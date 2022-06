Das Motorland Aragon richtet vom 25. bis 26. Juni den vierten Lauf der WTCR-Saison 2022 aus. Dabei werden im FIA Tourenwagen-Weltcup Temperaturen von knapp unter 40 Grad erwartet.

Während die sengende Hitze eine Herausforderung für die Teams und die freiwilligen Sportwarte darstellt, werden an Bord der mit Goodyear ausgestatteten TCR-Autos von Audi, CUPRA, Honda, Hyundai und Lynk & Co. Temperaturen von über 60 Grad Celsius erwartet, was das WTCR-Rennen von Spanien nicht nur zu einem Geschwindigkeitswettbewerb macht, sondern auch die physische und mentale Ausdauer in den Mittelpunkt rückt.Mit zehn Punkten Vorsprung in der vorläufigen Gesamtwertung ist Lokalmatador Mikel Azcona der Goodyear-#FollowTheLeader, nachdem er vergangenen Monat auf dem Circuit de Pau-Ville und erst vergangene Woche auf dem Hungaroing am Steuer seines von BRC Hyundai N Squadra Corse betriebenen Elantra N TCR gewonnen hat.Azconas Erfolg im ersten Rennen in Ungarn war der fünfte, seit er im Jahr 2019 als Gewinner des TCR-Europe-Titels in die WTCR aufgestiegen ist. Dank der Ergebnisse liegt er jetzt auf einer Position, mit der er vor Saisonbeginn nicht gerechnet hat."Wenn ich ehrlich bin, habe ich nicht damit gerechnet, an der Spitze zu stehen, denn wir alle wissen, wie hart der WTCR ist und wie schwierig es ist, an der Spitze zu stehen", sagt Azcona, der am Tag des Qualifyings im Motorland Aragon 26 Jahre alt wird. "Aber mit dem Wechsel zu Hyundai Motorsport und BRC waren die Erwartungen vor Beginn des Jahres höher als in den Vorjahren, denn wir haben bereits gesehen, dass die Hyundai-Autos sehr konkurrenzfähig sind, und ich habe mir gesagt, dass ich eine bessere Chance habe, auf den Top-Positionen zu stehen. Aber jetzt an der Spitze zu stehen, ist einfach unglaublich. Es ist das erste Mal, dass ich einen Weltcup anführe, und das gibt mir zusätzlichen Auftrieb. Ich bin sehr glücklich, sehr aufgeregt und sehr motiviert, so weiterzuarbeiten und weiterzumachen."Während Azconas Teamkollege Norbert Michelisz noch nicht die Form gefunden hat, die ihn zum WTCR-Titel 2019 getragen hat, hat Azcona brilliert, seit er von CUPRA auf Hyundai-Technologie umgestiegen ist. Die spanische Marke CUPRA trug dazu bei, Azcona zu einem Star zu machen und verhalf ihm zu drei der fünf WTCR-Rennsiege, die er bisher errungen hat. Der Fokus auf den ETCR FIA eTouring Car World Cup, der von Discovery Sports Events, derselben Organisation, die hinter dem WTCR steht, gefördert wird, war jedoch ein Katalysator für Azconas Wechsel zu einer neuen Kunden-Rennabteilung für 2022."Es war schwierig, CUPRA zu verlassen, weil wir eine sehr gute Beziehung hatten", sagt Azcona. "Es ist auch eine spanische Marke und ich bin ein spanischer Fahrer. Es war eine schwierige Entscheidung, aber gleichzeitig musste ich auch an mich und meine Zukunft denken. Manchmal ist es nicht einfach, etwas zu verändern, weil man sich an einem Ort sehr wohl fühlt, aber ich habe auf diese Gelegenheit hingearbeitet, und zum Glück hat sie sich ergeben. Für mich ist es dieses Jahr ein neues Auto und ein neues Team. Gleichzeitig ist es sehr positiv, denn ich führe, obwohl es noch Spielraum für Verbesserungen gibt, auch