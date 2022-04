Die fünfte Saison des FIA Tourenwagen-Weltcups startet kommende Woche (7./8. Mai) mit dem Rennwochenende in Frankreich auf dem Circuit de Pau-Ville.

Es wird das erste Mal seit über zehn Jahren sein, dass eine Tourenwagen-Weltmeisterschaft auf diesem legendären Kurs im Südwesten Frankreichs zurückkehrt. Doch das Timing könnte kaum besser sein, denn noch nie gab im WTCR ein Fahrerfeld mit so vielen Titeln und Rennsiegen.Es gibt nur einen Stammfahrer in der kommenden Saison, der noch keinen Rennsieg im WTCR vorzuweisen hat. Insgesamt kommt das Starterfeld, das aus einer guten Mischung aus etablierten Rennfahrern und aufstrebenden Talenten, auf 62 Rennsiege.Auch in diesem Jahr werden fünf Marken durch ihre Kundensportabteilungen im WTCR-Grid vertreten sein. Diese sind Audi, CUPRA, Honda, Hyundai und Lynk & Co. Die Fahrzeuge aller acht Teams setzen dabei auf nachhaltigen Kraftstoff von P1 Racing Fuels und alle werden mit Goodyear-Reifen ausgestattet.Der WTCR ist die Königsklasse des Tourenwagensportes und steht an der Spitze der TCR-Kategorie. Die Rennserie, die 2018 aus der Tourenwagen-Weltmeisterschaft hervorging, wird durch die FIA verwaltet und von Discovery Sports Events ausgerichtet.Das Rennwochenende auf dem Circuit de Pau-Ville besteht aus zwei Trainings, einem dreistufigen Qualifying und zwei Rennen, die live in die gesamte Welt übertragen werden. Das Format wurde im Vorfeld der Saison 2022 angepasst. Weitere Informationen dazu finden Sie weiter unten im Text.Abgesehen von den Weltmeistermeisterschaften der Fahrer und Teams findet im Rahmen des WTCR noch die WTCR-Trophy-Meisterschaft statt, in deren Wertung nur die Leistung der Fahrer einfließen, die nicht durch einen Hersteller finanziell unterstützt werden. Damit alle Fahrer die gleichen Wettbewerbsbedingungen haben, gibt es im WTCR eine Balance of Performance (BOP), die die Leistung der Fahrzeuge aneinander angleichen soll. Zusätzlich ist die Motorleistung auf 360 PS begrenzt und die maximale Höchstgeschwindigkeit beträgt 260 km/h.Der Meisterschaftsführende erhält den Titel des von Goodyear präsentierten #FollowTheLeader. Das heißt, der Fahrer, der nach einem Qualifying oder einem Rennen die Meisterschaft anführt, darf die #FollowTheLeader-Jacke und einen gelben #FollowTheLeader-Streifen an der Windschutzscheibe seines Autos tragen, bis er nicht mehr an der Spitze der Punktewertung steht.1 und 2 von 207. und 8. MaiRennstrecke von Pau-VilleASAC Basco Bearnais, Palais D'Aragon, Bd D'Aragon, Pau F-64000, Frankreich2,760 Kilometer30 Minuten + 1 Runde25 Minuten + 1 RundeWird noch aufgestelltWird noch aufgestelltMit der Neuauflage des weltberühmten Grand Prix de Pau kehrt zum ersten Mal seit 2018 eine FIA-Rennserie auf den Stadtkurs im Südwesten Frankreichs zurück. Zwischen 2007 und 2009 wurden auf dieser Strecke bereits Rennen einer Tourenwagen-Weltmeisterschaft ausgetragen. Dabei ist der Stadtkurs von Pau nur 20 Kilometer von der permanenten Rennstrecke von Pau-Arnos entfernt, auf der im vergangenen Oktober das erste WTCR-Rennwochenende in Frankreich stattfand. Doch die Motorsportgeschichte in Pau reicht noch viel weiter zurück. Seit den 1930er Jahren wurden dort diverse Rennen unterschiedlicher Motorsportkategorien ausgetragen. Auf dieser