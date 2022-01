Im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) 2021 traten insgesamt sechs Weltmeister an.

In der vergangenen Saison kämpften Thed Björk, Yann Ehrlacher, Rob Huff, Norbert Michelisz, Yvan Muller und Gabriele Tarquini darum, ihre ohnehin schon beeindruckende Karriere mit einem weiteren Titel zu veredeln.



Der Sieger hieß am Ende Yann Ehrlacher, der sich damit seinen zweiten WTCR-Titel in Folge sicherte. Doch neben Ehrlacher feierten auch Rob Huff, Norbert Michelisz und Garbriele Tarquini in der vergangenen Saison Rennsiege. Thed Björk, der für das Team Cyan Performance Lynk & Co antritt, und Yvan Muller, aus dem Cyan Racing Lynk & Co, schafften es immerhin auf das Podest. Während der Schwede zweimal an der Podiumsfeier teilnahm, erreichte der Franzose dreimal die Top 3.



Rob Huff aus dem Team Zengő Motorsport triumphierte erst beim letzten Rennen der Saison in Russland. Norbert Michelisz und Gabriele Tarquini erzielten ihre Rennsiege jeweils in einem mit Goodyear-Reifen ausgestatteten Hyundai Elantra N TCR. Dabei siegte der Ungar in der Tschechischen Republik und der Italiener in Spanien.



Auf dem Bild von links nach rechts: Yvan Muller (WTCC-Champion 2008, 2010, 2011, 2013), Gabriele Tarquini (WTCC-Champion 2009, WTCR-Champion 2018), Yann Ehrlacher (WTCR-Champion 2020, 2021), Norbert Michelisz (WTCR-Champion 2019), Thed Björk (WTCC-Champion 2017) und Rob Huff (WTCC-Champion 2012).



Die neue Saison des FIA auf Tourenwagen-Weltcups (WTCR) beginnt mit dem Rennwochenende in der Tschechischen Republik, das vom 9. bis 10. April auf dem Autodrom Most ausgetragen wird.