wenn ich immer 100 Prozent gebe."Während sein großes Talent eine Schlüsselrolle bei Azconas nahtlosem Übergang zu BRC und zu Hyundai spielt, hilft ihm auch das Engagement des Fahrers, den er ersetzt hat, Gabriele Tarquini, als Teammanager bei der Anpassung. Tarquini zog sich am Ende der vergangenen Saison aus dem Rennsport zurück, aber die italienische Legende war schnell bereit, seine beträchtliche Erfahrung an Azcona in seiner neuen Position weiterzugeben."Ich bin Gabriele sehr dankbar, dass er im Team ist", so Azcona. "Er ist sehr erfahren und er versucht immer, Norbi und mir bei allem zu helfen, wenn wir fahren. Er versucht, uns bei der Startprozedur zu beraten, bei der Position für die erste Kurve, bei der Abstimmung des Autos, beim Reifenmanagement, eigentlich bei jedem Aspekt des Motorsports. Es ist sehr gut, ihn zu haben, er ist eine sehr gute Hilfe für das ganze Team und wir verlassen uns sehr oft auf ihn und ich bin glücklich, mit ihm zu arbeiten.“Während Azconas CUPRA-Allianz nicht mehr besteht, ist der Hersteller in der WTCR weiterhin durch das ungarische Team Zengo Motorsport vertreten, dessen Spitzenfahrer Rob Huff, der Gewinner der FIA-Tourenwagen-Weltmeisterschaft 2012, 2021 Azconas Teamkollege war.Huff führt die WTCR-Trophy für private Rennfahrer an und war nah dran, das erste Rennen auf dem Hungaroring zu gewinnen, als er den Cyan-Performance-Lynk-&-Co-Piloten Santiago Urrutia vom Start bis ins Ziel unter Druck setzte und sich aber mit einem knappen Rückstand von 0,380 Sekunden mit dem zweiten Platz begnügen musste.Urrutias Sieg in Ungarn hat ihn in der Gesamtwertung auf den dritten Platz gebracht, sechs Punkte hinter dem ehemaligen Goodyear-#FollowTheLeader Nestor Girolami im Honda von ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, dem Sieger des ersten Rennens der Saison in Pau. Der in Barcelona lebende Uruguayer Urrutia erzielte 2020 im Motorland Aragon seinen ersten WTCR-Sieg und liegt nach vier Rennen sechs Punkte vor Yann Ehrlacher von Cyan Racing Lynk & Co.Der König des WTCR, Yann Ehrlacher, ist Vierter in der Gesamtwertung, nachdem der Franzose den Comtoyou-DHL-Team-Audi-Sport-Piloten Nathanael Berthon im ersten Rennen des WTCR-Rennens von Ungarn überholte und damit den ersten Podiumsplatz in diesem Jahr erreichte.Wie Urrutia hat auch der argentinische ALL-INKL.COM-Münnich-Motorsport-Pilot Esteban Guerrieri Barcelona zu seiner zweiten Heimat gemacht, während Gilles Magnus vor seiner dritten WTCR-Saison mit dem Comtoyou-Team-Audi-Sport aus seiner belgischen Heimat nach Spanien zog.Das WTCR-Rennen von Spanien ist die erste von zwei aufeinanderfolgenden Veranstaltungen in der iberischen Region. Vom 1. bis 3. Juli findet auf dem kultigen Straßenkurs von Vila Real das WTCR-Rennen von Portugal statt, die Heimveranstaltung des LIQUI-MOLY-Team-Engstler-Fahrers Tiago Monteiro.ZENGO-FAHRER HUFF WEITER AN DER SPITZE DER WTCR-TROPHYRob Huff bleibt nach dem WTCR-Rennen von Ungarn an der Spitze der WTCR-Trophy-Wertung. Die Kategorie für private Rennfahrer ohne finanzielle Unterstützung durch einen Hersteller wurde 2020 eingeführt und hat bisher Jean-Karl Vernay und Gilles Magnus als Titelträger. Huff gewann die Kategorie im zweiten Rennen beim WTCR-Rennen von Frankreich (Clean Fuels for All), nachdem