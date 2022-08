In dieser Saison feiern viele neue Strecken ihr Debüt im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR). Nachdem es vor kurzen zum ersten Mal auf den Autodromo Vallelunga Piero Taruffi in Italien ging, reist der WTCR am kommenden Wochenende auf den Circuit de l'Anneau du Rhin. Dort wird vom 5. bis 7. August das erste Rennwochenende im Elsass ausgetragen.

Der Circuit de l'Anneau du Rhin befindet sich zwischen den Städten Colmar und Mulhouse. Es ist ein Ort, an dem die Vergangenheit mit der Gegenwart zusammentrifft. Denn die Region GrandEst im Elsass ist nicht nur die Heimat der 3,620 Kilometer langen Strecke, sondern auch die der berühmten Sportwagenmarke Bugatti. So wundert es nicht, dass Caroline Bugatti, die Enkelin von Ettore Bugatti, Mitglied des Verwaltungsrates der Rennstrecke ist.Doch die Bedeutung der Region für die Automobil- und Motorsportindustrie geht weit darüber hinaus. Neben Bugatti bietet ein in der Nähe angesiedeltes PSA-Werk 35.000 lokalen Arbeitskräften einen sicheren Arbeitsplatz. Im Elsass sind außerdem der neunfache Rallyeweltmeister, Sébastian Loeb, sowie die mehrfachen Tourenwagenweltmeister, Yann Ehrlacher und Yvan Muller, geboren. Ehrlachers Mutter Cathy, Yvans Schwester, war selbst eine erfolgreiche Rennfahrerin.„Yvan und ich sind unglaublich stolz darauf, das Elsass zu vertreten. Hier Rennen fahren zu können, ist einfach unglaublich“, sagte Ehrlacher, der zweifache WTCR-Champion. „Diese Region war schon immer sehr rennsportbegeistert. Die Fans haben also was, worauf sie sich freuen können. In der Vergangenheit gastierte hier schon einmal die Rallye-Weltmeisterschaft mit Sébastian Loeb, aber seitdem mussten die Fans lange warten, bis wieder hochklassiges Motorsportevent in die Region zurückkehrt. Genau das bekommen sie jetzt. Es wird eine großartige Veranstaltung werden und die Strecke ist ebenfalls ziemlich gut. Hier gibt es eine lange Gerade, schnelle und langsame Kurven sowie eine schnelle Schikane. Hier eine gute Runde zusammenzubekommen, wird schwierig sein. Aber ich bin sicher, es werden zwei spannende Rennen werden, die den Fans gefallen werden.“Bereits am Anfang des Jahres hatte Ehrlacher die Gelegenheit, seinen mit Goodyear-Reifen ausgerüsteten Lynk & Co 03 TCR in Anneau du Rhin zu testen. Dabei überkam ihn ein „seltsames Gefühl“, wie er im Anschluss berichtete: „In meinem Zuhause aufzuwachen und die Leute zu sehen, mit denen ich normalerweise weit weg von zuhause zusammenarbeite, war ein wirklich seltsames Gefühl. Auf einmal warteten sie nur 20 Minuten die Straße herunter“, sagte der Starpilot von Cyan Racing. „Ich bin es einfach nicht gewohnt, meine Crew 20 Minuten von meinem Schulort entfernt zu treffen. An einem Montagmorgen vor fünf Jahren bin ich zur gleichen Zeit aufgestanden und ich die Schule gegangen. Doch diesmal bin ich aufgewacht und habe den gleichen Weg zur Rennstrecke genommen, wie das ein professioneller Rennfahrer halt tut.“Yvan Muller, der Rekordchampion und Rekordrennsieger der Tourenwagen-Weltmeisterschaft, sagte: „Wir freuen uns wahnsinnig, einmal in unserer Karriere die Möglichkeit zu bekommen, vor den Menschen aus unserer Heimat zu fahren. Wahrscheinlich erzeugt das auch ein bisschen mehr Druck, denn es werden viele bekannte Leute da sein. Es wird mit Sicherheit kein einfaches Wochenende, aber wir werden alles geben, um erfolgreich abzuscheiden. Ich habe schonmal am WRC-Wochenende hier im Elsass teilgenommen, aber das ist nicht das Gleiche. Der WRC ist nicht meine Rennserie und ich kam mir vor wie ein Tourist. Doch diesmal wird es anders sein, denn im Tourenwagensport habe ich meine Weltmeistertitel errungen. Die Strecke ist knifflig aber auch sehr interessant. Dort können leicht Fehler passieren.