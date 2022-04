Mit seinem Sieg beim ersten Rennen des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) beim Rennwochenende in Marokko schrieb Gabriele Tarquini 2018 Motorsportgeschichte - ein Erfolg, der heute genau vier Jahre zurückliegt.

Von Platz zwei aus startend übernahm Tarquini direkt die Führung von DHL-Polesitter, der 2017 der letzte Sieger der FIA Tourenwagen-Weltmeisterschaft geworden war. Diese Führung sollte er für den Rest des Rennes nicht mehr abgeben."Ich kenne mein Kind", lachte Tarquini nach dem Rennen und verwies dabei auf seinen neuen Hyundai i30 N TCR, an dessen Entwicklung er maßgeblich mitgewirkt hatte. "Ich habe am Start alles aus meinem Kind rausgeholt, weil ich wusste, dass der Start der Schlüssel sein würde. Danach konnte ich es etwas entspannter angehen, denn es ist hier fast unmöglich zu überholen."Als die 25 Fahrer in die erste Kurve einbogen und dabei um Positionen kämpften, kam es im hinteren Bereich des Feldes zu Kollisionen. Beteiligt daran warenaus dem Team Comtoyou Racing undaus dem Team Audi Sport Comtoyou, dessen Audi RS 3 LMS heftig mit dem Honda vonkollidierte. Vervisch konnte nicht weiterfahren und musste sein Fahrzeug auf der Strecke abstellen. Aus diesem Grund musste das Rennen nach einer Runde hinter dem Safety-Car unterbrochen werden, damit der Audi sicher geborgen werden konnte.Als das Rennen hinter dem Safety-Car wieder aufgenommen wurde, gelang es Tarquini seine Führung gegen Björk,undzu behaupten und eine Lücke herauszufahren.Doch dann verlordas linke Vorderrad seines Hyundai i30 N TCR. Für den Ungar aus dem Team BRC Racing war es ein Wochenende zum Vergessen, nachdem er bereits nach dem Qualifying aufgrund eines Motorschadens von Platz zwei auf Startrang zehn zurückversetzt wurde.Abermals musste das Rennen unterbrochen werde und es dauerte bis Runde elf bis das Rennen wieder freigegeben werden konnte. Wieder gelang es Tarquini vor Thed Björk zu bleiben. Doch der Schwede in seinem YMR-Hyundai blieb bis zur Zielflagge im Heck des BRC-Boliden von Tarquini, aber auf dem 2,90 Kilometer langen Circuit Moulay El Hassan in Marrakesch fand er einfach keinen Weg vorbei.Den letzten Podiumsplatz holte sich Rob Huff aus dem Team Sébastien Loeb Racing von Startplatz vier kommend. Dahinter landete Jean-Karl Vernay aus dem Team Audi Sport Leopard Lukoil.Rang fünf ging an Lokalmatador, der damit das Rennen vor dem dreimaligen britischen Tourenwagenmeisterbeendete.hingegen landete auf einem für ihn enttäuschenden siebten Platz, nachdem er nach einer Kollision in der ersten Kurve mit Bennai zurückgefallen war. Während Guerrieri dadurch den Kontakt zu den ersten Sechs verlor, bekam Bennani eine 10-Sekunden-Strafe aufgebrummt.aus dem Team DG Sport Compétition wurde in einem Peugeot 308TCR Neunter hinter dem Honda Civic Type R TCR vonKomplettiert wurden die Top 10 von, der sich das gesamte Rennen gegen Tourenwagen-Legendeverteidigen musste. Dabei wäre der vierfache WTCC-Champion in der letzten Runde beinahe in das Heck von Filippis Campos Racing Cupra TCR gekracht. Zum Glück konnte er sein Fahrzeug noch abfangen und eine Kollision vermeiden. Am Ende stand für ihn ein Elfter Platz und die Gewissheit, dass er seinen Hyundai unversehrt zurück ins Fahrerlager bringen konnte.