Mehdi Bennani im ersten Rennen für das Comtoyou-Team-Audi-Sport triumphiert hatte. Der Brite Huff holte dann auf dem Hungaroring einen Doppelsieg für Zengo Motorsport. Klicken Sie HIER für den Stand der WTCR-Trophy.ELEKTRISIEREND: AZCONA WIRD ZU HAUSE EINEN DOPPELEINSATZ LEISTENBevor er sich auf die Jagd nach Erfolgen im WTCR (FIA Tourenwagen-Weltcup) macht, hat Mikel Azcona einen Termin mit Hyundai Motorsport im ETCR (FIA E-Tourenwagen-Weltcup): Auf dem Circuito del Jarama findet an diesem Wochenende (17.-19. Juni) das ETCR-Rennen von Spanien statt. Auch Norbert Michelisz wird auf dem berühmten Veranstaltungsort in der Nähe von Madrid in einem weiteren Hyundai Veloster N ETCR an den Start gehen, dem Auto der Wahl der ehemaligen WTCR-Rennfahrer Nicky Catsburg und Jean-Karl Vernay.DIE WTCR IN KÜRZEDer WTCR, der in mehr als 185 Ländern ausgestrahlt wird, ist der Höhepunkt des Tourenwagen-Rennsports für Kunden und steht an der Spitze der TCR-Kategorie. Das aus der FIA Tourenwagen-Weltmeisterschaft (WTCC) hervorgegangene WTCR wird von der FIA verwaltet und von Discovery Sports Events promotet.Fünf Automarken, Audi, CUPRA, Honda, Hyundai und Lynk & Co, sind durch ihre Kunden-Rennabteilungen vertreten, während acht Teams, die alle Goodyear-Reifen und nachhaltigen Kraftstoff des deutschen Unternehmens P1 Racing Fuels verwenden, sich eingeschrieben haben, um im Jahr 2022 um weiteres WTCR-Gold zu kämpfen.Neben den begehrten FIA-Weltcuptitel für Fahrer und Teams können unabhängige Rennfahrer, die nicht von einem Hersteller finanziell unterstützt werden, an der WTCR-Trophy teilnehmen. Eine Balance-of-Performance-Formel trägt dazu bei, gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen. Die Motorleistung ist auf 360 PS begrenzt, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 260 km/h.Der Goodyear-#FollowTheLeader zeichnet den Fahrer aus, der nach jedem Qualifying oder Rennen an der Spitze des Klassements steht. Sie tragen die Goodyear-#FollowTheLeader-Jacke und den gelben Goodyear-#FollowTheLeader-Banner auf der Windschutzscheibe ihres Autos, bis sie nicht mehr an der Spitze der Punktewertung stehen.FAKTEN ÜBER DAS WTCR-RENNEN VON SPANIENRunden: 7 und 8 von 20Datum: 25. und 26. JuniStrecke: Motorland AragonOrt: Crta. A-2404, Km 1, 44600 Alcaniz, Teruel, SpainStreckenlänge: 5,345 KilometerDistanz erstes Rennen: 30 Minuten + eine RundeDistanz zweites Rennen: 25 Minuten + eine rundeWTCR-Qualifying-Rundenrekord: Norbert Michelisz (Hyundai i30 N TCR)2:05.838 (152,9 Kilometer pro Stunde), 31.10.2020WTCR-Rennrunden-Rekord: Gilles Magnus (Audi RS 3 LMS)2:06.689 (151,8 Kilometer pro Stunde), 01.11.2020In 100 Worten: Das MotorLand Aragón in der Nähe von Alcaniz im Nordosten des Landes ist eine beliebte Ergänzung des WTCR-Kalenders, als es 2020 das erste WTCR-Rennen von Spanien ausrichtete. Trotz der großen Begeisterung für den in der Stadt gelegenen Circuito Guadalope aus dem Jahr 1965 führten wachsende Sicherheitsanforderungen und Schwierigkeiten bei der Durchführung von Veranstaltungen auf höchstem Niveau dazu, dass der Straßenkurs im Jahr 2003 dichtgemacht wurde, was zu dem Projekt Motorland Aragon führte. Der ehemalige Formel-1-Pilot Pedro de la Rosa arbeitete zusammen mit dem Streckendesigner Hermann Tilke an dem Streckenlayout, das