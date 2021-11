Wie die Fahrer im Qualifying weiterkommen, wie die Startaufstellungen gebildet werden und wie viel Punkte zu vergeben sind: Vor dem Besuch des FIA Tourenwagen-Weltcup WTCR auf dem Adria International Raceway erklären wir das Format des WTCR-Rennwochenendes von Italien.

Qualifying:Das WTCR-Rennwochenende von Italien beginnt mit zwei Freien Trainings von 45 beziehungsweise 30 Minuten Dauer, gefolgt von einem Qualifying. Dieses ist in drei Abschnitte (Q1, Q2 und Q3) aufgeteilt, wobei in Q1 und Q2 jeweils Fahrer ausscheiden. Q1 dauert 20 Minuten, und die zwölf Schnellsten kommen weiter in Q2. Dort kämpfen sie zehn Minuten lang um die fünf Plätze in Q3. Das Quintett in Q3 hat dann im Kampf um die Poleposition jeweils eine gezeitete Runde. Die fünf Schnellsten in Q1 und Q3 erhalten Punkte nach dem Schema 5-4-3-2-1.



Startaufstellungen:Im ersten Rennen wird eine teilweise umgekehrte Startaufstellung angewendet. Die Top 10 aus Q2 starten in umgekehrter Reihenfolge. Der Fahrer, der in Q2 auf Position zehn gefahren ist, startet also von der Poleposition, der Neunter von Platz zwei und so weiter. Es folgen die Fahrer, die in Q2 auf die Plätze elf und zwölf gefahren sind, und dann diejenigen, die in Q1 ausgeschieden sind. Im zweiten Rennen zählt für die Startaufstellung das Gesamtergebnis des Qualifyings nach Q3.



Punkte:

*Die fünf schnellsten Fahrer in Q1 und Q3 des Qualifyings erhalten Punkte nach dem Schema 5-4-3-2-1.

*Die Top 15 in den beiden Rennen erhalten Punkte nach dem Schema 25-20-16-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1.

*Dasselbe Punktesystem wird auch für den FIA Tourenwagen-Weltcup WTCR für Teams und für den FIA WTCR Junioren-Titel angewendet. Allerdings erhalten die WTCR-Junioren keine Punkte für Q3.

*WTCR Trophy-Fahrer erhalten Punkte nach dem Schema 10-8-5-3-1. Zusätzlich gibt es einen Punkt für die schnellste Runde im Qualifying sowie je einen Punkt für die schnellste Rennrunde in den beiden Rennen.



Zeitplan:

Samstag, 6. November:

09:30-10:15 Uhr: 1. Freies Training

12:30-13:00 Uhr: 2. Freies Training

15:30-15:50 Uhr: Qualifying Q1

15:55-16:05 Uhr: Qualifying Q2

ca. 16:10-16:25 Uhr: Qualifying Q3



Sonntag, 7. November:

10:15 Uhr: Rennen 1 (14 Runden, 52,430 Kilometer)

ca. 10:50 Uhr: Siegerehrung Rennen 1

12:15 Uhr: Rennen 2 (17 Runden, 63,665 Kilometer)

ca. 12:55 Uhr: Siegerehrung Rennen 2



Alle Angaben in Ortszeit (MEZ), Änderungen sind möglich.

Ad

WTCR YANN EHRLACHER WIRD IN ITALIEN „AM ABSOLUTEN LIMIT“ FAHREN GESTERN AM 10:45

WTCR EIN INTERVIEW MIT GARBRIELE TARQUINI GESTERN AM 10:35