anspruchsvollen, hügeligen Piste haben bereits Legenden wie Jim Clark, Juan Manuel Fangio, Lewis Hamilton, Sébastien Loeb oder Jackie Stewart Siege errungen.1. Freies Training (Live auf Facebook, YouTube, Eurosport Player)Freies Training 2 (Live auf Facebook, YouTube, Eurosport Player)Qualifying Q1 (Live auf Eurosport Player und anderen Sendern weltweit)*Qualifying Q2 (Live im Eurosport Player und bei anderen Sendern weltweit)*Qualifying Q3 (Live auf dem Eurosport Player und anderen Sendern weltweit)*Ein Kommentar-Feed ist auf FIAWTCR.com verfügbar, die vollständigen Übertragungsdetails finden Sie ab nächster Woche HIER Start Rennen 1 (30 Minuten+1 Runde) (Live im Eurosport Player und bei anderen Sendern weltweit)Podiumsfeier Rennen 1Start Rennen 2 (25 Minuten + 1 Runde) (Live im Eurosport Player und bei anderen Sendern weltweit)Podiumsfeier Rennen 2Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS1 Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCRYann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing / Lynk & Co 03 TCRYann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing / Lynk & Co 03 TCRNorbert Michelisz (HUN) BRC Racing Team / Hyundai i30 N TCRGabriele Tarquini (ITA) BRC Racing Team / Hyundai i30 N TCRFahrzeug: Honda Civic Type R TCRFahrer: #29 Néstor Girolami (Argentinien), #86 Esteban Guerrieri (Argentinien)WTCR-Rennsiege: 15 (Girolami 5, Guerrieri 10)Fahrzeug: Hyundai Elantra N TCRFahrer: #5 Norbert Michelisz (Ungarn), #96 Mikel Azcona (Spanien)WTCR-Rennsiege: 10 (Michelisz 7, Azcona 3)Auto: Audi RS 3 LMSFahrer: #17 Nathanaël Berthon (Frankreich), #33 Tom Coronel (Niederlande)WTCR-Rennsiege: 2 (Berthon 1, Coronel 1)Fahrzeug: Audi RS 3 LMSFahrer: #16 Gilles Magnus (Belgien), #25 Mehdi Bennani (Marokko)WTCR-Rennsiege: 2 (Bennani 1, Magnus 1)Fahrzeug: Lynk & Co 03 TCRFahrer: #11 Thed Björk (Schweden), #12 Santiago Urrutia (Uruguay), #55 Ma Qing Hua (China)WTCR-Rennsiege: 12 (Björk 8, Ma 1, Urrutia 3)Fahrzeug: Lynk & Co 03 TCRFahrer: #68 Yann Ehrlacher (Frankreich), #100 Yvan Muller (Frankreich)WTCR-Rennsiege: 15 (Ehrlaher 7, Muller 8)Fahrzeug: Honda Civic Type R TCRFahrer: #9 Attila Tassi (Ungarn), #18 Tiago Monteiro (Portugal)WTCR-Rennsiege: 3 (Monteiro 2, Tassi 1)Fahrzeug: CUPRA Leon CompeticiónFahrer: #79 Rob Huff (Großbritannien), #99 Dániel Nagy (Ungarn)WTCR-Rennsiege: 3 (Huff 3)62#Nr. 5: Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR#Nr. 9: Attila Tasi (HUN) LIQUI MOLY Team Engstler, Honda Civic Type R TCR#Nr. 11: Thed Björk (SWE) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR#Nr. 12: Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR#Nr. 16: Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS#Nr. 17: Nathanaël Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS#Nr. 18: Tiago Monteiro (PRT) LIQUI MOLY Team Engstler, Honda Civic Type R TCR#Nr. 25: Mehdi Bennani (MAR) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS#Nr. 29: Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR#Nr.33: Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS#Nr. 55: Ma Qing Hua (CHN) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR#Nr. 68: Yann Ehrlacherr (FRA) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR#Nr. 79: Rob Huff (GBR) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición#Nr. 86: Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR#Nr. 