im September 2009 eingeweiht wurde und auf dem seit 2010 der Gran Premio de Aragon de MotoGP ausgetragen wird.Zeitplan:Samstag, 25. Juni09:00-09:45: Erstes Freies Training (Live auf Facebook, YouTube, Eurosport Player)12:30-13:00: Zweites Freies Training (Live auf Facebook, YouTube, Eurosport Player)15:30-15:50: Qualifying Q1 (Live auf Eurosport Player and und weitere TV-Services auf der Welt)15:55-16:05: Qualifying Q2 (Live auf Eurosport Player and und weitere TV-Services auf der Welt)16:05-16:20: Qualifying Q3 (Live auf Eurosport Player and weitere TV-Services auf der Welt)Sonntag, 26. Juni11;15: Erstes Rennen (30 Minuten + eine Runde) (Live auf Eurosport Player and weiteren TV-Services auf der Welt)11:55 (ungefähr): Podium des erstes Rennens15:15: Zweites Rennen (25 Minuten + eine Runde) (Live auf Eurosport Player and weitere TV-Services auf der Welt)15:50 (ungefähr): Podium des zweiten RennensWTCR-Renne-von-Spanien-Sieger 2021:Rennen 1: Gabriele Tarquini (ITA) Hyundai Elantra N TCRRennen 2: Frederic Vervisch (BEL) Audi RS 3 LMSWTCR-Renne-von-Spanien-Sieger 2020:Rennen 1: Jean-Karl Vernay (FRA) Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo FerrarisRennen 2: Mikel Azcona (ESP) CUPRA Leon Competicion TCRRennen 3: Thed Björk (SWE) Lynk & Co 03 TCRWTCR − FIA Tourenwagen: Teilnehmerliste 2022#5 Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR#9 Attila Tasi (HUN) LIQUI MOLY Team Engstler, Honda Civic Type R TCR#11 Thed Björk (SWE) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR#12 Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR#16 Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS#17 Nathanael Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS#18 Tiago Monteiro (PRT) LIQUI MOLY Team Engstler, Honda Civic Type R TCR#25 Mehdi Bennani (MAR) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS#29 Nestor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR#33 Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS#55 Ma Qing Hua (CHN) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR#68 Yann Ehrlacherr (FRA) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR#79 Rob Huff (GBR) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competicion#86 Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR#96 Mikel Azcona (ESP) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR#99 Daniel Nagy (HUN) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competicion#100 Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCRWTCR-FORMAT ZUSAMMENGEFASSTGleiches Qualifikationsformat, aber geänderte Punktevergabe:Das dreiphasige Qualifikationsformat (Q1, Q2, Q3) bleibt unverändert, aber die Punktevergabe ist für 2022 völlig neu geregelt.Ab diesem Jahr werden die fünf schnellsten Fahrer im Qualifying mit Punkten belohnt, unabhängig davon, zu welchem Zeitpunkt sie ihre beste Runde gefahren sind oder ob sie in Q3 weitergekommen sind oder nicht, der Punkteschlüssel lautet: 10-8-6-4-2.Die Änderung soll die Fahrer dazu ermutigen, in jeder Phase des Qualifyings schnelle Rundenzeiten zu fahren und der Versuchung zu entgehen, strategisch vorzugehen, indem sie versuchen, sich Platz zehn in Q2 zu sichern, der die Pole-Position für das Rennen mit teilweise umgekehrter Startaufstellung garantiert.Rennen 1 ist das