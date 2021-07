In der vergangenen Saison erzielte Santiago Urrutia bei den sechs Rennen des FIA-Tourenwagen-Weltcup WTCR im Motorland Aragon einen Sieg, zwei zweite und einen dritten Platz.

Nach einem "Fehler" im Qualifying sprang am vergangenen Wochenende für den Uruguayer in seinem Goodyear-bereiften Cyan Performance Lynk & Co 03 TCR als bestes Resultat ein zwölfter Platz im ersten Rennen heraus.



"Das war ein schwieriges Wochenende. Ich bin unglücklich, dass ich nicht mehr Punkte einfahren konnte", sagt Urrutia, der in Rennen 2 aufgeben musste. "Der Fehler im Qualifying war das größte Problem, und in den Rennen waren wir nicht schnell genug."



Während der 24-Jährige das Motorland Aragon nicht mit den gewünschten Resultaten verließ, fuhr sein Teamkollege Thed Björk im zweiten Rennen auf Rang zwei. Urrutia belegt nach sechs Rennen Rang vier in der Meisterschaft.



"Ich freue mich, dass Thed aufs Podium gefahren ist und gute Punkte für das Team gewonnen hat. Jetzt müssen wir uns auf das nächste [Rennen] konzentrieren und zusehen, dass wir uns steigern", sagt Urrutia, der sieben Punkte hinter seinem Lynk & Co-Markenkollegen Yvan Muller liegt.

