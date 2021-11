Beim Finale der vierten Saison des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) 2021 auf dem Sotschi-Autodrom haben noch sechs Fahrer die Möglichkeit den Titel zu gewinnen.

Topfavorit ist der von Goodyear präsentierte #FollowTheLeader Yann Ehrlacher. Der amtierende „König“ des WTCR aus dem Team Cyan Racing Lynk & Co führt die Meisterschaft mit 36 Punkten an. Allerdings werden beim vom VTB präsentierten Rennwochenende in Russland noch 60 Punkte vergeben. Das heißt, in den verbleibenden zwei Rennen ist noch alles offen.

Frédéric Vervisch aus dem Team Comtoyou Audi Sport und Esteban Guerrieri aus dem Team ALL-INKL.COM Münnich Motorsport sind mit 36 beziehungsweise 37 Punkten Rückstand Ehrlachers engste Verfolger. Doch auch Santiago Urrutia und Yvan Muller haben ebenfalls noch Chancen auf den Gewinn des FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR). Muller ist bereits vierfacher Tourenwagenweltmeister und zeitgleich der Onkel von Yann Ehrlacher.

Der letzte Fahrer, der den Titel rein rechnerisch noch gewinnen kann, ist Jean-Karl Vernay. Allerdings muss einiges passieren, damit sich der Fahrer aus dem Team Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing noch den Titel sichern kann. Sein Rückstand auf die Spitze beträgt 55 Punkte. Mit 19 Punkten ist der Abstand zwischen dem Zweiten und dem Sechsten deutlich kleiner. Und auch Gabriele Tarquini, der momentan auf Platz zwölf in der Meisterschaft liegt, hat noch die Möglichkeit zweiter zu werden.

Für den ersten „WTCR-König“ aus dem Jahr 2018 geht mit Rennwochenende in Russland eine beeindruckende Karriere zu Ende. Die italienische Legende verkündete am Vorabend seines Heimrennens am Anfang des Monats seinen Rücktritt aus dem aktiven Motorsport. Doch seine Aufholjagd von Startplatz elf auf Rang fünf im zweiten Rennen auf dem Adria International Raceway beweist, dass er noch lange nichts verlernt hat.

Bereits in Italien sicherte sich die Gilles Magnus den Gewinn der WTCR-Trophy-Meisterschaft. In Russland hat der Belgier nun die Möglichkeit auch noch die WTCR-Juniorenmeisterschaft für sich zu entscheiden. Der Einzige, der dem vom belgischen Motorsportverband geförderten Talent noch einen Strich durch die Rechnung machen kann, ist Luca Engstler. Außerdem hat Magnus die Chance, mit seinem Team Comtoyou DHL Audi Sport, Cyan Racing Lynk & Co, den dritten Sieg in der Teammeisterschaft in Folge zu entreißen.

Néstor Girolami reist als frischgebackener Langstreckenrennsieger nach Russland. Am vergangenen Wochenende gewann er in Buenos Aires ein Rennen in der TCR Südamerika. Dabei setzte er sich unter anderem gegen seine WTCR-Kollegen Esteban Guerrieri und Tom Coronel durch. Auch Mikel Azcona wird auf einem absoluten Hoch nach Sotschi kommen. Der Spanier aus dem Team Zengő Motorsport sicherte sich beim Finale der TCR Spanien am Steuer eines CUPRA Leon Competitión einen Dreifachsieg.

In der WTCR-Meisterschaft liegt Azcona nach 14 Rennen auf Rang 9, neun Punkte hinter dem siebtplatzierten Norbert Michelisz und fünf Zähler hinter Thed Björk. Genauso wie Bence Boldizs, Rob Huff und Tiago Monteiro wird er versuchen, beim Saisonfinale so viele Punkte wie möglich einzusammeln.





Der Großteil des Fahrerfeldes hat noch keine Erfahrung auf dem Sotschi Autodrom, welches mit dem Formel-1-GP von Russland im Jahr 2014 eröffnet wurde. Bisher waren nur Jordi Gené, Attila Tassi und Jean-Karl Vernay auf der russischen Strecke unterwegs, wobei Gené dort sogar einen Rennsieg in der TCR-International-Serie erzielt hat.



Die wichtigsten Informationen für das Rennwochenende in Russland

Gefahren werden die Läufe 15 und 16 von 16

Datum: 26. bis 28. November

Austragungsort: Sotschi Autodrom

Ort: Triumfalnaja-Straße 26, Sotschi 354340, Bezirk Adler, Sotschi

Streckenlänge: 5,858 Kilometer

Renndistanz Rennen 1: 9 Runden (52,632 Kilometer)

Renndistanz Rennen 2: 11 Runden (64,328 Kilometer)

Rundenrekord im Qualifying: Wird noch aufgestellt

Rundenrekord im Rennen: Wird noch aufgestellt

DER ZEITPLAN FÜR DAS RENNWOCHENENDE IN RUSSLAND

Samstag, 27. November:

