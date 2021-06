Diese Woche ist es Zeit für die WTCR-Rennen von Portugal. Hier ist eine Übersicht zum Wochenend-Ablauf beim FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) 2021 auf dem Circuito do Estoril.

Das Qualifying:Das Wochenende beginnt mit zwei Freien Trainings, die einmal 45 Minuten und einmal 30 Minuten lange dauern. Anschließend folgt das Qualifying.



Dieses ist in drei Abschnitte unterteilt (Q1, Q2 und Q3) und beinhaltet in Q1 und Q2 eine Ausscheidungsrunde.



Q1 dauert 20 Minuten, wobei die schnellsten Zwölf in Q2 weiterkommen. Dort haben sie zehn Minuten Zeit, unter die besten Fünf zu kommen und sich für Q3 zu qualifizieren.



Die Fünf, die in Q3 weiterkommen, erhalten jeweils eine Runde, um die Poleposition zu erreichen. Die Punkte werden an das Q3-Quintett nach der Skala 5-4-3-2-1 vergeben.







Die Startaufstellung:Rennen 1 verwendet eine teilweise gestürzte Startaufstellung, bei der die schnellsten Zehn aus Q2 in umgekehrter Reihenfolge antreten. Das bedeutet, dass der Fahrer, der Q2 auf P10 beendet, das erste Rennen von der Poleposition aus startet, P9 als Zweiter und so weiter.







Die Fahrer, die in Q2 auf P11 und P12 lagen, starten als nächstes, gefolgt von den nach Q1 ausgeschiedenen Fahrern. Die Startaufstellung für das zweite Rennen erfolgt in der kombinierten Qualifying-Reihenfolge nach Q3.







Punkte:



Die schnellsten fünf Fahrer im Qualifying erhalten wie folgt Punkte: 5-4-3-2-1



Die 15 bestplatzierten Fahrer in jedem Rennen erhalten Punkte wie folgt: 25-20-16-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1



Das gleiche Punktesystem gilt für die WTCR-Teamwertung und den WTCR-Juniorentitel. WTCR-Trophy-Fahrer punkten wie folgt: 10-8-5-3-1; 1 Punkt für die schnellste Qualifikationsrunde; 1 Punkt für die schnellste Runde in jedem Rennen



ZEITPLAN



Samstag, 26. Juni

Freies Training: 09:00 Uhr bis 09:45 Uhr

Freies Training: 12:00 Uhr bis 12:30 Uhr

Qualifying Q1:15:00 Uhr bis 15:20 Uhr



Qualifying Q2:15:25 Uhr bis 15:35 Uhr



Qualifying Q3:ab 15:40 Uhr







Sonntag 27. Juni:

Rennen: Start 12:15 Uhr (13 Runden, 54,366 Kilometer)

Rennen: Start 15:15 Uhr (15 Runden, 62,730 Kilometer)

Alle Zeitangaben lokal, vorläufig und vorbehaltlich Änderungen

