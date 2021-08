Als am 17. Oktober 2020 das Qualifying für das Rennwochenende in Ungarn ausgetragen wurde, waren die vier Honda Civic Type R TCR unschlagbar. Die Fahrzeuge aus den Münnich-Motorsport-Teams belegten im Q3 die ersten vier Plätze.

Nachdem Esteban Guerrieri bereits in Q1 der Schnellste gewesen war, fuhr er in Q3 die Poleposition für das Team ALL-INKL.COM Münnich Motorsport ein. Hinter ihm belegte Attila Tassi aus dem Schwesterteam ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Position zwei. Seine Werkskollegen Néstor Girolami und Tiago Monteiro qualifizierten sich auf den Plätzen drei und vier.



Nachdem Mikel Azcona in Q1 die zweitschnellste Zeit gesetzt hatte, rechnete er sich gute Chancen aus, in Q3 erstmals auf Pole zu fahren. Doch ein Missverständnis verhinderte dies, als er in seinem mit Goodyear-Reifen ausgestatteten CUPRA Leon Competición die Boxengasse verlassen wollte.



Azcona wäre der erste der Top 5 gewesen, der eine Zeit in Q3 hätte setzten sollen, doch der CUPRA-Pilot blieb am Ende der Boxengasse stehen. Das Team war sich nicht sicher gewesen, wann der Spanier auf die Fast-Lane wechseln dürfte, um die Boxengasse zu verlassen. Als er die Boxenausfahrt erreichte, war die Ampel bereits auf Rot geschaltet, wodurch er keine Runde mehr fahren durfte. „Ich weiß nicht, was passiert ist“, sagte Azcona niedergeschlagen.



Dadurch ging Attila Tassi als Erster auf die Strecke und setzte eine Zeit von 2:06.267 Minuten. Danach war Monteiro an der Reihe, aber der Portugiese war 0.635 Sekunden langsamer als der Ungar.



Girolami, der als Dritter auf die Strecke ging, konnte das Tempo der ersten beiden nicht mitgehen.



Zum Schluss ging Guerreri auf seine fliegende Runde. Er war zuvor in beiden Freien Trainings und auch in Q1 der Schnellste gewesen, und so war er keine Überraschung, als er sich mit einer Rundenzeit von 2:05.705 die DHL-Poleposition für Rennen 3 sicherte und die Plätze eins bis vier für Honda komplettierte.



„Ich freue mich sehr für alle vier Honda-Fahrer“, sagte Guerrieri nach diesem sensationellen Qualifying. „Die ALL-INKL-Teams haben heute fantastische Arbeit geleistet.“



Der Erfolg der Honda-Piloten setzte sich auch am Sonntag fort: Im ersten Rennen belegten Guerrieri und Girolami die Plätze eins und drei und in Rennen 3 fuhren Guerrieri, Monteiro und Girolami sogar ein reines Honda-Podium ein.

