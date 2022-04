Jessica Bäckman nutzte ihre Erfahrungen, die sie unter anderem im FIA Tourenwagen-Weltcup WTCR gesammelt hat, um am gestrigen Samstag den Auftakt der ADAC TCR Germany in Oschersleben zu gewinnen.

Bäckman, die in der vergangenen Saison bei ihrem WTCR-Debüt auf der Nürburgring-Nordschleife in die Punkteränge fuhr, war bei der nationalen Veranstaltung in Deutschland mit einem Hyundai Veloster von Roja Motorsport unterwegs und holte sich vom zweiten Startplatz aus den Sieg.



Das Rennen um den WTCR-Titel beginnt in dieser Saison vom 7. bis 8. Mai auf dem Circuit de Pau-Ville in Frankreich.