96: Mikel Azcona (ESP) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR#Nr. 99: Dániel Nagy (HUN) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición#Nr. 100: Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCRNeben den 16 Rennsiegern werden 11 Nationalitäten bei den Fahrern vertreten sein, die jeweils um zwei weitere bei den Teams und zwei weitere bei den Herstellern ergänzt werden, wodurch die globale Attraktivität des WTCR zu unterstreichen wird. Bei jeder Veranstaltung werden auch Nennungen von Wildcard-Fahrern angenommen. Obwohl sie nicht in die Gesamtwertung einfließen, können sie um Podiumsplätze und WTCR-Trophy-Punkte fahren, sofern sie nicht von den Herstellern finanziell unterstützt werden.Es sind nicht nur 16 Rennsieger dabei, sondern die Fahrer vertreten auch 11 Nationalitäten. Die weltweite Attraktivität des WTCR wird zusätzlich dadurch unterstrichen, dass zwei Teams und zwei Hersteller jeweils ein weiteres Land vertreten. An jedem Rennwochenende gibt es für Wildcard-Fahrer ebenfalls die Möglichkeit sich für das Event anzumelden. Allerdings werden sie nicht in der Gesamtwertung aufgeführt. Dennoch dürfen sie um Podiumsplätze und Punkte für die WTCR-Trophy-Meisterschaft fahren, vorausgesetzt sie werden nicht von einem Hersteller finanziell unterstützt.Éric Cayrolle wird zum ersten Mal seit mehr als 13 Jahren wieder an einem Rennwochenende einer Tourenwagen-Weltmeisterschaft teilnehmen, wenn der WTCR in seiner Heimatstadt gastiert. Beim Saisonauftakt des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) in Frankreich wird Cayrolle einen mit Goodyear-Reifen ausgerüsteten Audi RS 3 LMS unter dem Banner von Elite motorsport pilotieren. In den letzten Jahren hat sich der 59-jährige eher im GT-Sport einen Namen gemacht, aber im Mai 2009 war er im zweiten Rennen auf dem Circuit de Pau-Ville der erfolgreichste WTCC-Trophy-Fahrer. Dabei holte er sogar einen WM-Punkt und das obwohl er das Auto in der vorletzten Runde crashte. Er löste damit eine rote Flagge aus, wodurch das Rennen vorzeitig abgebrochen wurde. 2009 war auch das letzte Mal, dass die Stadt im Südwesten Frankreichs ein Rennwochenende einer Tourenwagen-Weltmeisterschaft ausrichtete. Dementsprechend groß ist die Vorfreude auf die Rückkehr des WTCR, der im Rahmen des Pau Motors Festival vom 7. bis 8. Mai dort seinen Saisonauftakt feiert. DIE KOMPLETTE PRESSEMITTEILUNG Das dreistufige Qualifying-Format (Q1, Q2, Q3) bleibt unverändert, aber die Punktevergabe wird für 2022 völlig neu geregelt.Ab nächstem Jahr werden die schnellsten fünf Fahrer im Qualifying mit Punkten belohnt, unabhängig davon, zu welchem Zeitpunkt sie ihre beste Runde gefahren sind oder ob sie in das Q3-Shootout gekommen sind oder nicht. Die Punkte werden nach folgender Skala vergeben: 10-8-6-4-2.Diese Änderung soll die Fahrer dazu ermutigen, in jeder Phase des Qualifyings schnelle Rundenzeiten zu fahren und der Versuchung zu entgehen, strategisch vorzugehen und zu versuchen, sich in Q2 den zehnten Platz zu sichern, der mit der Poleposition für das Rennen mit teilweise umgekehrter Startaufstellung verbunden ist.Die Startaufstellung für das erste Rennen richtet sich dabei nach den kombinierten Ergebnissen des Qualifyings. Im Hauptrennen werden 30 Minuten plus eine Runde gefahren (auf Stadtkursen 35 Minuten plus eine Runde, wenn es eine Safety-Car-Phase