große Rennen, Rennen 2 das mit umgekehrter Startreihenfolge:In Rennen 1, dem bisherigen Rennen mit teilweise umgekehrter Startaufstellung, werden die Fahrer entsprechend des kombinierten Ergebnisses des Qualifyings an den Start gehen und 30 Minuten plus eine Runde fahren (35 Minuten plus eine Runde auf Straßenkursen, wenn das Safety-Car eingesetzt wird). Die sieben Erstplatzierten erhalten mehr Punkte als bisher, wobei die Fahrer wie folgt gewertet werden:Platz 1 = 30 Punkte; Platz 2 = 23; Platz 3 = 19; Platz 4 = 16; Platz 5 = 14; Platz 6 = 12; Platz 7 = 10; Platz 8 = 8; Platz 9 = 7; Platz 10 = 6; Platz 11 = 5; Platz 12 = 4; Platz 13 = 3; Platz 14 = 2; Platz 15 = 1Rennen 2 wird zum Rennen mit teilweise umgekehrter Startaufstellung, bei dem die Fans 25 Minuten plus eine Runde unterhalten werden (bzw. 30 Minuten plus eine Runde, wenn das Safety-Car auf einem Straßenkurs ausrücken muss). Die Punkte werden wie folgt vergeben:Platz 1 = 25 Punkte; Platz 2 = 20; Platz 3 = 16; Platz 4 = 13; Platz 5 = 11; Platz 6 = 10; Platz 7 = 9; Platz 8 = 8; Platz 9 = 7; Platz 10 = 6; Platz 11 = 5; Platz 12 = 4; Platz 13 = 3; Platz 14 = 2; Platz 15 = 1Wie die Startaufstellung gebildet wird:Die Startaufstellung für Rennen 1 wird durch die Endergebnisse von Q3 (Positionen eins bis fünf) und Q2 (Positionen sechs bis zwölf) für die ersten zwölf Startplätze bestimmt. Das Ergebnis von Q1 entscheiden über den Rest der Startaufstellung für Rennen 1.Für Rennen zwei werden die Startplätze eins bis zehn von den ersten zehn Fahrzeugen gemäß den endgültigen kombinierten Qualifying-Ergebnissen belegt, jedoch in umgekehrter Reihenfolge. Die Plätze elf und zwölf werden von den Fahrzeugen aus Q2 belegt, aber nicht in umgekehrter Reihenfolge. Der Rest der Startaufstellung wird durch das Ergebnis von Q1 ab Position 13 abwärts bestimmt.Die Renndauer wird erhöht und in Minuten, nicht in Kilometern gemessen:Rennen 1 wird 30 Minuten plus eine Runde dauern, Rennen 2 25 Minuten plus eine Runde. Bei Straßenkursenb wird im Falle eines Safety-Car-Einsatzes das Rennen 1 automatisch auf 35 Minuten plus eine Runde verlängert, das Rennen 2 auf 30 Minuten plus eine Runde. Ziel ist es, die Dauer jedes Rennens um zwei Runden zu verlängern, um den Teilnehmern mehr wertvolle Zeit auf der Strecke zu bieten.Reparaturzeit verlängert:Die Möglichkeit, zwischen den Rennen zu tanken, zu reparieren und die Fahrzeugabstimmung zu ändern, wurde von bisher 20 auf mindestens 60 Minuten verlängert. Dadurch erhalten die Teams mehr Gelegenheit, Schäden aus Rennen 1 auf weniger intensive Weise zu reparieren oder auf ein Set-up zu wechseln, das die Leistung des Autos für Rennen 2 verbessern und die Siegchancen erhöhen könnte.Da mehr Zeit zur Verfügung steht, um die Autos für das zweite Rennen des Wochenendes vorzubereiten, werden die Fahrer in Rennen 1 mehr Risiko eingehen, um ein besseres Resultat zu erzieltDie Regeln für das Ausgleichsgewicht wurden für 2022 überarbeitet und vereinfacht. Alle Fahrzeuge werden bei der ersten Veranstaltung der Saison mit null Kilogramm Ausgleichsgewicht belastet. Bei der zweiten Veranstaltung wird das Ausgleichsgewicht für jedes Modell auf der Grundlage der besten Qualifikationszeit der vorangegangenen Veranstaltung ermittelt. Ab der dritten Veranstaltung basiert