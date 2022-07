Rob Huff kommt als Meisterschaftsführender in der WTCR-Trophy nach Vila Real. Die Chancen, dass der Mann, der 2018 auf der Strecke ungeschlagen blieb, seinen Vorsprung weiter ausbauen kann, stehen ziemlich gut.

Als der FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) vor fünf Jahren zum ersten Mal in der nordportugiesischen Stadt gastierte, sicherte sich Huff im Qualifying die Poleposition für das erste Rennen. Allerdings wurden damals seine Sieghoffnungen durch einen Massencrash zunichte gemacht.



„Es ist ein besonderer Stadtkurs“, sagte der CUPRA-Pilot aus dem Team Zengő Motorsport. „Die meisten Stadtkurse bestehen nur aus Betonbarrieren. In Vila Real sind viele Kurven mit den Schikanen und kleinen Kreisverkehren offener. Das macht diese Kurve ein wenig leichter, weil es dadurch kein reiner Stadtkurs ist. Aber die lange Runde ist sehr lang und gibt viele sehr technische Passagen.“



„Hier gibt es einige Hochgeschwindigkeitsabschnitte und diese riesigen Randsteine in den kleinen Kreisverkehren. Das macht es schwierig, die passende Balance zu finden.“



„Der Fahrer hat hier eine besonders wichtige Rolle, denn es hängt viel von dem Risiko ab, das man bereits ist einzugehen. Auch wenn ich hier noch nie gewonnen, sondern nur eine Polepositon eingefahren habe, halte ich es für eine wunderbare Strecke. Ich freue mich sehr darauf, dort wieder zu fahren. Wir haben hier einige gute Ergebnisse erzielt, aber nie das, was wir uns erhofft haben. Ich bin kein Fan dieser offenen F1-Strecken, mir gefallen die kleinen, kompakten Strecken, auf denen es echte Grenzen gibt lieber. Es ist ein Präzisionsrennen, weil dein Auto in der Leitplanke steckt, wenn du einen Fehler machst.“