gab). Dabei erhalten die Top 7 mehr Punkte als bisher:Platz 1 = 30 Punkte; Platz 2 = 23; Platz 3 = 19; Platz 4 = 16; Platz 5 = 14; Platz 6 = 12; Platz 7 = 10; Platz 8 = 8; Platz 9 = 7; Platz 10 = 6; Platz 11 = 5; Platz 12 = 4; Platz 13 = 3; Platz 14 = 2; Platz 15 = 1Rennen 2 wird das Reverse-Grid-Rennen werden mit einer Länge von 25 Minuten plus einer Runde (beziehungsweise 30 Minuten plus eine Runde bei einem Safety-Car-Einsatz auf einem Stadtkurs). Die Punkte werden dabei wie folgt vergeben.Platz 1 = 25 Punkte; Platz 2 = 20; Platz 3 = 16; Platz 4 = 13; Platz 5 = 11; Platz 6 = 10; Platz 7 = 9; Platz 8 = 8; Platz 9 = 7; Platz 10 = 6; Platz 11 = 5; Platz 12 = 4; Platz 13 = 3; Platz 14 = 2; Platz 15 = 1Die Startaufstellung für Rennen 1 wird durch die Endergebnisse von Q3 (Positionen eins bis fünf) und Q2 (Positionen sechs bis zwölf) für die ersten zwölf Startplätze bestimmt. Die Ergebnisse von Q1 legen den Rest der Startaufstellung für das erste Rennen fest.Im zweiten Rennen belegen die Top 10 des Qualifyings die ersten zehn Startplätze in umgekehrter Reihenfolge. Die Plätze elf und zwölf gehen allerdings an die Fahrer, die sich auch in Q2 auf eben jenen Positionen qualifiziert haben. Der Rest der Startaustellung ab Rang 13 wird durch das Ergebnis in Q1 bestimmt.Rennen 1 wird 30 Minuten plus eine Runde dauern, das zweite Rennen 25 Minuten plus eine Runde. Bei Straßenrennen wird das erste Rennen im Falle eines Safety-Car-Einsatzes automatisch auf 35 Minuten plus eine Runde und das zweite Rennen auf 30 Minuten plus eine Runde verlängert. Ziel ist es, die Dauer jedes Rennens um zwei Runden zu verlängern, um den Teilnehmern mehr Streckenzeit zu einzuräumen.Die Möglichkeit, zwischen den Rennen zu tanken, zu reparieren und das Set-up zu ändern, wird von bisher 20 auf mindestens 60 Minuten verlängert. Dadurch erhalten die Teams mehr Zeit, um Schäden aus dem ersten Rennen einfacher reparieren zu können oder eine neue Abstimmung zu wählen, die die Leistung des Autos für das zweite Rennen verbessern und die Siegchancen erhöhen könnte.Mit mehr Zeit, um die Autos für das zweite Rennen des Wochenendes vorzubereiten, werden die Fahrer eher geneigt sein, in Rennen 1 härter zu pushen, wodurch das eigentliche Ziel, nämlich für besseres Racing zu sorgen, erfüllt wird.Die Regeln für das Ausgleichsgewicht wurden für 2022 überarbeitet und vereinfacht. Alle Fahrzeuge werden am ersten Rennwochenende der neuen WTCR-Saison null Kilogramm Ausgleichsgewicht tragen. Ab dem zweiten Rennwochenende wird das Ausgleichsgewicht für jedes Auto auf der Grundlage der besten Qualifikationszeit des vorangegangenen Wochenendes bestimmt. Ab dem dritten Rennwochenende hingegen basiert das Ausgleichsgewicht auf der besten Qualifikationszeit, die bei einem der beiden vorangegangen Rennwochenenden erzielt wurde, und nicht mehr auf dem Durchschnitt der besten zwei Rundenzeiten aus den letzten drei Rennwochenenden, wie es 2021 der Fall war. Das bedeutet, dass das Ausgleichsgewicht schneller aktualisiert werden kann und somit reaktionsschneller ist.Darüber hinaus wurde das maximale Ausgleichsgewicht von 60 auf 40 Kilogramm gesenkt, um signifikante Leistungsunterschiede von Rennen zu Rennen zu vermeiden und somit die Leistungsniveaus der einzelnen Marken noch näher zusammenzubringen. Die Grundsätze für das Ausgleichsgewicht gelten auch für die