Ein starkes WTCR-Rennwochenende in Ungarn wurde für Santiago Urrutia mit dem Gewinn des TAG Heuer Most Valuable Driver Awards gekrönt.

Dieser zeichnet denjenigen Fahrer aus, der an einem Rennwochenende im FIA-Tourenwagen-Weltcup WTCR die meisten Punkte gewinnt. Dabei werden das Qualifying und beide Rennen gezählt.



Urrutia, der einen mit Goodyear-Reifen ausgestatteten Lynk & Co 03 TCR für Cyan Performance Lynk & Co fährt, gewann auf dem Hungaroring insgesamt 41 Punkte.



Als Drittschnellster in Q1 des Qualifying erhielt er drei Punkte, für Position zwei in Q3 kamen vier weitere Punkte hinzu. Platz sieben im ersten Rennen wurde mit neun Punkten belohnt, für seinen Sieg im zweiten Rennen gab es dann 25 Punkte.



"Cyan hat mir ein fantastisches Auto gegeben, daher muss ich Cyan für die harte Arbeit danken", sagte der Uruguayer im Anschluss. "Wenn man gegen solch hochkarätige Fahrer und Teams antritt, darf man sich keine Fehler erlauben. Man muss an jedem Wochenende perfekt sein. In Aragón habe ich einen Fehler gemacht, durch den ich in Q2 ausgeschieden bin, und der mich viele Punkte gekostet hat. Daran habe ich in der Sommerpause gearbeitet. Ich habe an mir selbst gearbeitet, ein paar Dinge gemacht und weiter selbst an mich geglaubt. Was soll ich sagen? Ich bin super-glücklich."



CUPRA-Pilot Mikel Azcona von Zengö Motorsport gewann am WTCR-Rennwochenende in Ungarn ebenfalls 41 Punkte. Urrutias Rennsieg wurde aber höher gewichtet und gab gegenüber dem Spanier den Ausschlag.

WTCR Azcona nach WTCR-Doppelpodium standhaft GESTERN AM 22:07

WTCR Jessica Bäckman macht im WTCR einen “Schritt nach vorne” GESTERN AM 12:44