Im Vorfeld der neuen Saison wurde das Punktesystem des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) angepasst. Doch wie sehen die Neuerungen aus?

Gleiches Qualifying-Format, aber geänderte Punktevergabe



Ab 2022 erhalten die fünf schnellsten Fahrer des Qualifyings Punkte und zwar unabhängig davon, in welchem Qualifyingabschnitt sie ihre schnellste Runde gefahren haben. Die Punkte werden nach folgender Skala vergeben: 10-8-6-4-2.



Dadurch sollen die Fahrer nicht nur dazu ermutigt werden, in jedem Qualifyingabschnitt ihr Bestes zu geben, sondern es soll auch sichergestellt werden, dass kein Fahrer absichtlich versucht, auf dem zehnten Platz zu landen und damit die Poleposition für das Reverse-Grid-Rennen zu erhalten.



Rennen 1 wird zum Hauptrennen



Ab 2022 findet das Hauptrennen vor dem Reverse-Grid-Rennen statt. Gleichzeitig erhalten die Top 7 im Hauptrennen mehr Punkte als in den vergangenen Jahren.



Platz 1 = 30 Punkte; Platz 2 = 23; Platz 3 = 19; Platz 4 = 16; Platz 5 = 14; Platz 6 = 12; Platz 7 = 10; Platz 8 = 8; Platz 9 = 7; Platz 10 = 6; Platz 11 = 5; Platz 12 = 4; Platz 13 = 3; Platz 14 = 2; Platz 15 = 1



Die Punktevergabe im Reserve-Grid-Rennen erfolgt nach folgender Skala.



Platz 1 = 25 Punkte; Platz 2 = 20 Punkte; Platz 3 = 16 Punkte; Platz 4 = 13 Punkte; Platz 5 = 11 Punkte; Platz 6 = 10 Punkte; Platz 7 = 9 Punkte; Platz 8 = 8 Punkte; Platz 9 = 7 Punkte; Platz 10 = 6 Punkte; Platz 11 = 5 Punkte; Platz 12 = 4 Punkte; Platz 13 = 3 Punkte; Platz14 = 2 Punkte; Platz 15 = 1 Punkt