einzelnen Rennen."Für mich wird es das erste Mal sein, dass ich in Pau fahre. Vor vielen Jahre, als die Strecke noch im Rahmen des WTCC gefahren wurde, habe ich sie im Fernsehen gesehen. Ich werde das Wochenende ohne Druck angehen, denn zu ersten Mal werde ich mit meinem Team und dem Elantra ein Rennwochenende bestreiten. Das soll aber nicht heißen, dass ich nicht mein Bestes geben werden. Wenn ich die Chance auf den Sieg habe, wäre das mega. Aber das ist nicht das Ziel. Ich weiß, es wird nicht einfach werden und es gibt keinen Platz für Fehler. Aber ich habe meinen ersten WTCR-Sieg in Vila Real auf einem Stadtkurs geholt und zwar als ich das erste Mal überhaupt auf einem Stadtkurs gefahren bin. Schon damals habe ich mich sehr wohl gefühlt und ich war im Vergleich zu den anderen Fahrern, die mehr Erfahrung als ich hatten, sehr stark. Auf den Strecken, auf denen man nicht testen kann, spielt der Fahrer immer eine größere Rolle und ich liebe es, voller Adrenalin bis ans Limit zu gehen."„Ich bin dort 2013 in einem der ersten Rennen meiner Karriere gefahren. Eigentlich war es eher ein Schaulaufen als ein richtiges Rennen, weil ich in einem kleinen Elektroauto saß. Dennoch habe ich so gut wie keine Erinnerungen mehr an die Strecke, weswegen ich mir noch ein paar Videos ansehen und noch ein bisschen Zeit im Simulator verbringen werde, um gewappnet zu sein. Es ist drei Jahre her, als wir das letzte Mal auf einem Stadtkurs gefahren sind. Die Rennen dort sind immer ein bisschen anders als auf einer normalen Rennstrecke, denn das Risiko ist deutlich höher – besonders im Qualifying, wenn man mit frischen Reifen auf einer Runde alles herausholen muss. Jeder Fehler ist dann besonders kostspielig. Sollte man in Q1 crashen, kommt man im Qualifying nicht weiter, was auch einen wahnsinnigen Einfluss auf die Rennen hat. Auch wenn ich Stadtkurse am meisten mag, darf man sich dort keine Fehler leisten. Während einer Quali-Runde gibt man normalerweise 105 Prozent, aber manchmal können 105 Prozent zu viel sein und dann landet man in der Mauer. Wenn das passiert, ist das Wochenende eigentlich vorbei. Sollte es jedoch gelingen und man eine saubere Push-Runde auf einem Stadtkurs mit den vielen Mauern hinbekommt, dann fühlt es sich genauso an wie auf der Nordschleife. Man ist voller Adrenalin und es fühlt sich einfach großartig an.“"Ich bin 2005 mit dem Team Midland Junior in der F3 in Pau gefahren. Soweit ich mich erinnere, ist die Strecke sehr eng und kurvenlastig. Es wird nicht einfach werden, zu überholen und jeder Fehler wird mit einem Crash in die Mauer bestraft. In meiner Erinnerung ist die Strecke sehr anspruchsvoll, aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Die Rennresultate werden aber wie auf jedem Stadtkurs maßgeblich durch das Qualifying bestimmt. Aber es wird für den gesamten WTCR eine Herausforderung, die Saison auf einem Stadtkurs zu beginnen. Es ist schon lange her, seit wir das letzte Mal auf so einer Strecke gefahren sind und es wird eine komplett neue Erfahrung mit diesen Autos werden. Im Qualifying mit frischen Reifen muss man vorsichtig sein: Man muss so nah wie möglich ans Limit kommen, aber niemals darüber hinaus, da man sonst das gesamte Wochenende gefährdet. Wir haben uns bei den versucht, ein Set-up für das Auto zu entwickeln, das gut auf holprigen Strecken funktioniert. Deswegen hoffen