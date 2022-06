Die Hoffnungen auf einen ungarischen Erfolg im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) ruhen auf den Schultern von drei Starpiloten, wenn die Rennserie am 11./12. Juni auf dem Hungaroring gastiert.

Beim anstehenden WTCR-Rennen von Ungarn auf dem Hungaroring bei Budapest treten am kommenden Wochenende (11./12. Juni) drei Lokalmatadoren an.Norbert Michelisz, der WTCR-Champion von 2019, und die aufstrebenden Talente Dániel Nagy und Attila Tassi vertreten die ungarischen Farben auf der 4,381 Kilometer langen Rennstrecke Magyarország zászlaja, die 1986 für den Grand Prix von Ungarn der Formel 1 gebaut wurde und die im Kalender des FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) seit dem Premierenjahr 2018 fester Bestandteil ist.Michelisz (37) ist der Älteste des ungarischen Trios, aber seine Geschwindigkeit und sein Wille stehen nie in Frage. Nagy (24) hatte sich schon auf ein Jahr Auszeit eingestellt, bis ihm ein Anruf von Zoltán Zengő, dem ungarischen Talentförderer und Teamchef, der Michelisz 2005 den großen Durchbruch ermöglichte, einen späten Deal für eine erste WTCR-Saison eingebracht hat. Tassi ist das Nachwuchstalent in der Gruppe, auch wenn er nur zwei Jahre jünger ist als Nagy.Wie Michelisz, so ist auch Tassi ein WTCR-Rennsieger und hat zudem einen Sieg auf dem Hungaroring in seiner Vita stehen. Doch beim Saisonauftakt 2022, dem WTCR-Rennen von Frankreich in Pau, wurde es nichts mit weiteren Siegen. Beim Start von Rennen 2 stießen beide zusammen.Tassi, der einen Honda Civic Type R TCR für das LIQUI MOLY Team Engstler fährt, kommentierte den Vorfall wie folgt: "Die Vergangenheit ist Vergangenheit. Es ist passiert und wir schauen nach vorne. Unmittelbar nach dem Zwischenfall kam Norbi zu mir und hat sich entschuldigt. Natürlich bringt das die Ergebnisse und Punkte nicht zurück. Wir haben beide verloren. Es war unglücklich. Er hat einen Fehler gemacht. Schade nur, dass wir beide da hineingeraten sind, er und ich. Aber so ist der Rennsport. Wir sind gute Freunde. Ich bin in seinem Team gefahren und wir kennen uns schon so lange, dass ich nie einen Zweifel daran hatte, dass wir wieder miteinander sprechen würden."Michelisz , der für die BRC Hyundai N Squadra Corse fährt, meinte: "Leider habe ich einen Fehler gemacht. Mein Start war durchschnittlich, ich bog in Kurve 1 ein und wir berührten uns. Das war unglücklich. Das war nicht die richtige Art, die Saison zu beginnen. Aus Fehlern, die man macht, muss man lernen."Für seine Beteiligung an dem Zwischenfall wird Michelisz in Rennen 1 auf dem Hungaroring mit einer Startplatzstrafe von sechs Plätzen antreten. Normalerweise ein Grund für Pessimismus, doch der Hyundai-Pilot Michelisz ist bemüht, positiv zu bleiben. "Das ist wirklich etwas, das ich gerne vermeiden würde. Ich kann aber nicht sagen, wie sehr es mein Rennwochenende beeinflussen wird. Ich bin mir sicher, dass Rennen 1 deswegen sehr schwierig sein wird, aber es kann viel passieren. Es ist bedauerlich und ich bin wirklich traurig, aber ich werde trotzdem versuchen, mein Bestes zu geben. Ich hoffe, dass ich einen Heimsieg einfahren kann, aber dazu müssen viele Dinge zusammenkommen."Nagy hat sein großes Potenzial noch nicht in einen WTCR-Rennsieg umgesetzt, aber er war schon einmal nahe dran, als er 2018 als Wildcard-Fahrer teilnahm. Damals schob Nagy seinen aktuellen Teamkollegen Rob Huff in Führung und wurde schließlich Zweiter für das M1RA-Team, das von Michelisz mitbegründet wurde."Es ist lustig, weil ich vor ein paar Jahren mit Rob um den Rennsieg gekämpft habe, als ich ein Wildcard-Fahrer war", sagte Nagy, dessen erste Besuche auf dem Hungaroring als Fan auf der Tribüne stattfanden. "Ich kenne die Strecke und