1. Freies Training: 09:30 Uhr bis 10:15 Uhr

2. Freies Training: 12:30 Uhr bis 13:00 Uhr

Qualifying Q1: 15:00 Uhr bis 15:20 Uhr

Qualifying Q2: 15:25 Uhr bis 15:35 Uhr

Qualifying Q3:15:40 Uhr bis 15:55 Uhr



Sonntag, 28. November:

Rennen 1: Start um 12:15 Uhr (9 Runden, (52,632 Kilometer)

Podiumsfeier Rennen 1: Gegen 12:50 Uhr

Rennen 2: Start um 14:15 Uhr (11 Runden, 64,328 Kilometer)

Podiumsfeier Rennen 2: Gegen 14:55 Uhr

Alle Zeitangaben sind in der mitteleuropäischen Zeit angegeben. Änderungen vorbehalten



BESCHREIBUNG DER VERANSTALTUNG

Das Sotschi-Autodrom umschließt den olympischen Park von Sotschi, in dem 2014 die Olympischen Winterspiele stattfanden, und ist eine 5,848 Kilometer lange permanente Rennstrecke, auf der 2014 der erste russische Formel-1-Grand-Prix ausgetragen wurde. Das Sotchi-Autodrom, ein Werk des Architekten Hermann Tilke, war bereits in der Vergangenheit Austragungsort der TCR International Series und wird Ende November zum ersten Mal Schauplatz eines WTCR-Rennwochenendes in Russland sein, wenn die Saison 2021 entschieden wird. Die aktuellen WTCR-Rennfahrer Jordi Gené, Attila Tassi und Jean-Karl Vernay sind alle schon in Sotschi gefahren, wobei Gené dort 2015 den ersten von zwei TCR-International-Rennläufen gewann.



MELDELISTE

Nr. Fahrer (NAT) Team Auto*

3 Gabriele Tarquini (ITA) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR

5 Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR

8 Luca Engstler (DEU) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, Juniorenfahrer

9 Attila Tassi (HUN) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

11 Thed Björk (SWE) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

12 Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

16 Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, Juniorenfahrer + WTCR-Trophy-Fahrer

17 Nathanael Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

18 Tiago Monteiro (PRT) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

20 Kirill Ladygin (RUS) LADA Sport ROSNEFT LADA Vesta Sport TCR, Wildcard-Fahrer

22 Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

28 Jordi Gene (ESP) Zengő Motorsport Drivers‘ Academy, CUPRA Leon Competicion

29 Nestor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

30 Mikhail Mityaev (RUS) LADA Sport ROSNEFT LADA Vesta Sport TCR, Wildcard-Fahrer

32 Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, WTCR-Trophy-Fahrer

55 Bence Boldizs (HUN) Zengo Motorsport Drivers‘ Academy, CUPRA Leon Competicion, Juniorenfahrer + WTCR-Triophy-Fahrer

68 Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

69 Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR

79 Rob Huff (GBR) Zengo Motorsport, CUPRA Leon Competicion

86 Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

96 Mikel Azcona (ESP) Zengo Motorsport, CUPRA Leon Competicion

100 Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & C0 03 TCR



DIE MEISTERSCHAFTSSTÄNDE VOR DEM FINALEN RENNWOCHENENDE

FAHRERMEISTERSCHAFT

1. Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 201 Punkte

2. Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 165 Punkte

3. Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR, 164 Punkte

4. Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 157 Punkte

5. Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 151 Punkte

HIER klicken für die vollständige Meisterschaftstabelle.



TEAMMEISTERSCHAFT

1. Cyan Racing Lynk & Co, 352 Punkte

2. Comtoyou Team Audi Sport, 288 Punkte

3. Cyan Performance Lynk & Co, 287 Punkte

4. ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, 278 Punkte

5. BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, 246 Punkte

HIER klicken für die vollständige Meisterschaftstabelle



DIE WTCR-JUNIORENMEISTERSCHAFT

1. Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 341 Punkte

2. Luca Engstler (DEU) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, 323 Punkte

3. Bence Boldizs (HUN), Zengő Motorsport Drivers' Academy, CUPRA Leon Competición, 231 Punkte

4. Jessica Bäckman (SWE), Target Competition, Hyundai Elantra N TCR, 131 Punkte

HIER klicken für die vollständige Meisterschaftstabelle



DIE WTCR-TROPHY-MEISTERSCHAFT

1. Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 131 Punkte

2. Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 95 Punkte

3. Bence Boldizs (HUN), Zengő Motorsport Drivers' Academy, CUPRA Leon Competición, 72 Punkte

4. Jessica Bäckman (SWE), Target Competition, Hyundai Elantra N TCR, 32 Punkte

5. Andreas Bäckman (SWE), Target Competition, Hyundai Elantra N TCR, 27 Punkte

HIER klicken für die vollständige Meisterschaftstabelle

Ad

WTCR DER WTCR BETEILIGT SICH AM FIA VOLUNTEER WEEKEND GESTERN AM 12:38

WTCR NÉSTOR GIROLAMI FEIERT ALS GASTSTARTER EINEN HEIMSIEG IN DER TCR SÜDAMERIKA 19/11/2021 AM 11:03