wir auf einen guten Saisonstart, denn es immer wichtig, die Saison mit einem guten Ergebnis zu beginnen und so viele Punkte wie möglich zu holen."Jeder Stadtkurs bringt eigene Herausforderungen mit sich, aber Pau war schon besonders hart, als wir dort mit der WTCC gefahren sind. Dort gab es in der Vergangenheit viele spannende Rennen, aber die Strecke ist unheimlich schwierig. Es gibt keine Geraden und man muss immer höchst konzentriert sein. Auch wenn auf den Fahrern immer ein gewisser Druck liegt, den Saisonstart auf so einer Strecke zu haben, ist besonders hart. Aber ich liebe Stadtkurse, das weiß jeder. Ich habe Pau noch nie gewonnen und würde liebend gerne mit einem Sieg auf dieser denkwürdigen Strecke in die Saison starten.""Ich bin 2016 in meinem ersten Jahr in Pau gefahren. Aber das ist schon lange her und ich erinnere mich kaum daran. Darum sollte es auch kein großer Vorteil für mich sein. Es ist ja nicht so, als wäre ich vor zwei Wochen da gewesen und ein Tourenwagen ist auch eine ganz andere Sache als ein Einsitzer. Aber es ist schon mal gut, in meiner Situation keinen Nachteil zu haben.""Ich lebe in Pau, es ist meine Lieblingsstrecke und es wird das 29. Mal sein, dass ich an einem Rennen hier teilnehme. Ich habe sehr gute Erinnerungen an das Rennen der Tourenwagen-Weltmeisterschaft von 2009, das ich als erfolgreichster Privatfahrer abschloss, ohne die Ziellinie zu überqueren. "Die Konkurrenz im WTCR ist sehr stark und ich bin seit 20 Jahren nicht mehr mit Frontantrieb gefahren. Es wird ziemlich schwierig werden, sich darauf anzupassen. Ich habe mir kein wirkliches Ziel gesetzt, ich will einfach nur Spaß haben.""Die zwei wichtigsten Sachen sind Präzision und Rhythmus. Man muss gleichzeitig intuitiv und präzise fahren, um das Auto schnell und sich zwischen den Mauern zu gebewegen. Das Schöne an Stadtkursen ist, dass sie Fahrer belohnen, die präzise und geschmeidig fahren, aber dennoch sehr, sehr schnell sind. Auf vielen Strecken kommt es auf das Gesamtpaket aus Auto und Fahrer an. Anders ist es auf Stadtkursen: Hier sieht man, wenn ein Fahrer gut und schnell ist."*Esteban Guerrieri ist der erfolgreichste Fahrer des WTCR in Bezug auf Rennsiege: Der Honda-Pilot triumphierte zehn Mal für ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.*Zwölf Fahrer gewannen mindestens ein WTCR-Rennen in der Saison 2021, wobei alle fünf Kundenrennmarken mehr als einmal siegten.*Alle Fahrer des FIA Tourenwagen-Weltcups verwenden den Goodyear Eagle F1 SuperSport Reifen. Für das Rennwochenende in Frankreich werden jedem Fahrer 16 Slick-Reifen für trockenes Wetter und 16 Reifen für nasses Wetter zugeteilt.: WTCR-Rennwochenende in Frankreich, Circuit de Pau-Ville, 7. und 8. Mai: WTCR-Rennwochenende in Deutschland, Nürburgring Nordschleife, 26. bis 28. Mai: WTCR-Rennwochenende in Ungarn, Hungaroring, 11. bis 12. Juni: WTCR-Rennwochenende in Spanien, Motorland Aragón, 25. bis 26. Juni: WTCR-Rennwochenende in Portugal, Circuito do Vila Real, 2. bis 3. Juli: WTCR-Rennwochenende in Italien, Autodromo Vallelunga Piero Taruffi, 23. bis 24. JuliWTCR-Rennwochenende im Elsass, Anneau du Rhin, 6. bis 7. AugustWTCR-Rennwochenende in Korea, Inje Speedium, 8. bis 9. OktoberWTCR-Rennwochenende in China, Ningbo International Speedpark, 5. bis 6. NovemberWTCR-Rennwochenende in Macau, Circuito da Guia, 18. bis 20. November