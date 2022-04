Das Team LIQUI MOLY Engstler hat seine Lackierung für den diesjährigen FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) vorgestellt.

Dabei wurde das Design vom belgischen Künstler Vanuf entworfen, der in der Vergangenheit bereits einige Lackierungen für unterschiedliche Tourenwagen von Honda entwickelt hat. Die weiß-blau-rote Farbgebung ist an den Titelsponsor und langjährigen Partner des Engstler-Team, LIQUI MOLY, angelehnt.



Auf der Lackierung sind auch die Logos diverser technischer Partner des Teams platziert. Dazu zählen neben Eibach, Pagid und Recaro auch Jas Motorsport, der Konstrukteur des Honda Civic Type R TCR, sowie die Honda Racing Corporation (HRC), die für alle Auto-Motorsportprogramme des japanischen Herstellers verantwortlich ist.



Das Team LIQUI MOLY Engstler hat bereits vor einiger Zeit seine Fahrerpaarung bekannt gegeben. Im ersten Jahr als Honda-Kundenteam setzt man auf die erfahrenen Honda-Racing-Piloten Tiago Monteiro und Attila Tassi.



Auf den mit Goodyear-Reifen ausgestatteten Honda Civic Type R TCR von Tiago Monteiro wird auch das Logo des langjährigen Honda-Sponsors Brose zu sehen sein.



Beim Team Engstler-Team hat bereit die Testfahrten für die anstehende WTCR-Saison absolviert, die vom 07. bis 08. Mai auf dem Circuit de Pau-Ville in Frankreich beginnt.



"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Honda und JAS Motorsport und sind stolz darauf, dass unser langjähriger Partner LIQUI MOLY ein weiteres Jahr mit uns im WTCR antreten wird", so Teamchef Franz Engstler. "Wir bedanken uns auch für die großartige Unterstützung von Honda-Partner Jas Motorsport. Ein großes Dankeschön auch an unsere Partner Pagid Racing, Eibach, RECARO, die uns auch in der Saison auf der technischen Seite unterstützen werden. Mit Attila und Tiago haben wir eine äußerst starke Fahrerpaarung. Bereits bei den Testfahrten haben wir von ihrer Erfahrung profitieren können. Das Team arbeitet hart und wir freuen uns auf den Saisonstart in Pau."



Der Marketing-Direktor von LIQUI MOLY, Peter Baumann, sagte: "Das neue Auto sieht fantastisch aus! Wir freuen uns sehr, ab der kommenden Saison Teil des globalen Honda-Motorsportprogramms zu sein und sind zuversichtlich, dass unsere Unternehmenswerte mit denen von Honda sehr gut zusammenpassen werden. Wir sind zuversichtlich, dass die Motorsport-Expertise des Teams um Franz Engstler, unsere Leidenschaft und die Freude an der Zusammenarbeit gut miteinander harmonieren und zum gewünschten sportlichen Erfolg für die Marken Honda und LIQUI MOLY führen wird."

