Aufgrund einer späten schnellen Runde von Gabriele Tarquini verpasste Rob Huff im Qualifying beim WTCR-Wochenende in der Tschechischen Republik Q2 um 0,010 Sekunden. Die Top 18 lagen in Q1 innerhalb von 0,7 Sekunden.

Der Engländer, der sich zuvor beim Qualifying in Ungarn die Poleposition gesichert hatte, erklärte dies wie folgt:



„Ich fühlte mich sehr wohl im Auto und die Pace war auch da“, sagte der CUPRA-Pilot aus dem Team Zengő Motorsport. „Alles sah gut aus. Aber in meinen beiden schnellen Runden wurde ich von anderen Fahrern, die in ihrer Out-Lap waren, ausgebremst, wodurch ich ein paar Zehntel verloren habe. Deshalb haben wir Q2 um ein paar Tausendstel verpasst.“



Der FIA-Tourenwagen-Weltmeister von 2012 ergänzte: „Natürlich ist es frustrierend. Platz 13 ist die schlechteste Position, weil man das erste Auto ist, das Q2 verpasst. Nachdem Qualifying in Budapest hatten wir viel Selbstvertrauen. Aber wir müssen weiterkämpfen und sehen, was das Rennen bringt.“

