Romeo Ferraris, der Autobauer mit dem Jean-Karl Vernay 2020 die WTCR-Trophy gewann und der zahlreiche Siege im Tourenwagensport eingefahren hat, blickt auf den Experience Day zurück, der im Juli während des gemeinsamen Rennwochenendes des WTCR mit dem ETCR in Italien auf dem Autodromo Vallelunga Piero Taruffi stattgefunden hat.

Romeo Ferrari nahm dabei nicht nur am eTourenwagen-Weltcup (ETCR) teil, sondern nutzte die Gelegenheit auch, um die eigenen Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren.



Romeo Ferrari ist neben der Sportwagenherstellung noch in anderen Feldern aktiv. So entwickelt man zum einem Performance-Kits, zum anderen übernimmt man auch den offiziellen Vertrieb von Caterham in Italien. Aus diesem Grund hat Romeo Ferrari Kunden, Journalisten, Fans und andere Gäste eingeladen einen Caterham 485 CSR und einen Toyota Yaris GR, der mit einem offiziellen Performance-Kit von Romeo Ferrari ausgestattet ist, in Vallelunga Probe zu fahren.



Außerdem organisierte man zusammen mit Delitaty und Tenuta Montemago, den offiziellen Champagner-Lieferanten des WTCR, einen besonderen Empfang für mehr als 300 Gäste.



Michela Cerruti, Betriebsleiterin von Romeo Ferraris, sagte: "In Vallelunga war es für Romeo Ferraris wie zwei Rennwochenenden an einem, wenn nicht sogar mehr: Einerseits hatten wir den ETCR-Veranstaltung, bei dem wir das Geschwindigkeitspotenzial unseres technischen Pakets unter Beweis gestellt haben, parallel dazu haben wir aber auch zahlreiche begleitende Initiativen ins Leben gerufen und entwickelt, die auf große Zustimmung stießen und einen tiefen Einblick in die Fähigkeiten unseres Unternehmens gaben. Das größte Engagement war die Romeo Ferraris Experience, die die Möglichkeit bot, den Caterham 485 CSR und den Toyota Yaris GR zu testen und unsere Tätigkeit als Händler und Importeur sowie unsere Abteilung für die Aufbereitung von Straßenautos zu präsentieren. Der gemeinsam mit Delitaly und Tenuta Montemagno organisierte Aperitif am Freitagnachmittag war eine ausgezeichnete Gelegenheit, um Gäste, Sponsoren, Journalisten und andere Prominente in einem informellen Rahmen zu begrüßen, und es war ebenso erfreulich, dass so viele Kinder und Jugendliche unsere Box und die Giulia ETCR bewundert haben. Wir hoffen, dass diese Erfahrung ihre Leidenschaft für den Motorsport geweckt hat."