bin dort normalerweise gut gefahren, also will ich es einfach genießen und dem ersten Sieg nachjagen. Das wird aber nicht einfach, denn das Niveau ist sehr hoch und es wird eine Herausforderung."CUPRA-Pilot Rob Huff, Titelträger in der Saison 2012 der Tourenwagen-Weltmeisterschaft (WTCC), führt für das ungarische Team Zengő Motorsport die aktuelle WTCR-Trophy-Wertung an. Die Kategorie für Privatfahrer ohne finanzielle Unterstützung durch einen Hersteller wurde 2020 eingeführt und hat Jean-Karl Vernay und Gilles Magnus als Titelträger hervorgebracht. Huff gewann die Kategorie in Rennen 2 des WTCR-Rennens von Frankreich in Pau, nachdem Mehdi Bennani für das Comtoyou Team Audi Sport im ersten Lauf triumphiert hatte. Klicken Sie HIER für den aktuellen Stand der WTCR-Trophy.Der WTCR, der in mehr als 185 Ländern übertragen wird, ist die Königsklasse des Tourenwagensports und steht an der Spitze der TCR-Kategorie. Der WTCR ist aus der WTCC hervorgegangen und wird von der FIA verwaltet und von Discovery Sports Events promotet.Fünf Automarken - Audi, CUPRA, Honda, Hyundai und Lynk & Co - sind durch ihre Kundensportabteilungen vertreten. Gemeldet sind acht Teams, die allesamt Goodyear-Reifen und den nachhaltigen Kraftstoff des deutschen Unternehmens P1 Racing Fuels verwenden.Neben den begehrten FIA-Weltmeistertiteln für Fahrer und Teams nehmen auch Privatfahrer, die nicht von einem Hersteller finanziell unterstützt werden, teil. Für sie wurde die WTCR-Trophy ausgeschrieben. Eine Balance of Performance (BoP) trägt dazu bei, gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen. Die Motorleistung ist auf 360 PS begrenzt, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 260 km/h.Die Kennzeichnung Goodyear #FollowTheLeader zeichnet den Fahrer aus, der nach jedem Qualifying oder Rennen an der Spitze des Klassements steht. Der jeweilige Fahrer trägt die Goodyear #FollowTheLeader-Jacke und den gelben Goodyear #FollowTheLeader-Streifen an der Windschutzscheibe seines Autos, bis er nicht mehr an der Spitze der Punktewertung steht.5 und 6 von 2011./.12 JuniHungaroring2146 Mogyoród, Versenypálya 0222/2/3/6, Ungarn4,381 Kilometer30 Minuten + 1 Runde25 Minuten + 1 RundeRob Huff (CUPRA Leon Competición) mit 1:51.528 Minuten (141,4 km/h) am 21.08.2021Norbert Michelisz (Hyundai i30 N TCR) mit 1:53.620 Minuten (138,8 km/h) am 18.10.2020Der Hungaroring liegt weniger als 20 Kilometer nordöstlich von Budapest und ist berühmt für die Austragung des ersten Formel-1-Grand-Prix hinter dem alten Eisernen Vorhang im Jahr 1986. Seitdem ist der Hungaroring nicht nur ein fester Bestandteil des Formel-1-Kalenders, sondern auch ein beliebter Austragungsort für Tourenwagen-Rennen, vor allem seit Norbert Michelisz mitfährt und insbesondere im Jahr 2015 einen Start/Ziel-Sieg errungen hat. Die Strecke wurde für 2016 neu asphaltiert und mit neuen Randsteinen versehen. Sie bietet eine Mischung aus engen Kurven und schnellen Kehren. Die Tallage sorgt für ein anfängliches Gefälle, bevor es hinauf zur Hochgeschwindigkeitskurve 4 geht.09:15-10:00 Uhr: 1. Freies Training (live - Facebook, YouTube, Eurosport Player)13:10-13:40 Uhr: 2. Freies Training (live - Facebook, YouTube, Eurosport Player)15:35-15:55 Uhr: Qualifying Q1 (live - Eurosport Player und internationale TV-Partner)16:00-16:10 Uhr: Qualifying Q2 (live - Eurosport Player und internationale TV-Partner)16:20-16:35 Uhr: Qualifying Q3 (live - Eurosport Player und internationale TV-Partner)11:20 Uhr: Rennen 1 (30 Minuten + 1 Runde) (live - Eurosport Player und internationale TV-Partner)12:00 (ca.): Siegerehrung Rennen 116:45 Uhr: Rennen 2 (25 Minuten + 1 Runde) (live - Eurosport Player und internationale TV-Partner)17:20 Uhr (ca.): Siegerehrung Rennen 2Wie kann man zusehen? Alle Einzelheiten demnächst unter: https://www.fiawtcr.com/watch-us/ Rennen 1: Gilles Magnus (BEL) Audi RS 3 LMSRennen 2: Santiago Urrutia (URY) Lynk & Co 03 TCRRennen 1: Esteban Guerrieri (ARG) Honda Civic Type R TCRRennen 2: Yann Ehrlacher (FRA) Lynk & Co 03 TCRRennen 3: Esteban Guerrieri (ARG) Honda Civic Type R TCRRennen 1: Néstor Girolami (ARG) Honda Civic Type R TCRRennen 2: Néstor Girolami (ARG) Honda Civic Type R TCRRennen 3: Gabriele Tarquini (ITA) Hyundai i30 N TCRRennen 1: Yann Ehrlacher (FRA) Honda Civic Type R TCRRennen 2: Rob Huff (GBR) Volkswagen Polo GTI TCRRennen 3: Gabriele Tarquini (ITA) Hyundai i30 N TCR#5 Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR#9 Attila Tasi (HUN) LIQUI MOLY Team Engstler, Honda Civic Type R TCR#11 Thed Björk (SWE) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR#12. Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR#16. Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS#17 Nathanaël Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS#18. Tiago Monteiro (PRT) LIQUI MOLY Team Engstler, Honda Civic Type R TCR#25 Mehdi Bennani (MAR) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS#29. Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR#33. Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS#55 Ma Qing Hua (CHN) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR#68 Yann Ehrlacherr (FRA) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR#79 Rob Huff (GBR) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición#86 Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR#96 Mikel Azcona (ESP) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR#99 Dániel Nagy (HUN) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición#100 Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCRDas Starterfeld besteht aus 16 Rennsiegern und 11 Nationalitäten. Damit wird die große Anziehungskraft des WTCR unterstrichen.Das dreistufige Qualifying-Format (Q1, Q2, Q3) bleibt unverändert, aber die Art und Weise, wie die Punkte vergeben werden, ist für 2022 völlig neu.Ab diesem Jahr werden die schnellsten fünf Fahrer im Qualifying mit Punkten belohnt. Und zwar auf einer Skala von 10-8-6-4-2 - unabhängig davon, zu welchem Zeitpunkt sie ihre beste Runde gefahren haben oder ob sie in Q3 weitergekommen sind oder nicht.Diese Änderung soll die Fahrer dazu ermutigen, in jeder Phase des Qualifyings schnelle Rundenzeiten zu fahren und der Versuchung zu entgehen, strategisch vorzugehen und zu versuchen, sich in Q2 den 10. Platz zu sichern, der mit der Pole-Position für das Rennen mit teils umgekehrter Startaufstellung verbunden ist.Vor dem Rennen mit teilweise umgekehrter Startaufstellung gehen die Fahrer in Rennen 1 entsprechend den kombinierten Ergebnissen des Qualifyings an den Start. Sie fahren 30 Minuten plus eine Runde (35 Minuten plus eine Runde auf Stadtkursen, wenn das Safety-Car eingesetzt wird). Die sieben Erstplatzierten erhalten mehr Punkte als früher, wobei die Fahrer wie folgt gewertet werden:Platz 1 = 30 Punkte; Platz 2 = 23; Platz 3 = 19; Platz 4 = 16; Platz 5 = 14; Platz 6 = 12; Platz 7 = 10; Platz 8 = 8; Platz 9 = 7; Platz 10 = 6; Platz 11 = 5; Platz 12 = 4; Platz 13 = 3; Platz 14 = 2; Platz 15 = 1Rennen 2 wird zum Rennen mit teilweise umgekehrter Startaufstellung, bei dem die Fans 25 Minuten plus eine Runde lang unterhalten werden (30 Minuten plus eine Runde, wenn auf einem Stadtkurs ein Safety-Car-Einsatz erfolgt). Die Punkte werden wie folgt vergeben:Platz 1 = 25 Punkte; Platz 2 = 20; Platz 3 = 16; Platz 4 = 13; Platz 5 = 11; Platz 6 = 10; Platz 7 = 9; Platz 8 = 8; Platz 9 = 7; Platz 10 = 6; Platz 11 = 5; Platz 12 = 4; Platz 13 = 3; Platz 14 = 2; Platz 15 = 1Die Startaufstellung für Rennen 1 wird durch die Endergebnisse von Q3 (Positionen 1-5) und Q2 (Positionen 6-12) für die ersten 12 Startplätze bestimmt. Die Ergebnisse