Sean (Seon-Pyung) ist der neue Präsident der Hyundai Motorsport GmbH (HMSG) und damit auch der neue starke Mann hinter Hyundai Motorsport Customer Racing.

Dabei hat das Team mit Sitz in Alzenau, Deutschland, unter dem ehemaligen Präsidenten, Scott Noh, einige Erfolge eingefahren. 2018 und 2019 gewann man mit Gabriele Tarquini beziehungsweise Norbert Michelisz die Fahrermeisterschaft des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR).



Im Jahr 2020 wird Hyundai Motorsport Customer Racing seine fünfte Saison im WTCR bestreiten. Mit dem langjährigen Fahrer Norbert Michelisz und mit Neuzugang Mikel Azcona besitzt man eine äußert starke Fahrerpaarung. Zusammen mit dem Team BRC Hyundai N Squadra Corse, mit denen Mann eine langfristige Allianz beschlossen hat, wird man versuchen, an die Erfolge der vergangenen Tage wieder anzuknüpfen.



"Ich freue mich, die Rolle des Präsidenten bei Hyundai Motorsport von Scott zu übernehmen und die Arbeit fortzusetzen, die er in den letzten vier Jahren so erfolgreich geleitet hat", sagte Kim. "Ich habe miterlebt, wie das Unternehmen über die Jahre immer stärker geworden ist. Es sind aufregende Zeiten für die Marke Hyundai."



Noh wird nach vier Jahren an der Spitze von Hyundai Motorsport eine neue Position innerhalb der Hyundai Motor Company in Korea antreten. Dies sei "Teil einer Standardrotation des Senior Managements innerhalb der globalen Hyundai-Organisation", heißt es in einer Mitteilung von Hyundai Motorsport.



"Hyundai-Motorsport hat ein starkes Team und ich verbinde viele unvergessliche Momente mit den Menschen dort. Es war eine großartige Gelegenheit, bei der ich viele Erfahrungen sammeln durfte.", sagte Noh. "Ich ziehe jetzt nach Korea zurück, um mich einer neuen Herausforderung zu stellen. Aber es war eine wirklich glückliche Zeit in Alzenau mit vielen schönen Erinnerungen."



Hyundai Motorsport baut anlässlich zum zehnten Jahrestag sein Motorsport-Programm 2022 weiter aus. Neben dem Kundensport-Programm im WTCR nimmt Hyundai in diesem Jahr zum ersten Mal eTourenwagen-Weltcup (ETCR) teil.



Die WTCR-Saison 2022 beginnt vom 7. bis 8. Mai mit dem Rennwochenende in Frankreich auf dem Straßenkurs im südwestlich gelegenen Pau.

