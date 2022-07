Wie schnell sich das Blatt im WTCR wenden kann, zeigt Rob Huff. Nachdem er im beim vergangenen Wochenende in Portugal noch siegreich gewesen war, muss er nach dem gestrigen Qualifying hoffen, es auf den Autodromo Vallelunga Piero Taruffi in die Punkte zu schaffen.

Für den Fahrer eines CUPRA Leon Competición aus dem Team Zengő Motorsport reichte es im Qualifying des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) in Italien nur für Platz 14.



Mit dieser schlechten Ausgangslage muss der Tourenwagenweltmeister von 2012 darum kämpfen, es in die Punkte zu schaffen. Doch eigentlich war Huff mit Siegambitionen nach Italien gekommen.



„Ein schwieriger Tag“, sagte Huff rückblickend. „Wenn man in der Meisterschaft Vierter ist und im Qualifying nur auf Platz 14 landet, ist das ziemlich frustrierend. Der Hauptgrund war ein Problem mit dem Differential, weswegen wir im dritten Sektor große Schwierigkeiten hatten. Jetzt auf Platz 14 zu stehen, ist eine bittere Pille, die nur sehr schwer zu schlucken ist, denn wir haben kaum Chancen auf gute Punkte. Auch wenn es wirklich schade ist, können wir es nicht mehr ändern und müssen damit jetzt leben.“

