hand wiederherstellen, und das bereitet mir immer noch Sorgen. Es hängt von meinen Ärzten ab, wie schnell ich mich erholen kann. Zweitens müssen wir das Auto wieder aufbauen und sehen, ob wir das Chassis austauschen müssen oder nicht. Wenn wir die Teile haben, um das Auto zu reparieren, wird mein Team das auf jeden Fall tun, das ist keine Frage. Ich hatte im Qualifying auf dem Hungaroring [letzten Monat] ein komplettes Desaster, und mein Auto war zehn Stunden später wieder einsatzbereit. Ich habe also sehr gute Mechaniker. Die Sorge ist, ob wir genug Teile haben und ob es möglich ist, das Auto zu reparieren."*In Vallelunga, 40 Kilometer nördlich der italienischen Hauptstadt Rom gelegen wurde 1951 das erste Rennen gefahren. Die Strecke wurde zu Ehren von Piero Taruffi benannt, dem Mille-Miglia-Rennfahrer, der sie als Hauptkonstrukteur entworfen hat.*Im vergangenen halben Jahrhundert wurden hier internationale und nationale Wettbewerbe ausgetragen, und im vergangenen Juni fand hier die erste PURE ETCR-Veranstaltung statt, die 2022 in den FIA E-Tourenwagen-Weltcup ETCR umgewandelt wurde.*Vallelunga war auch Schauplatz der ersten FIA Motorsport Games im Jahr 2019, zu denen der Tourenwagen-Cup mit zwei Rennen für TCR-Fahrzeuge gehörte.*Auf der 3,2 Kilometer lange historische internationale Strecke, die für das Italien-Rennen des WTCR genutzt wird, fanden in den 1990er Jahren einige berühmte Tourenwagenrennen statt.*Das WTCR ist nach dem zweiten Rennen beim Portugal-Rennen des WTCR Anfang des Monats nun 100 Rennen alt. Thed Björk, Yann Ehrlacher und Yvan Muller haben diesen Meilenstein erreicht, während Tom Coronel, Esteban Guerrieri und Norbert Michelisz beim Italien-Rennen des WTCR 100er-Club des WTCR beitreten werden.*Esteban Guerrieri ist der erfolgreichste Fahrer des WTCR in Bezug auf Rennsiege. Der Honda-Pilot triumphierte 10 Mal für ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.*Seit Beginn der WTCR im Jahr 2018 haben Gabriele Tarquini (einmal), Norbert Michelisz (einmal) und Yann Ehrlacher (zweimal) die Fahrertitel geholt.*Italien war bereits einmal Gastgeber des WTCR. Im November 2021 wurde auf dem Adria International Raceway gefahren.*Seitdem wurden einige Regeländerungen vorgenommen: Es gibt jetzt ein dreistufiges Qualifying für zwei statt wie bisher drei Rennen. Rennen 1 wird in der Standard-Startaufstellung ausgetragen, während Rennen 2 nun teilweise in umgekehrter Reihenfolge gestartet wird.*Die Renndistanzen wurden für 2022 geändert: Rennen 1 dauert 30 Minuten + eine Runde, Rennen 2 25 Minuten + eine Runde.*Die Punktevergabe wurde für diese Saison ebenfalls angepasst, so dass im Qualifying und Rennen 1 mehr Punkte vergeben werden.*In der sehr ausgeglichenene Saison 2021 gewannen zwölf Fahrer WTCR-Rennen, wobei alle fünf Kundenrennmarken mehr als einmal gewannen.*Elf Nationalitäten sind in dieser Saison bei den Fahrern vertreten, zwei weitere bei den Teams und zwei weitere bei den Herstellern, was die globale Attraktivität des WTCR unterstreicht.*Von den 17 Rennfahrern, die die ganze Saison über dabei sind, hat nur ein Fahrer, Dániel Nagy, noch keinen WTCR-Rennsieg errungen. Er wurde aber schon einmal Zweiter und lag im Juni beim Spanien-Rennen des WTCR in Führung.*Der Honda Civic Type R Limited Edition ist in der dritten Saison das offizielle Safety Car des WTCR. Richard Veldwisch aus den Niederlanden ist als Fahrer beim Italien-Renenn des WTCR im Einsatz.Goodyear #FollowTheLeader: Mikel Azcona, 153 Punkte2 Santiago Urrutia, 137 Punkte3 Yann Ehrlacher, 133 Punkte4 Rob Huff, 130 Punkte5 Néstor Girolami, 113 Punkte1 BRC Hyundai N Squadra Corse, 218 Punkte2 Cyan Performance Lynk & Co, 211 Punkte3 Cyan Racing Lynk & Co, 211 Punkte4 ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, 188 Punkte5 Zengoe Motorsport, 155 Punkte1 Rob Huff, 85 Punkte2 Mehdi Bennani, 49 Punkte3 Tom Coronel, 34 Punkte4 Dániel Nagy, 28 Punkte HIER finden Sie die kompletten, vorläufigen Meisterschaftsstände.