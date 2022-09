Rob Huff wird versuchen, beim 24-Runden-Rennen in Barcelona an seine jüngsten Erfolge im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) anzuknüpfen.

Der Brite, der in der dieser WTCR-Saison schon zwei Rennen für Zengő Motorsport gewonnen hat, nimmt am 24-Stunden-Rennen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya teil, das heute um 13.00 Uhr MEZ gestartet wurde.



Dabei bildet der Tourenwagenweltmeister von 2012 mit der Schweizerin Jasmin Preisig, dem Letten Ivars Vallers und dem Deutschen Marlon Menden ein Team. Das Quartett fährt einen Audi RS 3 LMS für das Team Wolf-Power Racing.



Mit dabei ist auch Matt Neal, der den WTCR auf Eurosport fachmännisch kommentiert und selber in der Vergangenheit die britische Tourenwagenmeisterschaft gewonnen hat. Er wird sich in der TCR-Kategorie einen Audi mit seinen Söhnen Henry und Will teilen.