von Q1 bestimmen die restliche Startaufstellung für Rennen 1.Für Rennen 2 werden die Startplätze 1-10 von den ersten 10 Fahrzeugen gemäß den endgültigen kombinierten Qualifying-Ergebnissen belegt, allerdings in umgekehrter Reihenfolge. Die Plätze 11 und 12 werden von den Fahrzeugen aus Q2 belegt, die nicht in umgekehrter Reihenfolge starten. Der Rest der Startaufstellung wird durch die Ergebnisse von Q1 ab den Positionen 13 abwärts bestimmt.Die Renndauer wird erhöht und in Minuten, nicht in Kilometern gemessenRennen 1 dauert 30 Minuten plus eine Runde, Rennen 2 dauert 25 Minuten plus eine Runde. Bei Stadtrennen wird Rennen 1 im Falle eines Safety-Car-Einsatzes automatisch auf 35 Minuten plus eine Runde und das Rennen 2 auf 30 Minuten plus eine Runde verlängert. Ziel ist es, die Dauer jedes Rennens um zwei Runden zu verlängern, um den Teilnehmern mehr nutzbare Streckenzeit zu geben.Die Möglichkeit, zwischen den Rennen zu tanken, zu reparieren und das Set-up zu ändern, wurde von ehemals 20 auf mindestens 60 Minuten verlängert. Dadurch haben die Teams die Gelegenheit, Schäden aus Rennen 1 auf weniger intensive Weise zu reparieren oder eine neue Abstimmung zu wählen, die die Leistung des Autos für Rennen 2 verbessern und die Siegchancen erhöhen könnte.Mit mehr Zeit, um die Autos für das zweite Rennen des Wochenendes vorzubereiten, sind die Fahrer eher geneigt, in Rennen 1 härter zu pushen, wobei ein besseres Rennen das eigentliche Ziel ist.Die Regeln für das Ausgleichsgewicht wurden für 2022 überarbeitet und vereinfacht. Alle Autos werden bei der ersten Veranstaltung der Saison null Kilogramm Ausgleichsgewicht tragen. Bei der zweiten Veranstaltung wird das Ausgleichsgewicht für jedes Modell auf der Grundlage der besten Qualifikationszeit der vorangegangenen Veranstaltung festgelegt.Ab der dritten Veranstaltung basiert das Ausgleichsgewicht auf der besten Qualifikationszeit, die bei einer der beiden vorangegangenen Veranstaltungen erzielt wurde, und nicht mehr auf dem Durchschnitt der besten zwei Rundenzeiten aus drei Veranstaltungen, wie es 2021 der Fall war. Das bedeutet, dass das Ausgleichsgewicht schneller aktualisiert werden kann und somit reaktionsschneller ist.Außerdem wurde das maximale Ausgleichsgewicht von 60 auf 40 Kilogramm reduziert, um signifikante Leistungsunterschiede von Rennen zu Rennen zu vermeiden und so die Leistungsniveaus der einzelnen Marken noch näher zusammenzubringen. Die gleichen Prinzipien für das Ausgleichsgewicht gelten auch für die einzelnen Rennen."Es ist immer etwas Besonderes, vor den ungarischen Fans zu fahren. Es ist eine ganz besondere Atmosphäre und ich verbinde ganz besondere Erinnerungen mit dieser Strecke. Hier hat meine Karriere begonnen, hier habe ich einige der schönsten Erinnerungen in meiner Profikarriere gesammelt. Es ist eine Veranstaltung, die ich immer sehr genieße und ich erwarte, dass viele Leute zum Zuschauen kommen werden. Auf dem Hungaroring ist jedes Jahr viel los auf der Strecke. Nach dem Start geht es sehr eng zu, in den Kurven 1, 2, 3 und 4 wird Seite an Seite gefahren. Es gibt dort viele Überholmöglichkeiten, wenngleich das Überholen nicht immer einfach ist. Die Strecke ist perfekt für enge Rennen und bietet immer jede Menge Action. Das ist für mich der Grund, warum der Hungaroring immer spannend ist und es sich lohnt, dorthin zu fahren und zuzuschauen.""Unser Auto ist überall gut und wir sind in der Lage, auf dem Podium zu stehen und wahrscheinlich nicht weit vom Sieg entfernt zu sein. Aber das hängt von den Temperaturen ab. Die zu erwartenden heißen Bedingungen sind immer kompliziert für die Reifen, für die Bremsen und natürlich für den Fahrer. Generell wird das Auto stärker beansprucht. Es wäre schön, ein gutes Ergebnis zu erzielen, denn im Moment liegen wir nicht an der