Esteban Guerrieri unterstrich seinen Status als einer der besten Überholer im FIA-Tourenwagen-Weltcup. Es war ein Tag, an dem er einen ersten Rennsieg 2021 hätte einfahren können.

Guerrieri dominierte das Qualifying am Samstag und führte in seinem von ALL-INKL.COM Münnich Motorsport eingesetzten Honda Civic Type R TCR die wichtigen Q1- und Q3-Sitzungen an.



Doch ein langsamer Start von der Pole-Position im zweiten Rennen ließ ihn im Mittelfeld zurück, obwohl er eigentlich an der Spitze hätte kämpfen müssen.



"Mein Wochenende endete nicht so gut, wie es hätte sein können", sagt Guerrieri, der im ersten Rennen in Estoril Fünfter wurde. „Im ersten Rennen konnten wir einige Positionen gutmachen, aber das Hauptaugenmerk lag auf dem zweiten Rennen."



"Der Start war unglücklich und ich nehme einen Teil der Schuld auf mich, aber die Situation war schwierig, weil ich mit zwei Dingen zu tun hatte, die zur gleichen Zeit zusammenkamen. Ich bemerkte in der Startaufstellung, dass die Lichter von der Pole Position aus sehr schwer zu sehen waren, also musste ich meinen Kopf nach unten beugen, und außerdem gab es ein Problem mit der Drehzahl."



"Als ich versuchte, meinen Kopf nach unten zu bekommen, waren die Lichter schon aus und ich wurde überrollt. Trotzdem hatte ich eine Menge Spaß - ich konnte ein paar schöne Überholmanöver fahren und hatte das Gefühl, dass das Auto richtig gut liegt - es bleibt nur ein bitterer Beigeschmack, dass wir unsere Pole nicht nutzen konnten. Aber wir sind immer noch im Kampf und haben den Sieg von Attila [Tassi] gefeiert. Glückwunsch an ihn."