das Ausgleichsgewicht auf der besten Qualifikationszeit, die bei einer der beiden vorangegangenen Veranstaltungen erzielt wurde, und nicht mehr auf dem Durchschnitt der besten zwei Rundenzeiten aus drei Veranstaltungen, wie es 2021 der Fall war. Das bedeutet, dass das Ausgleichsgewicht schneller aktualisiert wird und somit schneller reagiert werden kann.Darüber hinaus wurde das maximale Ausgleichsgewicht von 60 auf 40 Kilogramm reduziert, um signifikante Leistungsunterschiede von Rennen zu Rennen zu vermeiden und somit das Leistungsniveau der einzelnen Marken noch näher zusammenzubringen. Die gleichen Grundsätze für das Ausgleichsgewicht gelten auch für die einzelnen Rennen.WTCR-FAST-TALK: FAHRER ÜBER AS MOTORLAND ARAGONMikel Azcona (BRC Hyundai N Squadra Corse / Hyundai Elantra N TCR): "Aragon ist meine Heimstrecke, und ich fahre dort sehr gerne, und ich mag diese Strecke sehr. Ich habe gute Erinnerungen an frühere Besuche in der WTCR mit einem Sieg und einem zweiten Platz, also ist es eine Art Super-Motivation, wenn ich daran denke. Bei den Temperaturen wird es sehr schwierig werden. Draußen werden es 40 Grad sein, aber im Auto wird es besonders schwierig, denn wir werden mehr als 60 Grad haben. Wenn man in einem Rennen unter diesen Bedingungen Vollgas fährt, muss man immer sehr fokussiert und konzentriert sein, sonst kann man sehr leicht die Konzentration verlieren, und das wird eine Herausforderung sein."Nestor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport / Honda Civic Type R TCR): "Es ist eine schwierige Strecke für uns, auf der wir Jahr für Jahr darum gekämpft haben, in die Top 10 zu kommen. Und jetzt, wo alle auf null oder 10 Kilogramm sind, haben wir wieder 40 Kilogramm zu tragen. Ich habe das Gefühl, dass es schwierig werden wird, in die Top 10 zu kommen, und wenn man nicht in den Top 10 ist, verpasst man wichtige Punkte. Wir müssen sehr hart arbeiten. Wir werden unter sehr heißen Bedingungen testen, denn das werden wir auch in Aragon haben. Hoffen wir auf etwas Regen, denn das ist die einzige Chance, die wir haben werden."Rob Huff (Zengo Motorsport / CUPRA Leon Competicion): "Jedes Mal werden wir stärker und stärker. Das ist ganz normal mit der [begrenzten] Vorbereitung, die wir für diese Saison hatten. Aber das Team arbeitet besser als je zuvor. Der Zusammenhalt im Team, die Inspiration, die Positivität, weiter zu pushen, weiter zu versuchen, weiter erfolgreich zu sein, wird immer größer, und ich bin sehr stolz auf das Zengo-Motorsport-Team. Es ist fantastisch, Teil ihrer Geschichte zu sein, denn es ist eine erstaunliche Geschichte und wir drängen weiter auf den Erfolg und treiben uns gegenseitig an."Gilles Magnus (Comtoyou Team Audi Sport / Audi RS 3 LMS): "Aragon ist eine Strecke, die uns mit dem Audi immer gut gelegen hat. Wir fahren mit 20 Kilogramm mehr als auf dem Hungaroring, aber die Strecke liegt uns wirklich gut und ich erwarte, dass wir schnell sein und um Podestplätze kämpfen werden. Das Ziel ist es, viele Punkte zu holen, wie wir es auf dem Hungaroring getan haben. Ich habe in der Hitze auf dem Hungaroring wirklich gelitten, vielleicht war es eines der körperlich intensivsten Rennen meiner Karriere. Das erste Rennen war wirklich hart, diese TCR-Autos sind innen sehr heiß und haben keine