Spitze, sondern ziemlich viele Punkte hinter den Hondas und auch hinter den Hyundais.""Das Rennen in Ungarn ist für uns sicherlich etwas Besonderes. Ich glaube aber, es ist für alle Fahrer etwas Besonderes, denn die Atmosphäre mit den vielen Fans ist wirklich großartig. Ungar zu sein und bei diesem Event zu fahren, ist aber natürlich noch großartiger. Ich habe die Tourenwagen-Action auf dem Hungaroring von Anfang an verfolgt, zuerst von der Tribüne aus als Fan, dann war ich bei den Rahmenrennen dabei und jetzt ist es schon das fünfte Mal, dass ich bei einem ungarischen Tourenwagen-Event auf internationaler Ebene dabei bin. Ich freue mich wirklich darauf, alle Fans, Freunde und die Familie zu treffen. Es ist auch die Heimveranstaltung für Zengő Motorsport und ich möchte für sie richtig abschneiden.""Ich würde nicht sagen, dass es Druck bringt, aber wenn man ein Heimrennen fährt, möchte man sein bestmögliches Niveau erreichen. Ich hoffe, dass ich viele Zuschauer sehe, denn das ist eine zusätzliche Motivation für mich, vor heimischem Publikum zu fahren und die bestmögliche Leistung zu bringen. In den vergangenen Jahren waren meine Heimrennen vom FT1 bis zu Rennen 2 nicht ideal. Ich hoffe aber, dass es dieses Jahr anders sein wird und wir um wirklich gute Ergebnisse und starke Punkte kämpfen können. Pech war der Hauptgrund dafür, aber wir haben uns angepasst und aus den Ereignissen der Vergangenheit gelernt. Im WTCR habe ich auf dem Hungaroring noch nicht gewonnen, aber ich habe es in der TCR International geschafft. Es war unglaublich, beide Rennen zu Hause zu gewinnen. Ich erinnere mich daran, dass ich voriges Jahr mein erstes WTCR-Rennen [in Estoril in Portugal] gewonnen habe. Das war schon ein ganz besonderes Gefühl. Das ist nun in Ungarn ein Traum und das ist das Ziel.Gilles Magnus hat in der vergangenen Saison beim WTCR-Rennen von Ungarn seinen ersten Sieg im FIA Tourenwagen-Weltcup errungen."Es war eine große Erleichterung. Als ich wusste, dass ich von der Pole starte, hatte ich ein gutes Gefühl, denn auf dieser Strecke braucht man Abtrieb. Und von ganz vorne zu starten ist natürlich ein großer Vorteil. Aber man muss den Start trotzdem gut hinbekommen, denn bis zur ersten Kurve ist es ein langer Weg. Das war für mich letzten Endes der entscheidende Moment. Denn danach ging es nur noch darum, [die Führung] zu verwalten. Ich hatte das Glück, Fred [Vervisch] direkt hinter mir zu haben. Er verteidigte mich sehr gut und ich muss ihm für die gute Teamarbeit danken. Wir haben uns dieses Ergebnis verdient, nachdem wir viele Male Zweite gewesen waren."* Die Renndistanzen im WTCR wurden für 2022 geändert: Rennen 1 ist für 30 Minuten + 1 Runde und Rennen 2 für 25 Minuten + 1 Runde angesetzt.* Esteban Guerrieri ist der erfolgreichste WTCR-Fahrer in Bezug auf Rennsiege: Der Honda-Pilot triumphierte 10 Mal für ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.* Zwölf Fahrer gewannen WTCR-Rennen in einer breit angelegten Saison 2021, wobei alle fünf Kundenrennmarken mehr als einmal siegten.* Yann Ehrlacher ist der einzige zweifache Gewinner des WTCR-Titels. Sein Onkel und Teamkollege bei Cyan Racing Lynk & Co, Yvan Muller, gewann viermal den WTCC-Titel.* Der Honda Civic Type R Limited Edition ist in der dritten Saison das offizielle Sicherheitsfahrzeug des WTCR.Goodyear #FollowTheLeader: Néstor Girolami, 49 Punkte2 Mikel Azcona, 43 Punkte3 Esteban Guerrieri, 42 Punkte4 Santiago Urrutia, 36 Punkte5 Ma Qing Hua, 30 Punkte1 ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, 91 Punkte2 Cyan Racing Lynk & Co, 51 Punkte3 BRC Hyundai N Squadra Corse, 504 Cyan Performance Lynk & Co, 435 Comtoyou Team Audi Sport, 341 Rob Huff, 17 Punkte2 Tom Coronel, 133 Dániel Nagy, 124 Mehdi Bennani, 11Klicken Sie HIER , um die gesamten aktuellen Tabellenstände einzusehen.