“In dieser Saison treten drei Franzosen im WTCR an, einer von ihnen ist Nathanaël Berthon. Der Fahrer aus dem Team Comtoyou DHL Audi Sport wohnt fünf Stunden Anneau du Rhin entfernt. Trotzdem wird das Rennwochenende im Elsass, nach dem Saisonauftakt in Pau, sein zweites Heimspiel werden.„Ich bin froh, zwei Rennwochenenden in Frankreich zu haben. Für uns Franzosen ist das immer gut“, sagte der Fahrer eines Audi RS 3 LMS. „Ich hoffe nur, dass es nicht genauso heiß wie in Vallelunga wird. Auch wenn das gut für die Sommerfigur war, haben wir doch ganz schön zu kämpfen gehabt. Wir haben bereits [in Anneau Du Rhin] getestet. Die Strecke sollte den Audi nicht wirklich entgegenkommen, denn langsamen langgezogenen Kurven liegen uns nicht wirklich. Dennoch werden wir immer alles geben. In diesem Jahr standen wir schon ein paar Mal kurz vor dem Sieg, aber es hat am Ende nie geklappt. Die Leistungen im Qualifying stimmen, die im Rennen nicht so ganz. Wir tun uns schwer, Positionen gut zu machen, Zweikämpfe zu führen und den eigenen Platz zu halten. Daran arbeiten wir momentan. Hoffentlich finden wir eine Lösung und können in Frankreich ein Rennen gewinnen. Das wäre einfach fantastisch.“Seit dem Rennwochenende in Italien haben sechs Fahrer die 100 Renneinsätze im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) erreicht. Dabei kommen Thed Björk, Yann Ehrlacher, Norbert Michelisz und Yvan Muller genau auf 100 Einsätze, Tom Cornel und Esteban Guerrieri stehen sogar schon bei 101 gefahrenen Rennen.Mikel Azcona will in diesem Jahr seinen ersten Titel im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) einfahren. Nach dem Rennwochenende in Italien führt er die Fahrermeisterschaft mit 36 Punkten an. Doch der amtierende, von Goodyear präsentierte #FollowTheLeader weiß, wie schnell so ein Vorsprung verschwinden kann: „Es sieht gut aus, doch wie wir in den vergangenen Jahren gesehen haben, kann in den Rennen, die noch zu fahren sind, sehr viel passieren“, sagte der Spanier, der einen Hyundai Elantra N TCR pilotiert. „An einem Rennwochenende ist alles möglich, ich werde mich also weiterhin auf mich konzentrieren und zusammen mit meinem Team mein Bestes geben. Ich denke im Moment nicht an Titel. Natürlich ist es schön diesen Titel zu haben und manchmal bringt einen das auch ins Grübeln. Doch im Endeffekt müssen wir genauso weitermachen und sicherstellen, dass wir keine Probleme oder gar Ausfälle haben.“Der Mann der Stunde in der WTCR-Trophy-Meisterschaft ist Rob Huff. Der Engländer ist trotz eines schwierigen Wochenendes in Italien der Favorit auf den Gesamtsieg. Für das Rennwochenende in Anneau du Rhin wird Huff auch wieder mit seinem Teamkollegen Dániel Nagy rechnen können. Der Ungar musste das Rennwochenende auf dem Autodromo Vallelunga aufgrund einer Handverletzung aussetzen. Sein Team Zengő Motorsport wird froh sein, ihn in Frankreich wieder am Steuer seines CUPRA Leon Competición zu wissen.Der WTCR, der in mehr als 185 Ländern übertragen wird, ist die Königsklasse des Tourenwagensports und steht an der Spitze der TCR-Kategorie. Der WTCR ist aus der WTCC hervorgegangen und wird von der FIA verwaltet und von Discovery Sports Events promotet.Fünf Automarken – Audi, CUPRA, Honda, Hyundai und Lynk & Co – sind durch ihre Kundensportabteilungen vertreten. Gemeldet sind acht Teams, die allesamt Goodyear-Reifen und den nachhaltigen Kraftstoff des deutschen Unternehmens P1 Racing Fuels verwenden.Neben den begehrten FIA-Weltmeistertiteln für Fahrer und Teams nehmen auch Privatfahrer, die nicht von einem Hersteller finanziell unterstützt werden, teil. Für sie wurde die WTCR-Trophy ausgeschrieben. Eine Balance of Performance (BoP) trägt dazu