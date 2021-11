Rob Huff war beim ersten Rennwochenende des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) in Italien der beste CUPRA-Fahrer.

Huff, der einen mit Goodyear-Reifen ausgerüsteten CUPRA Leon Competitión für das Team Zengő Motorsport fährt, erzielte im zweiten Rennen mit Platz zehn das beste Ergebnis für den Sportwagenhersteller. Sein Teamkollege Mikel Azcona landete in einem identischen Fahrzeug auf Rang elf.



„Das waren zwei hektische Rennen“, sagte der Tourenwagen-Weltmeister von 2012 im Anschluss. „Nachdem ich mich beim Start auf Platz zwölf vorgearbeitet hatte, schoss mich leider [Gabriele] Tarquini ab. Das war sehr frustrierend, weil ich auf einer vielversprechenden Position lag. Das zweite Rennen lief dann deutlich besser. Ich kam, dank der vielen Unfälle, immer weiter nach vorne und ich konnte mich aus allen Schwierigkeiten raushalten.“



Der Engländer, der im ersten Rennen mit Platz 13 zwei Positionen hinter Azcona ins Ziel gekommen war, ergänzte: „Insgesamt war es ein schwieriges Wochenende. Das Auto war aufgrund des Ausgleichsgewichtes einfach nicht schnell genug. Dennoch hat es sich hervorragend angefühlt. Die Ingenieure haben einen großartigen Job gemacht. Alle Fahrer in unseren Teams sind zufrieden. Am Ende kommt es auf das Ausgleichgewicht und die Balance of Performance an. Hoffentlich sind wir beim nächsten Rennwochenende konkurrenzfähiger.“