Klimaanlage. Die Hitze wird es schwierig machen, aber wir wollen ein paar wichtige Punkte holen und hoffentlich ein Podium, das wäre schön."Santiago Urrutia (Cyan Performance Lynk & Co / Lynk & Co 03 TCR): "Ich habe mein erstes Rennen [in Aragon 2020] gewonnen, aber ich denke, dieses Jahr ist alles anders. Man sieht, wie die Jungs und die Teams immer besser werden, also habe ich keine Erwartungen, um ehrlich zu sein. Ich werde versuchen, im Freien Training das Beste zu geben, um die beste Abstimmung für das Auto zu finden, und ich hoffe, dass wir stark sein können. Wir haben jetzt Gewicht im Auto, also hoffe ich, dass wir im Training eine gute Abstimmung finden können, um im Qualifying in die Top 10 zu fahren und dann in die Punkte zu kommen. Ich werde einfach die Ruhe bewahren und meinen Job machen."WUSSTEN SIE?*Die WTCR-Renndistanzen wurden für 2022 geändert: Rennen 1 dauert 30 Minuten + 1 Runde und Rennen 2 25 Minuten + 1 Runde.*Die Punktevergabe wurde für diese Saison ebenfalls angepasst, so dass im Qualifying und Rennen 1 mehr Punkte vergeben werden.*Esteban Guerrieri ist der erfolgreichste Fahrer der WTCR in Bezug auf Rennsiege: Der Honda-Pilot triumphierte zehn Mal für ALL-INKL.COM Münnich Motorsport,darunter einmal im Motorland Aragon.*Im Jahr 2020 war das Motorland Aragon angesichts der Herausforderungen durch die COVID-19-Pandemie der erste Austragungsort, an dem das WTCR nicht nur einmal, sondern gleich zweimal in der gleichen Saison ausgetragen wurde: das WTCR-Rennen von Spanien und nur zwei Wochen später das WTCR-Rennen von Aragon.*Die drei Rennen, die das WTCR-Rennen-von-Spanien-Wochenende 2020 bildeten, und die beiden Rennen 2021 wurden von fünf verschiedenen Fahrern in fünf verschiedenen Fahrzeugtypen gewonnen.*Zwölf Fahrer gewannen WTCR-Rennen in der Saison 2021, wobei alle fünf Kundenmarken mehr als einmal gewannen.*Elf Nationalitäten sind in dieser Saison unter den Fahrern vertreten, zwei weitere bei den Teams und zwei weitere bei den Herstellern. Das unterstreicht die globale Attraktivität des WTCR.*Von den 17 Fahrern, die in dieser Saison am Start sind, hat nur ein Fahrer, Daniel Nagy, noch kein WTCR-Rennen gewonnen, obwohl er bereits einmal Zweiter wurde.*Yann Ehrlacher ist der einzige zweimalige Gewinner des WTCR-Titels. Sein Onkel und Teamkollege bei Cyan Racing Lynk & Co, Yvan Muller, gewann viermal die FIA Tourenwagen-Weltmeisterschaft.*Der Honda Civic Type R Limited Edition ist in der dritten Saison das offizielle Sicherheitsfahrzeug des WTCR. Richard Veldwisch aus den Niederlanden ist als Fahrer beim WTCR-Rennen von Spanien im Einsatz.ZWISCHENSTANDWTCR − FIA Tourenwagen-Weltcup: FahrerwertungGoodyear-#FollowTheLeader: Mikel Azcona, 85 Punkte2. Nestor Girolami, 75 Punkte3. Santiago Urrutia, 69 Punkte4. Yann Ehrlacher, 63 Punkte5. Esteban Guerrieri, 57 PunkteWTCR − FIA Tourenwagen-Weltcup: Teamwertung1. ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, 132 Punkte2. BRC Hyundai N Squadra Corse, 109 Punkte3. Cyan Racing Lynk & Co, 105 Punkte4. Cyan Performance Lynk & Co, 101 Punkte5. Comtoyou Team Audi Sport, 72 PunkteWTCR-Trophy-Wertung1 Rob Huff, 40 Punkte2 Tom Coronel, 26 Punkte3 Mehdi Bennani, 19 Punkte4 Daniel Nagy, 15 PunkteKlicken Sie HIER , um den gesamten vorläufigen Stand zu sehen