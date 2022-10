Der FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) nähert sich mit großen Schritten den beiden alles entscheidenden Rennwochenenden in dieser Saison. Doch bevor es soweit ist, lässt FIAWTCR.com die bisherigen vier Titelkämpfe Revue passieren. Den Anfang macht das Saisonfinale 2018 auf den engen Straßen von Macau.

Obwohl Esteban Guerrieri, Frédéric Vervisch und Jean-Karl Vernay beim Rennwochenende in Macau die Rennsiege einfuhren, war am Ende Gabriele Tarquinin der strahlende Sieger. Mit drei Punkten Vorsprung gewann er die Fahrmeisterschaft des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR).



Tarquini, der 2018 einen Hyundai i30 N TCR für das Team BRC Racing fuhr, war direkt beim ersten Rennwochenende in Marokko siegreich und seitdem fester Bestandteil des Titelkampfs.



In Macau erlebte er jedoch ein schwieriges zweites Qualifying, wodurch er beide Rennen am Sonntag von außerhalb der Top 10 starten musste. Allerdings reichte Tarquini im dritten Rennen ein zehnter Platz, um sich den Titel vor Yvan Muller zu sichern.



„Ich erinnere mich, dass ich vor neun Jahren darüber nachgedacht habe, mit dem Rennsport aufzuhören, da es nicht möglich war, was Größeres als einen Weltmeistertitel zu erreichen“, sagte Tarquini. „Wahrscheinlich wäre es der ideale Zeitpunkt gewesen, um aufzuhören, aber ich habe mir gedacht: ‚Warum sollte ich aufhören? Ich will Rennen fahren. Es gibt mir einen Adrenalinkick und ich bin nicht gerade langsam, also kann ich fahren.‘ Da Seat aber aufhörte, beschloss ich in den Jahren 2010, 2011 und 2012 wieder mit einem Privatteam anzutreten. Anschließend war ich wieder Teil einer Honda-Mannschaft. Ich habe also nicht aufgehört. Und diese Saison war die beste, die ich je erlebt habe. Ich muss mich bei Hyundai bedanken, dafür, dass sie mir ihr Vertrauen ausgesprochen haben, aber auch dem Team, den Mechanikern und meinen Teamkollegen. Allerdings möchte ich auch Yvan gratulieren. Er war mein härtester Gegner und hat das ganze Jahr über einen hervorragenden Job gemacht.“



Bärenstarker Muller führt eigenes Team im ersten Jahr zur Teammeisterschaft



Yvan Muller hat alles investiert, um Gabriele Tarquini die Krone wegzuschnappen, aber seine Podiumsplatzierungen haben am Ende nicht für den Hauptgewinn gereicht. Allerdings hat sein YMR-Team, das er am Vorabend der Saison gegründet hatte, dank seiner Leistungen und die seines Teamkollegen Thed Björk den Titel in der Teammeisterschaft vor BRC gewonnen.



Vernay hält Mullers Druck stand und gewinnt



Jean-Karl Vernay setzte sich im Rennen gegen Yvan Muller und Rob Huff durch und feierte damit seinen vierten Saisonsieg im FIA Tourenwagen-Weltcup. Mit diesem Ergebnis rückte Müller zwei Rennen vor dem Ende auf 33 Punkte an Gabriele Tarquini heran. Vernay, der für WRT einen Audi pilotierte, übernahm nach dem Safety-Car-Restart die Führung von Yvan Muller. Ursprünglich war er von Platz vier aus ins Rennen gegangen. Im weiteren Verlauf des Rennens konnte er den Druck seines französischen Landsmanns standhalten und den Sieg einfahren. Rob Huff, der von der DHL-Poleposition gestartet war, komplettierte das Podium.



Frédéric Vervisch - der 15. Sieger des Jahres 2018



In der ersten Saison des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) gab es durch den Sieg von Frédéric Vervisch (Audi Sport Team Comtoyou) am letzten Rennwochenende 15 verschiedene Sieger. Mit einem tollen Überholmanöver passierte er den von der DHL-Poleposition gestarteten Timo Schneider und fuhr zum Sieg in Rennen 2. Schneider musste sich mit Platz zwei zufriedengeben, Yvan Muller wurde Dritter und Kevin Ceccon in seiner Alfa Romeo Giulietta vom Team Mulsanne Vierter. Esteban Guerrieri und Yann Ehrlacher komplettierten die Top sechs.



Esteban Guerrieri ist nach dem Nürburgring auch in Macau siegreich



Esteban Guerrieri hielt den immensen Druck von Rob Huff, der von der DHL-Poleposition gestartet war, stand und feierte nach dem Erfolg auf der Nordschleife des Nürburgringes seinen zweiten Saisonsieg beim dritten Rennen in Macau. Der Honda-Pilot ALL-INKL.COM Münnich Motorsport überquerte vor Rob Huff und Norbert Michelisz die Ziellinie. Platz vier ging an Yvan Muller, Yann Ehrlacher wurde Fünfter und Pepe Oriola sicherte sich im CUPRA den sechsten Platz.



Rob Huff verpasst seinen zehnten Sieg in Macau



Obwohl Rob Huff in seinem Volkswagen Golf GTI zweimal auf der DHL-Poleposition stand, verpasste der Pilot aus dem Team Sébastien Loeb Racing seinen zehnten Sieg in Macau. Er musste sich mit den Plätzen drei und zwei begnügen.

