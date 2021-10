Rob Huff war nach dem ersten Besuch des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) am vergangenen Wochenende in Frankreich „glücklich“.

Dabei war seine beste Platzierung Platz 15 in Rennen 2. Dennoch zeigte sich der Fahrer aus dem Team Zengő Motorsport mit dem Fortschritt seines mit Goodyear-Reifen ausgerüsteten CUPRA León Competition zufrieden.



„Ich freue mich über das, was wir an diesem Wochenende erreicht haben“, sagte der Tourenwagenweltmeister von 2012. „Ich weiß, dass die Ergebnisse das nicht widerspiegeln. Im ersten Rennen sind wir aufgrund einer defekten Lenkung ausgeschieden. In Rennen 2 hingegen hätten wir unter die Top 10 kommen können, aber ich habe mich auf Platz 15 zurückfallen lassen, um meinem Teamkollegen Mikel Azcona zu helfen. Dank der Punkte, die er dadurch erhielt, ist er immer noch Siebter in der Meisterschaft. Wir hätten es heute also aus eigener Kraft zweimal in die Top 10 schaffen können, was angesichts der Tatsache, dass wir jeweils auf Platz 14 gestartet sind, ein tolles Ergebnis gewesen wäre.“



Huff fügte hinzu: „Für mich ist es das Wichtigste, dass wir mit dem Auto einen guten Schritt nach vorne gemacht haben. Nachdem wir uns in Most im Niemandsland befunden haben, tat es gut, hier der stärkste CUPRA im Qualifying und im Rennen zu sein. Im zweiten Rennen war ich der Lage, gegen die sechs Autos vor mir zu kämpfen und den Hyundai von Luca Engstler hinter mir zu lassen.“



„In diesem Jahr ist jedes Wochenende ein Test. Man kann nicht erwarten, dass man mit einem völlig unbekannten Auto und Reifen in eine Weltmeisterschaft kommt und sofort vorne mitfährt.“



„Außerdem haben wir bewiesen, dass wir dem Team helfen können und gut zusammenarbeiten, indem wir Mikel einige Punkte geschenkt haben, wodurch er immer noch Siebter und nicht Achter in der Meisterschaft ist.“

WTCR ESTEBAN GUERRIERI SCHWÖRT „BIS ZUM ENDE ZU KÄMPFEN“ VOR 24 MINUTEN

WTCR YANN EHRLACHER BLEIBT DER VON GOODYEAR PRÄSENTIERTE #FOLLOWTHELEADER VOR 20 STUNDEN