bei, gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen. Die Motorleistung ist auf 360 PS begrenzt, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 260 km/h.Die Kennzeichnung Goodyear #FollowTheLeader zeichnet den Fahrer aus, der nach jedem Qualifying oder Rennen an der Spitze des Klassements steht. Der jeweilige Fahrer trägt die Goodyear #FollowTheLeader-Jacke und den gelben Goodyear #FollowTheLeader-Streifen an der Windschutzscheibe seines Autos, bis er nicht mehr an der Spitze der Punktewertung steht.13 und 14 von 205. bis 7. AugustRennstrecke von Anneau du Rhin68127 Biltzheim, Frankreich3,620 Kilometer30 Minuten + 1 Runde25 Minuten + 1 RundeNoch nicht aufgestelltNoch nicht aufgestelltNach dem Vorbild des Circuit Paul Ricard wurde Anneau du Rhin 1996 in Betrieb genommen. Die Hauptgerade ist 1050 Meter lang, und die malerische Lage im Wald bietet einen spektakulären Rahmen. Die Strecke liegt zwischen den Städten Colmar und Mulhouse und verfügt über eine gute Verkehrsanbindung und zahlreiche Unterkünfte. Die Region Grand Est ist nicht nur die Heimat von Anneau du Rhin, sondern auch der Sportwagenmarke Bugatti: Caroline Bugatti, die Enkelin von Ettore Bugatti, ist Mitglied des Verwaltungsrats des Veranstaltungsorts. Die mehrfachen Gewinner des FIA-Tourenwagen-Weltmeistertitels Yann Ehrlacher und Yvan Muller sind im Elsass geboren und aufgewachsen.1996 wurde Anneau du Rhin nach dem Vorbild des Circuit Paul-Ricard aufgenommen. Die Strecke, die eine 1050 Meter lange Hauptgerade hat, wird von einem malerischen Wald eingerahmt. Sie befindet sich zwischen den Städten Colmar und Mulhouse und verfügt dadurch über zahlreiche Unterkünfte und eine gute Verkehrsanbindung. Die Region Grand Est im Elsass beheimatet nicht nur die Strecke Anneau du Rhin, sondern auch die Sportwagenmarke Bugatti: Caroline Bugatti, die Enkelin von Ettore Bugatti, ist Mitglied des Verwaltungsrats des Veranstaltungsorts. Die mehrfachen Gewinner einer Weltmeisterschaft im Tourenwagensport ,Yann Ehrlacher und Yvan Muller, sind im Elsass geboren und aufgewachsen.Testsession1. Freies Training (Live auf Facebook, YouTube, Eurosport Player)2. Freies Training (Live auf Facebook, YouTube, Eurosport Player)Qualifying Q1 (Live auf Eurosport Player und anderen Sendern weltweit)Qualifying Q2 (Live im Eurosport Player und bei anderen Sendern weltweit)Qualifying Q3 (Live auf dem Eurosport Player und anderen Sendern weltweit)Start Rennen 1 (Renndistanz 30 Minuten+1 Runde) (Live im Eurosport Player und bei anderen Sendern weltweit)Start Rennen 2 (25 Minuten + 1 Runde) (Live im Eurosport Player und bei anderen Sendern weltweit)2021: Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing / Lynk & Co 03 TCR2020: Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing / Lynk & Co 03 TCR2019: Norbert Michelisz (HUN) BRC Racing Team / Hyundai i30 N TCR2018: Gabriele Tarquini (ITA) BRC Racing Team / Hyundai i30 N TCR5 Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR#9 Attila Tasi (HUN) LIQUI MOLY Team Engstler, Honda Civic Type R TCR#11 Thed Björk (SWE) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR#12. Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR#16. Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS#17 Nathanaël Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS#18. Tiago Monteiro (PRT) LIQUI MOLY Team Engstler, Honda Civic Type R TCR#25 Mehdi Bennani (MAR) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS#29. Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR#33. Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS#55 Ma Qing Hua (CHN) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR#68 Yann Ehrlacherr (FRA) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR#79 Rob Huff (GBR) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición#86 Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR#96 Mikel Azcona (ESP) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR#99 Dániel Nagy (HUN) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición#100 Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCRDas dreistufige Qualifying-Format (Q1, Q2, Q3) bleibt unverändert, aber die Art und Weise, wie die Punkte vergeben werden, ist für 2022 völlig neu.Ab diesem Jahr werden die schnellsten fünf Fahrer im Qualifying mit Punkten belohnt. Und zwar auf einer Skala von 10-8-6-4-2 – unabhängig davon, zu welchem Zeitpunkt sie ihre beste Runde gefahren haben oder ob sie in Q3 weitergekommen sind oder nicht.Diese Änderung soll die Fahrer dazu ermutigen, in jeder Phase des Qualifyings schnelle Rundenzeiten zu fahren und der Versuchung zu entgehen, strategisch vorzugehen und zu versuchen, sich in Q2 den 10. Platz zu sichern, der mit der Pole-Position für das Rennen mit teils umgekehrter Startaufstellung verbunden ist.Vor dem Rennen mit teilweise umgekehrter Startaufstellung gehen die Fahrer in Rennen 1 entsprechend den kombinierten Ergebnissen des Qualifyings an den Start. Sie fahren 30 Minuten plus eine Runde (35 Minuten plus eine Runde auf Stadtkursen, wenn das Safety-Car eingesetzt wird). Die sieben Erstplatzierten erhalten mehr Punkte als früher, wobei die Fahrer wie folgt gewertet werden:Platz 1 = 30 Punkte; Platz 2 = 23; Platz 3 = 19; Platz 4 = 16; Platz 5 = 14; Platz 6 = 12; Platz 7 = 10; Platz 8 = 8; Platz 9 = 7; Platz 10 = 6; Platz 11 = 5; Platz 12 = 4; Platz 13 = 3; Platz 14 = 2; Platz 15 = 1Rennen 2 wird zum Rennen mit teilweise umgekehrter Startaufstellung, bei dem die Fans 25 Minuten plus eine Runde lang unterhalten werden (30 Minuten plus eine Runde, wenn auf einem Stadtkurs ein Safety-Car-Einsatz erfolgt). Die Punkte werden wie folgt vergeben:Platz 1 = 25 Punkte; Platz 2 = 20; Platz 3 = 16; Platz 4 = 13; Platz 5 = 11; Platz 6 = 10; Platz 7 = 9; Platz 8 = 8; Platz 9 = 7; Platz 10 = 6; Platz 11 = 5; Platz 12 = 4; Platz 13 = 3; Platz 14 = 2; Platz 15 = 1Die Startaufstellung für Rennen 1 wird durch die Endergebnisse von Q3 (Positionen 1-5) und Q2 (Positionen 6-12) für die ersten 12 Startplätze bestimmt. Die Ergebnisse von Q1 bestimmen die restliche Startaufstellung für Rennen 1.Für Rennen 2 werden die Startplätze 1-10 von den ersten 10 Fahrzeugen gemäß den endgültigen kombinierten Qualifying-Ergebnissen belegt, allerdings in umgekehrter Reihenfolge. Die Plätze 11 und 12 werden von den Fahrzeugen aus Q2 belegt, die nicht in umgekehrter Reihenfolge starten. Der Rest der Startaufstellung wird durch die Ergebnisse von Q1 ab den Positionen 13 abwärts bestimmt.Die Renndauer wird erhöht und in Minuten, nicht in Kilometern gemessenRennen 1 dauert 30 Minuten plus eine Runde, Rennen 2 dauert 25 Minuten plus eine Runde. Bei Stadtrennen wird Rennen 1 im Falle eines Safety-Car-Einsatzes automatisch auf 35 Minuten plus eine Runde und das Rennen 2 auf 30 Minuten plus eine Runde verlängert. Ziel ist es, die Dauer jedes Rennens um zwei Runden zu verlängern, um den Teilnehmern mehr nutzbare Streckenzeit zu geben.Die Möglichkeit, zwischen den Rennen zu tanken, zu reparieren und das Set-up zu ändern, wurde von ehemals 20 auf mindestens 60 Minuten verlängert. Dadurch haben die Teams die Gelegenheit, Schäden aus Rennen 1 auf weniger intensive Weise zu reparieren oder eine neue Abstimmung zu wählen, die die Leistung des Autos für Rennen 2 verbessern und die Siegchancen erhöhen könnte.Mit mehr Zeit, um die Autos für das zweite Rennen des Wochenendes vorzubereiten, sind die Fahrer eher geneigt, in Rennen 1 härter zu pushen, wobei ein besseres Rennen das eigentliche Ziel ist.Die Regeln für das Ausgleichsgewicht wurden für 2022 