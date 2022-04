Anlässlich des Formel-1-Grand-Prix von Australien, der am 10. April ausgetragen wurde, blickt FIAWTCR.com auf den September 2020. Damals debütierte mit Dylan O'Keeffe der erste Australier im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR):

Damals trat der Australier für das Team Vuković Motorsport in einem mit Goodyear-Reifen ausgestatteten Renault Mégane RS TCR beim Rennwochenende in Belgien auf dem Circuit Zolder an. Sein Teamkollege war der Brite Jack Young. An seinem ersten WTCR-Wochenende überzeugte O'Keeffe mit den Plätzen 13 und zwölf.

Obwohl er Wildcard-Fahrer nicht berechtigt war, Punkte einzusammeln, drückte er dem WTCR mit seinem einmaligen Einsatz seinen Stempel auf.