überarbeitet und vereinfacht. Alle Autos werden bei der ersten Veranstaltung der Saison null Kilogramm Ausgleichsgewicht tragen. Bei der zweiten Veranstaltung wird das Ausgleichsgewicht für jedes Modell auf der Grundlage der besten Qualifikationszeit der vorangegangenen Veranstaltung festgelegt.Ab der dritten Veranstaltung basiert das Ausgleichsgewicht auf der besten Qualifikationszeit, die bei einer der beiden vorangegangenen Veranstaltungen erzielt wurde, und nicht mehr auf dem Durchschnitt der besten zwei Rundenzeiten aus drei Veranstaltungen, wie es 2021 der Fall war. Das bedeutet, dass das Ausgleichsgewicht schneller aktualisiert werden kann und somit reaktionsschneller ist.Außerdem wurde das maximale Ausgleichsgewicht von 60 auf 40 Kilogramm reduziert, um signifikante Leistungsunterschiede von Rennen zu Rennen zu vermeiden und so die Leistungsniveaus der einzelnen Marken noch näher zusammenzubringen. Die gleichen Prinzipien für das Ausgleichsgewicht gelten auch für die einzelnen Rennen.*Seitdem Rennwochenende in Italien ist der WTCR 102 Renne alt. Vier Fahrer (Thed Björk, Yann Ehrlacher, Norbert Michelisz und Yvan Muller) haben 100 WTCR-Rennen bestritten, zwei (Tom Coronel und Esteban Guerrieri) stehen bei 101 Starts.*Esteban Guerrieri ist der erfolgreichste Fahrer des WTCR in Bezug auf Rennsiege. Der Honda-Pilot triumphierte zehn Mal für das Team ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.*Seit Beginn des WTCR im Jahr 2018 haben Gabriele Tarquini (einmal), Norbert Michelisz (einmal) und Yann Ehrlacher (zweimal) die Fahrertitel geholt.*Frankreich ist nach Spanien der nächste Gastgeber von zwei WTCR-Rennwochenenden in der gleichen Saison. Im Jahr 2020 veranstaltete das Motorland Aragón inmitten der weltweiten Corona-Pandemie das Rennwochenende von Spanien und zwei Wochen später das Rennwochenende von Aragon. Im Mai dieses Jahres war der Circuit de Pau-Ville Gastgeber des Rennwochenendes von Frankreich und Anneau du Rhin Austragungsort des ersten Rennwochenendes im Elsass*Für diese fünfte WTCR-Saison wurden einige Regeländerungen vorgenommen: Es gibt nur noch ein dreistufiges Qualifying für zwei Rennen, statt wie bisher für drei. Rennen 1 ist das Hauptrennen, Rennen 2 ist nun das Reverse-Grid-Rennen*Auch die Renndistanzen wurden für 2022 geändert: Rennen 1 dauert nun 30 Minuten + 1 Runde, Rennen 2 25 Minuten + 1 Runde. Auch die Punktevergabe wurde für diese Saison angepasst, so dass in Qualifying und Rennen 1 mehr Punkte vergeben werden.*Zwölf Fahrer gewannen mindestens ein WTCR-Rennen in einer ultra-spannenden Saison 2021, wobei alle fünf Kundenrennmarken mehr als einmal gewannen.*Elf Nationalitäten sind in dieser Saison bei den Fahrern vertreten, zwei weitere bei den Teams und zwei weitere bei den Herstellern. Das hebt die globale Attraktivität des WTCR hervor.*Von den 17 Rennfahrern, die die ganze Saison über dabei sind, hat nur ein Fahrer, Dániel Nagy, noch kein WTCR-Rennen gewonnen, obwohl er einmal Zweiter wurde und beim Rennwochenende in Spanien im Juni in Führung lag.*Der Honda Civic Type R Limited Edition ist in der dritten Saison das offizielle Safety-Car des WTCR. Pedro Couceiro aus Portugal ist beim Rennwochenende im Elsass als Fahrer im Einsatz.Goodyear #FollowTheLeader: Mikel Azcona, 200 Punkte2. Néstor Girolami, 164 Punkte3. Rob Huff, 148 Punkte4. Gilles Magnus, 142 Punkte5. Santiago Urrutia, 137 Punkte1. BRC Hyundai N Squadra Corse, 298 Punkte2. ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, 253 Punkte3. Cyan Performance Lynk & Co, 211 Punkte4. Cyan Racing Lynk & Co, 211 Punkte5. Comtoyou Team Audi Sport, 2071. Rob Huff, 103 Punkte2. Mehdi Bennani, 62 Punkte3. Tom Coronel, 52 Punkte4. Dániel Nagy, 28 PunkteKlicken Sie HIER für die vollständigen Meisterschaftsstände